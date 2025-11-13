El Cabildo distingue a dos montillanos por su labor en la restauración de la Mezquita Catedral



FOTOGRAFÍA: DIÓCESIS DE CÓRDOBA

El Cabildo Catedral de Córdoba rindió ayer homenaje a Raimundo Ortiz Urbano y María José Sánchez del Arco-Calderón por su participación en las labores de restauración y salvaguarda de la Mezquita Catedral tras el incendio que, hace tres meses, conmocionó a toda la sociedad cordobesa.El acto, celebrado en el salón del trono del Palacio Episcopal, reunió a las principales autoridades civiles, eclesiásticas y de emergencia que intervinieron en la extinción del fuego y en los trabajos posteriores de conservación. Allí, los dos profesionales montillanos recibieron —junto a otros técnicos, instituciones y cuerpos de seguridad— un cordobán como muestra de agradecimiento a su implicación en la protección de uno de los monumentos más emblemáticos del mundo.Raimundo Ortiz Urbano, licenciado en Geografía e Historia con la especialidad de Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Sevilla y doctor en Arqueología por la Universidad de Córdoba, ha desempeñado un papel clave en el seguimiento de los trabajos arqueológicos y de conservación patrimonial del conjunto monumental.Junto a él, María José Sánchez del Arco-Calderón, licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Restauración, fue reconocida por su trayectoria en el ámbito de la conservación artística, junto al resto de restauradoras que se han empleado a fondo para recuperar las capillas afectadas por el fuego.“Este reconocimiento quiere demostrar cómo la unión de muchas voluntades permite la rápida resolución de los conflictos, sea una amenaza tan grave como un incendio o cualquier faceta de nuestra vida social o comunitaria”, subrayó el obispo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández, quien además destacó la respuesta coordinada de las instituciones como clave del éxito en la contención del fuego.El prelado puso en valor la “actuación rápida y decidida” de todos los equipos implicados, una respuesta que, según dijo, “ha suscitado el reconocimiento de organismos nacionales e internacionales”. “Agradecemos esos gestos como signo de unión por la protección del Patrimonio Mundial, que en manos del Cabildo está garantizada”, añadió.Por su parte, el deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, recordó durante su intervención “el gran trabajo desarrollado tanto por las autoridades competentes como por el propio personal del Cabildo Catedral”, y aprovechó la ocasión para agradecer también la labor de los medios de comunicación “por su compromiso con la información rigurosa y el respeto al patrimonio común”.El alcalde de Córdoba, José María Bellido, también quiso expresar su gratitud, destacando cómo “en los momentos difíciles que se vivieron el día 8 de agosto se demostró que, cuando se trabaja juntos y desde la lealtad entre unos y otros, se pueden salvar circunstancias como las de aquel día”. A su juicio, “lo que podía haber sido una tremenda desgracia se ha convertido al final en un ejemplo de colaboración que va más allá”.En el acto se distinguió además al Ayuntamiento de Córdoba, la Subdelegación del Gobierno en España, la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía, la Policía Nacional y Local, el Servicio de Extinción de Incendios, Prevención y Salvamento de Córdoba, Protección Civil, Emergencias 112 y 061, la Gerencia Municipal de Urbanismo y la empresa Prosegur, junto con los equipos técnicos y de mantenimiento del Cabildo.