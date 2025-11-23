Aureliano Sáinz | No volveré a ser joven

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: LUIS SORIANO

En un reciente encuentro epistolar que mantuve con un amigo, publicado en la revista, a cuento de la controversia sobre la presentación de la Asociación de Amigos del Castillo de Alburquerque, apareció por parte de ambos la referencia al poeta Jaime Gil de Biedma. En mi caso, hice alusión a su poema, uno de los pocos que me sé de memoria, por lo que me ha acompañado a lo largo de los años.Para mí, el nombre de Gil de Biedma siempre estará ligado a ese poema. No recuerdo cuándo fue la primera vez que lo leí; posiblemente fuera en mis años jóvenes cuando me encontraba estudiando Arquitectura en la Universidad de Sevilla. Años más tarde, asoman algunos recuerdos, en los que acercándome por carretera a Alburquerque, y contemplando la silueta del castillo, sin saber muy bien por qué, acudían a mi mente esos versos como sentimiento de nostalgia de una época que se fue para siempre.De lo que sí que estoy muy seguro es que, una vez terminada la carrera y trabajando en la Universidad de Córdoba, en cierta ocasión, desde la editorial de la revista Navalá me encargaron que hiciera el diseño de la portada de uno de sus números.Acepté encantado, puesto que me daban libertad total para este trabajo. Para ello, tuve en cuenta que el trazado del nombre de la revista estaba realizado de manera curvada, por lo que acudí al dibujo de un pie desnudo, simulando caminar, al tiempo que dejaba una sombra profunda en el suelo. A su lado, dejé escrito de forma manual: “Dejar huella quería…”.Esas tres palabras hacían referencia a uno de los versos de ese gran poeta. En realidad, no importaba que quienes contemplaran la portada de la revista conocieran o no su origen, puesto que la imagen del pie y el texto se complementaban para formar una especie de metáfora, lo que tenía valor por sí mismo.Dada la brevedad del poema de Gil de Biedma, me parece oportuno traer ahora esos versos para que quienes no lo conozcan puedan acceder a su lectura.De todos modos, que no hay nada mejor que escuchar un bello poema en la voz de un gran recitador. Así pues, ahora le podemos dedicar un solo minuto para oírlo en la sobria presencia de Gonzalo de Castro.No quiero extenderme más. Solamente, me gustaría apuntar que no soy precisamente una persona triste y pesimista que pudiera verse reflejada en esos desnudos y bellos versos; sin embargo, tenemos que reconocer que hay momentos críticos de la vida, especialmente en los años convulsos de nuestra juventud, que nos acercan a la visión dolorida, sombría y decepcionada que se desprende de esas pocas palabras que años atrás fueron talladas con toda precisión por un maestro de la escritura.