Montilla recibirá 8,9 millones de euros para transformar las barriadas de Pedro Ximénez y La Silera

El Ayuntamiento de Montilla ha resultado adjudicatario provisional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que gestiona el Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría General de Fondos Europeos, con una financiación de 8.961.678 euros destinada a desarrollar el Plan de Actuación Integrado (PAI) “Cohesiona Montilla. Actuando para transformar”. Esta cuantía representa el 85 por ciento del total de la inversión pública, que asciende a 10.543.150 euros con la aportación municipal incluida.
La aprobación provisional de estos fondos, hecha pública el pasado 3 de octubre por el Gobierno de España, supone un paso decisivo para que Montilla pueda comenzar a ejecutar uno de los proyectos urbanos más ambiciosos de las últimas décadas, orientado a la integración territorial, la cohesión social y la mejora de la calidad de vida en áreas con necesidades de reequilibrio.
El PAI “Cohesiona Montilla” se centra en la regeneración urbana y social de las barriadas de La Silera y de Pedro Ximénez —una zona que se extiende desde el Llano de Palacio hasta las inmediaciones de El Pico Cigarral, una finca de propiedad municipal, de más de 400.000 metros cuadrados, situada entre la carretera de Cabra, la vía férrea Córdoba-Málaga, la circunvalación de la carretera Montoro-Puente Genil y el camino de El Hoyo—.
Con más de 400.000 metros cuadrados, este espacio situado en la parte sur del municipio ha sufrido un crecimiento urbano fragmentado que ha generado dificultades de integración con el resto de la ciudad. De ahí que el plan ponga el acento en la mejora de la accesibilidad, la conectividad y la funcionalidad urbana.
Entre las principales actuaciones se incluyen la creación de un parque periurbano de 7.500 metros cuadrados junto al puente de la vía del tren en la Avenida de Santa María, concebido como un gran pulmón verde para la ciudad; la renovación integral de la calle Pedro Ximénez y la peatonalización del Llano de Palacio.
A su vez, el Ayuntamiento de Montilla ha previsto la construcción de un nuevo aparcamiento en el Paseo de Cervantes y la creación de un mirador hacia la Sierra de Montilla. Además, el plan contempla ayudas para la reforma de naves industriales y apoyo a la digitalización de pequeñas y medianas empresas con el fin de impulsar el tejido económico local.
El proyecto también prevé la transformación de la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo en un eje urbano moderno, con medidas para promover la movilidad sostenible y la mejora ambiental. A estas actuaciones se sumará la rehabilitación integral del Palacio de los Duques de Medinaceli, considerado el edificio civil más importante de Montilla.
Adquirido por el Ayuntamiento en 2021, este inmueble histórico será objeto de una restauración que permitirá su recuperación patrimonial y su puesta en valor turística. De hecho, a mediados de 2022, el equipo de gobierno planteó la posibilidad de convertirlo en un "hotel boutique" integrado en la red pública de Paradores de Turismo.
El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, valoró la resolución ministerial afirmando que “es un respaldo definitivo para que Montilla avance hacia una ciudad más equilibrada, accesible y moderna, dando continuidad a un proyecto de ciudad que tenemos bien consolidado tras 10 años en el gobierno municipal, con el que volvemos a demostrar la capacidad política y técnica en la gestión de grandes proyectos de inversión europea”. R · MANHATTAN
El regidor montillano quiso además reconocer el trabajo del equipo municipal y la implicación ciudadana. “Este proyecto no es solo inversión en infraestructuras: es apuesta por la cohesión, la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestros barrios”, subrayó.
El Plan de Actuación Integrado “Cohesiona Montilla. Actuando para transformar” fue aprobado por unanimidad del Pleno de la Corporación municipal en febrero de este año, tras un proceso participativo en el que intervinieron agentes sociales y representantes vecinales. Como recordó entonces el alcalde, se trata de “un documento fundamental para Montilla”, fruto de “una gestión de planificación seria y rigurosa”.
Durante su debate en el Pleno, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, destacó que “el PAI es un programa inversor contextualizado dentro de la estrategia Montilla 2030, con el objetivo de abordar los desafíos urbanos, sociales y económicos de la ciudad”.
Fuentes municipales explicaron que, tras la aprobación provisional de la financiación, se abre ahora una fase de ajustes técnicos y verificación administrativa, así como la firma de los convenios necesarios con el Ministerio de Hacienda y otros organismos implicados, antes de la rúbrica del acuerdo de financiación definitiva y la posterior licitación de las obras.
La concesión de los fondos FEDER consolida así un proceso que comenzó hace más de un año con la planificación del PAI, alineado con la Agenda Urbana de Montilla, ratificada en 2022, y con el compromiso del Ayuntamiento con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). De este modo, Montilla da un nuevo paso hacia un modelo de ciudad más sostenible, inclusivo y preparado para los desafíos del futuro.
