Jokabet en España: Catálogo de juegos, pagos y ventajas para los jugadores

Entre los criptocasinos existentes que funcionan en España encontramos Jokabet. Es una interesante opción para los amantes de las tragaperras, Plinko y juegos en vivo. Además, permite probar los juegos en modo demo o jugar con dinero real desde apenas 0,10 €, algo útil para quienes prefieren apuestas pequeñas. Vamos a echar un breve vistazo a este sitio, a sus ventajas y desventajas.
En general el lobby de Jokabet se divide en cuatro grandes secciones: Casino, Juegos en Vivo, Deportes y eSports. Actualmente hay más de 3500 juegos de diferentes mecánicas: tragaperras clásicas, Megaways, jackpots, juegos en vivo, insta games, juegos originales. Además, la variedad de temáticas es enorme: frutas, gemas, animales, el antiguo Egipto, pesca y horror.
Entre los 50 proveedores aparecen estudios de renombre como Playson, Netgame, Spinomenal, Evoplay o Belatra. Todos certificados por organizaciones independientes como iTechLabs, GLI y eCOGRA.
Las tragaperras en el lobby están repartidas en categorías lo que facilita su filtrado. Entre ellas:
Comprar bono: Hot Chilli Bells, 5 Star Coins Hold & Win, Book Of Demi Gods.
Hay otras categorías muy populares, como Jackpots, RTP 24 Horas, Libros y Rasca. Encima, puedes ver las apuestas en directo de otros jugadores: sus mayores multiplicadores, apuestas de high rollers y mayores victorias. Al apostar o depositar ganas puntos VIP que automáticamente suben tus límites de retirada, regalan bonos VIP exclusivos y dan prioridad en la cola de los retiros.
El Casino en vivo agrupan todas las categorías habituales que ofrecen interacción en tiempo real:
La sección de Juegos de mesa de Jokabet ofrece las variantes clásicas que suelen buscar los jugadores que prefieren estrategia sobre azar puro. Aquí encontrarás títulos como Multihand Blackjack, 4 of a Kind Bonus Poker, Aces & Eights o Alter World, mezclando blackjack, póker y otros juegos tradicionales.
El depósito mínimo depende del país desde el que juegues. En general, las cantidades mínimas pueden variar entre 2 € o 15 €. El límite máximo de recarga depende del método de pago seleccionado en Jokabet. En cuanto a monedas aceptadas, la plataforma opera tanto con divisas tradicionales (EUR, CAD, AUD, RON, etc.) como con BTC y otras criptos, lo que amplía las opciones para jugadores internacionales.
Las condiciones para retirar fondos son más estrictas, algo habitual en casinos online. Entre las reglas importantes a tener en cuenta:
Si ganas más de 15 000 €, el pago puede dividirse en cuotas mensuales hasta liquidar el total. Además, es importante tener en cuenta que Jokabet no acepta retiradas por tarjeta Visa y Mastercard, porque los bancos pueden bloquear operaciones a su criterio.
Al registrarse en Jokabet los jugadores obtienen varias ventajas. Entre ellas un catálogo muy variado de slots y gran variedad de juegos en vivo. Algo que no suele verse en casinos con licencia nacional.
Otra ventaja, son los pagos con criptomonedas. Las transacciones son rapidísimas, tanto los depósitos como las retiradas. La única desventaja es el rollover del depósito x3. Es decir, debes jugarlo tres veces. Si depositas 20 €, tendrás que apostar 60 € en total antes de pedir la retirada.
Otra ventaja es que Jokabet es una plataforma completa. En un solo sitio puedes jugar a los slots, poker y hacer apuestas en deportes. También puedes descargar la app para Android e iniciar sesión desde tu smartphone.
Es un sitio bastante interesante para explorar. Si quieres comparar este casino con otras opciones que aceptan cripto y ver análisis más detallados de juegos como Plinko, puedes echar un vistazo a CasinoDinero, donde encontrarás reseñas basadas en la experiencia real de los jugadores.
Artículo escrito por Julia Moreno, especialista en iGaming.
