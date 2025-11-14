Arrancan las obras del nuevo aparcamiento turístico de El Parador

El histórico edificio de El Parador contará con un nuevo aparcamiento disuasorio destinado al uso turístico. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, firmó hace unos días el acta de inicio de unas obras que buscan reforzar la movilidad sostenible y que anticipa un impulso decisivo para ely para el Museo del Vino., la intervención se integra en el, financiado por la Unión Europea a través de los fondos, y representa un paso más en el proyecto de rehabilitación de este inmueble tan arraigado a la memoria local.Este nuevo estacionamiento se levantará sobre una superficie de 2.254 metros cuadrados situada a escasos metros de El Parador, un antiguo caserío y lagar inaugurado poco antes de 1840 y que, con el paso del tiempo, se convirtió en casa de postas y lugar de descanso para quienes viajaban en carruajes o diligencias por la Andalucía del siglo XIX. Aquel edificio, conocido también como El Parador de Riobóo y más tarde vinculado a las Bodegas Cobos, marcó durante décadas la salida norte de Montilla hacia la antigua carretera nacional N-331.Las obras del futuro aparcamiento, que ejecutará la empresa Construcciones Pavón con un presupuesto total de 324.882,65 euros y un plazo de cuatro meses, prevén dar cabida a un total de 69 vehículos. Entre ellos se habilitarán dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida, cuatro puntos de carga rápida para coches eléctricos, dos estacionamientos para autobuses y cuatro zonas reservadas a motocicletas, además de espacios para la recarga de bicicletas eléctricas. Todo ello, en un enclave que aspira a convertirse en una puerta de entrada amable, accesible y funcional para quienes se acerquen a descubrir los recursos turísticos de Montilla y su entorno.El alcalde de Montilla subrayó la dimensión de esta intervención y afirmó que el proyecto “es un paso más dentro de la estrategia de Montilla para convertirse en un referente turístico y cultural del sur de la provincia de Córdoba, apostando por un turismo sostenible, no masificado y estrechamente vinculado a nuestro medio rural y patrimonial”.De igual modo, Llamas recordó que “la actuación forma parte de los tres lotes del proyecto global de rehabilitación de El Parador, con una inversión total de 2,7 millones de euros, y que permitirá dotar a Montilla de un Centro de Visitantes y Museo del Vino a la altura de su riqueza vitivinícola”.Por su parte, la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, detalló que el nuevo aparcamiento “nace con la finalidad de reducir la entrada de vehículos al casco urbano y favorecer la movilidad sostenible en la ciudad”.La edil montillana insistió en que este espacio “servirá de punto de llegada para los visitantes, que podrán dejar aquí sus vehículos, incluidos los autobuses turísticos, para acceder cómodamente al Centro de Visitantes y al resto de recursos turísticos de la comarca”.Casado explicó además que el recinto contará con una estructura portante preparada para la instalación de placas fotovoltaicas, incluidas en el Lote 3 del proyecto, con una potencia de 88 kilovatios pico. Esta producción será “suficiente para abastecer la demanda energética del propio edificio de El Parador y de los puntos de recarga eléctrica, e incluso verter los excedentes a la red municipal”.El proyecto también prevé sistemas de iluminación LED de bajo consumo, drenaje de aguas pluviales, una caseta técnica equipada con grupo de bombeo para aprovechar aguas subterráneas y conducciones específicas para los suministros eléctricos.Con estos trabajos, el Ayuntamiento de Montilla avanza hacia una nueva etapa de revalorización patrimonial, en la que la historia del antiguo Parador de Riobóo vuelve a cobrar protagonismo. La rehabilitación integral del edificio, sumada a la creación del aparcamiento disuasorio y a la futura instalación fotovoltaica, sitúa a la ciudad ante la oportunidad de reinterpretar su pasado para proyectarlo hacia su futuro turístico y cultural.