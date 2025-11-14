Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Conductor/-a furgoneta de pasajeros (Lucena)Una empresa dedicada a los servicios de transfers por Andalucía oferta un puesto de trabajo para conductor o conductora de furgoneta de pasajeros en Lucena. Las funciones incluyen el transporte de viajeros, en su mayoría extranjeros, por distintas localidades andaluzas, por lo que se requiere disponer del permiso de conducir tipo B y contar con un nivel medio de inglés. Se ofrece un contrato laboral temporal con una duración estimada de 270 días, a jornada completa y en horario de mañana y tarde. La retribución bruta mensual es de 1.800 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. Se ofrece una única vacante. Oferta disponible en este enlace.
Esteticista (Córdoba)Centro de estética de Córdoba oferta un puesto de trabajo para esteticista menor de 30 años. La persona seleccionada realizará tareas propias de la ocupación, entre ellas depilación láser, depilación con cera, manicura semipermanente, tratamientos corporales y faciales, así como masajes. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 180 días, jornada parcial de tarde de lunes a viernes, en horario de 16.00 a 20.00 horas, y salario bruto mensual de 691 euros, con pagas extras prorrateadas. Se valorará la experiencia previa en el puesto y la formación profesional en estética y cuidados personales. Oferta disponible en este enlace.
Terapeuta ocupacional (Baena)Entidad ubicada en Baena oferta un puesto de trabajo para terapeuta ocupacional. La persona seleccionada desempeñará las funciones propias de su especialidad, conforme a lo establecido en el convenio vigente. Se requiere contar con la diplomatura o el grado en Terapia Ocupacional. Se ofrece contrato de interinidad a jornada parcial de 26 horas semanales y un salario bruto mensual de 980 euros. Las pagas extraordinarias no están prorrateadas. El puesto está orientado a la atención y apoyo en la promoción de la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida de las personas usuarias. Oferta disponible en este enlace.
Terapeuta ocupacional (Lucena)Residencia de mayores de Lucena oferta un puesto de trabajo para terapeuta ocupacional. La persona seleccionada realizará las funciones propias de la ocupación, de acuerdo con lo establecido en el convenio vigente, prestando atención y apoyo a las personas residentes. Se requiere formación en terapia o en terapia y rehabilitación. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 120 días, a jornada parcial de 110 horas mensuales, en horario de mañana y tarde. La incorporación será inmediata. El salario bruto mensual es de 1.037 euros, sin pagas extraordinarias prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a (Priego de Córdoba)Residencia de personas mayores y con discapacidad de Priego de Córdoba oferta un puesto de trabajo para cocinero o cocinera. La persona seleccionada se encargará de las funciones propias del puesto, garantizando la preparación y elaboración de los menús diarios conforme a las necesidades de los residentes. Se requiere contar con formación profesional de grado medio en Cocina y Gastronomía o de grado superior en Dirección de Cocina, así como una experiencia mínima de tres meses en la ocupación. Se ofrece contrato laboral temporal con una duración estimada de 60 días, jornada completa, horario rotatorio y salario bruto mensual de 1.184 euros. Oferta disponible en este enlace.
Operarios de almazara (Montilla)Almazara ubicada en Montilla oferta cuatro puestos de trabajo para operarios y operarias de producción. Las personas seleccionadas se encargarán de la gestión de las zonas de recepción, molienda, carga de aceite y tareas de limpieza, propias del proceso productivo. Se requiere disponer del título de Graduado Escolar o equivalente, así como del permiso de conducir tipo B y vehículo propio. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con trabajo por turnos y salario bruto mensual de 1.500 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas. La incorporación será inmediata para cubrir las necesidades de la campaña. Oferta disponible en este enlace.
Mecánico (Córdoba)Taller especializado en reparación de turismos e industria en Córdoba oferta un puesto de trabajo para mecánico oficial de primera. Las tareas a desempeñar incluyen el diagnóstico y reparación de averías mecánicas, eléctricas y electrónicas, mantenimiento preventivo con cambios de aceite y filtros, sustitución de piezas defectuosas y ajuste de componentes como el motor o la dirección, además de cambio de motor. Se requiere una experiencia mínima de doce meses en la ocupación. Se ofrece contrato laboral indefinido a jornada completa, con horario de lunes a viernes de 7:30 a 15:30 horas y salario bruto mensual de 1.600 euros. Oferta disponible en este enlace.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
