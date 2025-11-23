La Carrera Popular María Auxiliadora reúne a más de 160 corredores en una fría noche

Clasificaciones por categorías

Chupetes Femenino

1. Vega María Lechuga Raya (Independiente)

2. Alma Tejada Raya (Independiente)

Chupetes Masculino

1. Jairo Tapia López (Club Atletismo Montilla)

2. Sergio Muñoz Jiménez (Independiente)

Sub-8 Femenino

1. Rocío Morales Flores (Cd Raúlunning Monturque)

2. Esperanza Alcaide Adamuz (Club Atletismo Montilla)

3. Ana Ruz Gómez

4. Olivia Ramírez Cárdenas (Independiente)

5. Sheila Hinojosa Castro (Atlético Gran Capitán)

Sub-8 Masculino

1. Mario Ramírez Cárdenas (Club Atletismo Montilla)

2. Luis Varo Galisteo (Amo Alla)

3. Carlos Cárdenas Algaba (Club Atletismo Montilla)

4. Paquito Chacón Jiménez (Club Raulnning Monturque)

5. Manuel Ruiz Morales (Raulnning Monturque)

6. Manolo García Reyes

7. Bosco López Montes (Independiente)

8. Tristán Martínez Ponferrada

9. Daniel Paredes Gil (Club Atletismo Montilla)

10. Lucas Perea Castro (Club Atletismo Montilla)

11. José Manuel Bujalance D'Hondt

12. Miguel Ángel Gallardo Carmona

Sub-10 Femenino

1. Paula Cárdenas Algaba (Club Atletismo Montilla)

2. Julia Luque Reyes

3. Leyre Aznar Luque (Independiente)

Sub-10 Masculino

1. Martín Espejo Adamuz (Club Atletismo Montilla)

2. David Castillo Yataco (Club Atletismo Montilla)

3. Víctor Hidalgo Zamorano (Independiente)

4. Rafael Sánchez Moreno

5. Manuel Ruz Gómez

6. Carlos Jesús Cantero Loriguillo

Sub-12 Femenino

1. María Marqués Casado (Club Atletismo Montilla)

2. Julia Vera Muñoz (Club Atletismo Montilla)

3. Berta López Cruz (Club Triatlon Montilla)

Sub-12 Masculino

1. Manuel Espejo Adamuz (Club Atletismo Montilla)

2. Sergio Perea Castro (Club Atletismo Montilla)

Sub-14 Femenino

1. Iria Jiménez Novoa (Montilla Córdoba Triatlon)

Sub-14 Masculino

1. Alejandro Palma Romero (Club Atletismo Montilla)

Sub-16 Femenino

1. África Agudo García (Trotasierra Hornachuelos)

2. Victoria Agudo García (Trotasierra Hornachuelos)

3. Ana Ruiz Herrador (Club Atletismo Montilla)

Sub-16 Masculino

1. Pedro Luque Ortiz de Galisteo (Atlético Gran Capitán)

2. Igor Ruiz Herrador (Club Atletismo Montilla)

Diversidad Funcional Femenino

1. María del Carmen Corregidor Muro (Club Atletismo Virgen de Belén)

Diversidad Funcional Masculino

1. Manuel Arteaga Benjumea

Sub-18 Masculino

1. Rafa Repiso Navarro (Independiente)

Sub-20-23 Femenino

1. Blanca Morente Ruiz (Córdoba Patrimonio C.A.C.)

2. Sonia Obrero Criado (Independiente)

Sub-20-23 Masculino

1. Daniel Santiago González (Club Atletismo Virgen de Belén)

2. José Ignacio Merino Jiménez (Independiente)

Sénior Femenino

1. Rocío Marqués Córdoba (Califas-UCO)

2. Milagros Casado Gutiérrez (Atlético Gran Capitán)

3. Cristina Algaba Ruz (Califas-UCO)

4. Rocío Leal Sierra (Club Atletismo Montilla)

5. Nuria Molina Espejo (Independiente)

6. Estela Maíllo Lara (Independiente)

7. Eva Gómez López (Atlético Gran Capitán)

8. Rosa Moyano Carrasquilla (Independiente)

9. Sheyla Jiménez Navarro (Independiente)

Sénior Masculino

1. Mariano Núñez Flores (Runners Pura Cepa)

2. Juan Antonio Moreno Pantoja (Club Atletismo Virgen de Belén)

3. Oleg Volochiy (Independiente)

4. Francisco Villatoro Domínguez (Indea)

5. Manuel Jesús Jiménez Jiménez (Independiente)

6. Alejandro Carmona Panadero (C. D. Atletismo Base)

7. Javier Algaba Lucena (Atlético Gran Capitán)

8. Rubén García Quero (Independiente)

9. Javier Tapia Lechuga (Independiente)

10. Rafael Ortiz Delgado

11. Antonio José Espejo Sánchez (Independiente)

12. Carlos Lizana Hidalgo (Independiente)

13. Adrián Ramírez (Independiente)

14. Francisco Arroyo Alguacil (Independiente)

15. Adrián Cruz Casado (Independiente)

16. Daniel Carmona López (Independiente)

17. Antonio Luque Rodríguez

18. Borja Iñigo Collazos (Independiente)

19. Jose Luis Márquez Palma (Independiente)

20. Francisco Solano Carrasquilla Portero

21. Francisco González Ontiveros (Independiente)

22. Lourdes López Gómez (Independiente)

23. Antonio Doncel Villatoro (Independiente)

Máster A Femenino

1. María José Márquez Lara (Atlético Gran Capitán)

2. Patricia Sillero Contreras (Cardenasports)

3. Asunción Zamora Liñán (Atletismo Palma Del Rio)

4. Ana Isabel Adamuz Panadero (Club Atletismo Montilla)

Máster A Masculino

1. Ignacio Poyato Zafra (Córdoba Patrimonio C.A.C.)

2. Miguel Muñoz Vigo (Cabra Running)

3. Luis Alférez Velasco (Atlético Gran Capitán)

4. Lucio José Ruiz Domenech (Club Atletismo Virgen de Belén)

5. Agustín García Cañero (Club Atletismo Montilla)

6. Rafael Rey De La Cruz (Independiente)

7. Javier García Flores (Independiente)

8. Francisco Solano Zafra Ruz (Independiente)

9. Daniel Morales Romero (Amo Allá)

10. David Algaba Ruz (Club Atletismo Montilla)

11. Jorge Vallejo García (Atlético Gran Capitán)

12. Pepe Moyano Carrasquilla (Atlético Gran Capitán)

Máster B Femenino

1. Elena Villegas Acosta (Independiente)

2. Lidia Sillero Contreras (Cardenasports)

3. Inmaculada Villanueva Rodriguez (Independiente)

4. Rocío Guerrero Otero

Máster B Masculino

1. Isaac Olmo Espejo (Atletismo Palma del Rio)

2. Salvador Reina Cobo (Guerreros de la Guzmán)

3. Antonio José Páez Rodríguez (Natación Pedrera)

4. Rubén Iván Ramírez Lara (Independiente)

5. Manuel Jiménez Lallave (Club de Atletismo Rute)

6. Jose María Romero Caballero (Club de Atletismo Rute)

7. Raúl Herencia Cabezas (Independiente)

8. Raúl Hinojosa Castro (Atlético Gran Capitán)

9. Juan Carlos Sánchez Casares (Califas-UCO)

10. Francisco Jose Montero Diaz (Runners Pura Cepa)

11. Rafael Paniagua Aguilar (Amo Allá)

12. Francisco López Aguilar (Atlético Gran Capitán)

13. Francisco José Perea Raigón (Club Atletismo Montilla)

14. Julián Martínez Martínez (Independiente)

15. Francisco David Anguita Rodríguez (#SacaLaLenguaALaELA)

16. Emilio Jesús Ramírez Velasco (Club Atletismo Fernán Núñez)

17. Juan Muñoz Baena (Atlético Gran Capitán)

Máster C Femenino

1. Josefina Rodríguez López (A.G.B. Running)

2. Piedad Riobóo Loriguillo (Atlético Gran Capitán)

Máster C Masculino

1. Rafael Sánchez Fernández (Club Atletismo Montilla)

2. Francisco Javier Marqués López (Club Atletismo Montilla)

3. Rafael Pérez Sinoga (Trotacalles Córdoba)

4. Carlos Jesús Ropero del Castillo

5. Sergio Olmedo Alcaide (Asociación Atletismo La Rambla)

6. Manuel Jesús Jiménez Avilés (MTB Aguilarense)

7. Jesús Pedrajas Galisteo

8. Antonio Javier López Pérez (Club Atletismo Virgen de Belén)

Máster D Femenino

1. Teresa López Fuentes (Trotasierra Hornachuelos)

2. María del Mar Piedra Porras (Club De Atletismo Rute)

Máster D Masculino

1. Rafael Portero Salamanca (Independiente)

2. Antonio Javier Cordobés Otero (Atletismo Astigi)

3. Francisco Luque Osuna (Club Atletismo Montilla)

4. Juan Gallardo Salamanca (Independiente)

5. Darwin Antonio Ruiz Zambrano (Califas-UCO)

6. Manuel Jesús Fernández Parra (Cd Surco Lucena)

7. Antonio David Barbero Sánchez (Atlético Gran Capitán)

8. José Antonio Marqués Vilaplana (Atlético Gran Capitán)

9. Agustín Dorado Ramírez (Trotasierra Hornachuelos)

10. Miguel Ángel Llamas Muñoz (Club Atletismo Virgen De Belén)

11. Jose Luis Monedero Hernández (Córdoba Patrimonio C.A.C.)

12. Juan José Muñoz García (Independiente)

13. Miguel de Ávila Marqués Vilaplana (Atlético Gran Capitán)

Máster E Femenino

1. Ana Herrador Luque (Club Atletismo Montilla)

Máster E Masculino

1. Pedro Pérez Écija (Independiente)

2. Francisco Luque Algar (Club de Atletismo Amigos del C)

3. Francisco Mesa Herrador (Independiente)

4. Jose Miguel Jiménez Trapero (Independiente)

5. Manuel Panadero Pedraza (Club Atletismo Montilla)

Máster F Femenino

1. María Sudri Muñoz (Independiente)

Máster F Masculino

1. Benito Luque Arroyo (Club Atletismo Virgen de Belén)

2. Andrés Martínez Rodríguez (Club Atletismo Virgen de Belén)

3. Miguel Lucena Navarro (Independiente)

4. Mariano Heredia Córdoba (Independiente)

5. Manuel Ruiz Ruiz (Independiente)

Montilla acogió ayer la vigésimo segunda edición de la Carrera Popular María Auxiliadora con una tarde-noche fría que no impidió que más de 160 corredores llenaran de energía y color las calles más céntricas del municipio. La cita, organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, fue puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares de la Diputación de Córdoba y volvió a convertirse en uno de los encuentros deportivos más queridos por la afición local.A pesar del frío intenso y de un trazado exigente, las calles del centro histórico se transformaron en un escenario vibrante por el que discurrieron las tres vueltas del recorrido urbano, con salida y meta en el Colegio Salesiano "San Francisco Solano", que volvió a ser un hervidero de familias, voluntarios y aficionados que animaron sin descanso a los participantes de todas las edades.Las categorías inferiores fueron las primeras en abrir la jornada desde las 18.30 de la tarde. Los más pequeños —de las categorías Chupetes, Sub-8 y Sub-10— compitieron en el patio del propio colegio. A partir de Sub-10 en adelante, los atletas comenzaron a cubrir el circuito urbano que recorría vías tan reconocibles como Beato Miguel Molina, San Juan Bosco, Cuesta del Silencio, Gran Capitán, Llano de Palacio, Enfermería, San Francisco Solano, Fuente Álamo, Médico Cabello, Puerta de Aguilar, Avenida de Andalucía, Corredera y Plaza de la Rosa, antes de regresar de nuevo al centro salesiano.En la prueba reina, que contó con un centenar de participantes, la emoción se mantuvo hasta el final. El corredor Isaac Olmo Espejo, del Club de Atletismo Palma del Río, se impuso como ganador absoluto gracias a un crono de 35:11. Su actuación se apoyó en un ritmo firme y en un dominio constante del circuito, un trazado que él mismo definió como “duro, pero divertido”, subrayando que las tres vueltas obligaban a no bajar la concentración en ningún momento. Tras él cruzaron la meta Salvador Reina Cobos, del Club Guerrero de la Guzmán, con un tiempo de 35:49, e Ignacio Poyato Zafra, del Club Patrimonio Córdoba Atletismo, que paró el reloj en 36:23.En categoría femenina, la victoria tuvo un sabor especialmente local. La montillana Rocío Marqués Córdoba, del Club Los Califas, se proclamó campeona con un tiempo de 42:24. Tras superar la línea de meta, destacó la emoción de correr en casa, acompañada por el calor del público.“El apoyo de la gente te lleva en volandas y te hace disfrutar incluso en los tramos más duros”, aseguró con una sonrisa cansada pero satisfecha. El podio femenino lo completaron Milagros Casado Gutiérrez, del Club Atlético Gran Capitán, con un registro de 43:50, y Cristina Algaba Ruz, del Club Los Califas, que cerró su participación con 45:24.Los ganadores locales también tuvieron su merecido reconocimiento dentro de la clasificación general. En el apartado femenino volvieron a destacar Rocío Marqués, Milagros Casado y Cristina Algaba, mientras que en categoría masculina los mejores montillanos fueron Mariano Núñez, del Club Runners Pura Cepa de Moriles; Rafael Sánchez Fernández, del Club Atletismo Montilla; y Luis Alférez, del Club Atlético Gran Capitán.El ambiente festivo de la carrera se vio reforzado por la labor de los voluntarios y por la implicación de numerosos miembros de la comunidad salesiana. Responsables de la Casa Salesiana de Montilla, como el director del centro, Agustín de la Cruz, acompañado por Juan Francisco Huertas o Jesús Carmona, estuvieron muy pendientes del desarrollo de la prueba.El presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco, Jesús Carmona Navas, expresó su satisfacción por cómo había transcurrido la cita, subrayando que “la carrera sigue creciendo gracias al apoyo de voluntarios, corredores y familias, y es un orgullo ver cómo Montilla responde cada año”.La XXII Carrera Popular María Auxiliadora volvió a dejar claro que se trata de una prueba que combina tradición, competitividad y un ambiente cercano, capaz de reunir a deportistas de todas las edades en un trazado que cada año se supera. Y es que Montilla demostró, una vez más, que cuando el atletismo popular llama a la puerta, la ciudad entera sale a recibirlo pese al intenso frío.