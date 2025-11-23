Una exposición bibliográfica repasa más de dos siglos de literatura flamenca



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque acoge desde la pasada semana una exposición bibliográfica que se adentra en la esencia del flamenco a través de una selección minuciosa de obras literarias, ensayísticas y poéticas que permiten recorrer más de dos siglos de memoria escrita sobre este arte universal.La muestra, organizada en colaboración con la Peña Flamenca “El Lucero”, puede visitarse hasta el 6 de enero del próximo año en la Casa de las Aguas, donde la literatura se convierte estos días en un puente vivo hacia un patrimonio cultural declarado por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2010.La exposición propone al visitante un viaje reposado por los antecedentes literarios que han dado forma a la identidad del cante y del baile a lo largo de la historia. Así, nada más comenzar el recorrido, aparecen ediciones excepcionales de obras fundamentales como, incluida en Nde Miguel de Cervantes, que evoca el universo gitano y sus expresiones musicales, o lade las, donde José Cadalso recoge el relato de una juerga flamenca presenciada por el joven Nuño. Son piezas que actúan como raíces de una tradición que, con el tiempo, evolucionaría hasta convertirse en un símbolo artístico internacionalmente reconocido.La muestra avanza después hacia los primeros textos impresos directamente vinculados con el flamenco, un conjunto de títulos que, por su rareza y valor bibliográfico, rara vez se encuentran reunidos en un mismo espacio. Entre ellos destaca la primera edición de 1799 de, obra de Juan Antonio de Zamácola que documenta los estilos primigenios del cante.De igual modo, se exhibe la primera edición de 1847 de, de Serafín Estébanez Calderón, un libro imprescindible para comprender las manifestaciones folclóricas y sociales que acompañaron el desarrollo inicial del flamenco.Además, la exposición dedica un espacio de especial interés a las biografías precursoras de grandes artistas, esenciales para reconstruir las trayectorias personales que dieron vida al cante y al toque. Entre ellas, sobresale, del montillano Guillermo Núñez de Prado, en su primera edición de 1904, considerada una obra pionera por la audacia de su enfoque y por la relevancia de los intérpretes retratados.Otra pieza clave es, publicada en 1935 por Fernando el de Triana, una obra que combina memoria personal y testimonio directo, iluminando la vida nocturna y festiva del flamenco en la primera mitad del siglo XX.La literatura poética también ocupa un papel destacado en esta propuesta cultural, mostrando cómo el flamenco ha resonado durante décadas en la obra de grandes autores. Entre los volúmenes expuestos se encuentran poemas de Manuel Machado, Federico García Lorca, Eloy Vaquero y Antonio Varo Baena, este último estrechamente vinculado a la Casa de las Aguas, donde. La presencia de estas obras revela la influencia profunda del flamenco en la sensibilidad poética española y su capacidad para inspirar imágenes, ritmos y símbolos que trascienden los escenarios.Por otro lado, el visitante puede detenerse ante diversas recopilaciones de letras flamencas que, por su singularidad bibliográfica, son consideradas auténticos tesoros. Entre ellas figura la, recogidos y anotados por Demófilo en 1881, un trabajo fundamental que preservó letras tradicionales en un momento en el que la oralidad seguía siendo la vía principal de transmisión. También se muestran ediciones de la revista, publicada en 1882, cuya aportación resultó decisiva para documentar el acervo musical popular de Andalucía.La exposición se completa con una amplia selección de ensayos que han contribuido a definir el estudio moderno del flamenco desde una perspectiva crítica y multidisciplinar. Entre ellos figura, obra de José Carlos de Luna publicada en 1926, considerada uno de los textos pioneros del análisis flamenco.Junto a ella, aparecen los trabajos de investigadores como Anselmo González Climent, Ricardo Molina, Hipólito Rossy, Romualdo Molina y, muy especialmente, el montillano, cuya labor como investigador, periodista y conferenciante permitió revalorizar este género artístico con el rigor académico que necesitaba. Cada uno de estos títulos aporta una mirada particular que, unida al conjunto, dibuja un mapa profundo y detallado de la evolución cultural del flamenco.Tras la inauguración de la muestra tuvo lugar la conferencia, impartida por Antonio Varo Baena, médico, poeta y estudioso del género, cuya trayectoria literaria y profesional lo sitúa entre las figuras más prolíficas de la creación poética montillana contemporánea. Su intervención, marcada por su conocimiento del mundo flamenco y por una sensibilidad que atraviesa toda su obra, añadió una dimensión emocional al acto, en el que se recordó la figura de Antonio Fernández Díaz,, que falleció el pasado jueves 13 de noviembre, a los 93 años de edad.Con esta exposición bibliográfica, la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y la Peña Flamenca “El Lucero” suman esfuerzos para celebrar la quincuagésima edición de la Cata Flamenca de Montilla, ofreciendo una mirada reposada, rigurosa y profundamente humana hacia el universo flamenco.Además, la propuesta se integra con naturalidad en la actividad cultural de la Casa de las Aguas, un espacio que vuelve a situarse como punto de encuentro para quienes desean comprender, sentir y estudiar la literatura y el arte desde sus múltiples aristas.