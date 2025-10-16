Córdoba CF, ¿hasta dónde puede llegar en la temporada 2025/26?

El desempeño del Córdoba en el mes de octubre ha devuelto la ilusión a una afición que llevaba tiempo esperando un equipo competitivo. Tras un arranque titubeante con tres empates, tres derrotas y una sola victoria en los primeros siete encuentros, el conjunto de Iván Ania ha conseguido encadenar dos triunfos consecutivos que le impulsan hacia la parte media de la tabla con aspiraciones de mirar hacia arriba.
El inicio de temporada parecía condenar al Córdoba a un camino complicado, pero la victoria frente al Zaragoza en la jornada 8 marcó un punto de inflexión. El encuentro, intenso y trabajado, permitió cortar la mala racha y devolver la confianza a una plantilla que, apenas una semana después, volvió a ganar. En El Arcángel, Adrián Fuentes se vistió de protagonista con un gol que selló el triunfo frente a la Cultural Leonesa, confirmando que el equipo había encontrado la senda de la victoria.
Dos partidos consecutivos ganados reflejan un gran cambio de mentalidad, además de un cambio de resultados. El Córdoba está demostrando carácter, concentración y capacidad para sufrir cuando es necesario, dejando claro que este proyecto quiere competir en serio y que empieza a asentarse sobre bases sólidas.
El optimismo no se limita al estadio. Fuera de El Arcángel, los aficionados vuelven a creer en las posibilidades del Córdoba, aunque con la prudencia que impone un inicio de temporada irregular. Muchos seguidores ya han empezado a comparar cuotas de LaLiga Hypermotion, tratando de medir cómo los pronósticos reflejan la lucha por el ascenso y evaluando la consistencia que el equipo debe mantener en las próximas jornadas.
Sin grandes euforias, pero con la esperanza viva, Córdoba respira fútbol con ilusión. La afición verdiblanca sabe que, pese a las dos victorias consecutivas, la regularidad es clave y que el equipo no puede permitirse despistes. La ciudad, que siempre ha sentido al club como parte de su identidad, parece reencontrarse con un espíritu competitivo sólido, consciente de que cada punto cuenta en la búsqueda de objetivos mayores.
Si hay un punto que ha cambiado respecto a jornadas anteriores es la solidez defensiva. La pareja Fomeyem y Alves domina el juego aéreo, anticipa con acierto y se complementa de manera impecable con Carlos Marín e Iker Álvarez, cuyas actuaciones bajo palos han resultado decisivas.
El Córdoba ha sabido equilibrar el bloque bajo y la presión tras pérdida, y en las acciones a balón parado ha logrado una gestión más inteligente que le permite minimizar errores y maximizar oportunidades de gol. Esta seguridad atrás es la que sostiene los 1-0 consecutivos que confirman el cambio de tendencia.
La concentración y la comunicación entre los jugadores han permitido reducir los fallos que tanto penalizaron al equipo en otras temporadas en defensa, y en ataque sirvió para conseguir el gol que dio la victoria en un partido en el que hubo que saber sufrir para poder ganar.
El encargado de anotar el tanto no fue otro que Adrián Fuentes, que ha empezado el curso con un buen olfato goleador. Suyos son 2 de los 10 tantos que lleva marcados el Córdoba en la liga hasta el momento. Su gol frente a la Cultural, ejemplifica el nuevo ADN del equipo. Inteligente dentro del área, con movilidad y visión, no solo marca, sino que genera espacios y presiona a la defensa rival, contagiando entrega a sus compañeros.
El final de octubre presenta un calendario exigente. El Córdoba recibirá al Almería, un rival con aspiraciones altas y sólido en defensa, y después viajará a Albacete antes de disputar la primera ronda de la Copa del Rey contra el Cieza en Murcia. Estas pruebas marcarán si el equipo puede consolidar la mejora defensiva y mantener la dinámica de victorias, equilibrando el esfuerzo con el control del juego.
Iván Ania insiste en no mirar más allá del siguiente partido, manteniendo la intensidad sin perder frescura y corrigiendo transiciones ofensivas que todavía pueden pulirse. Si el Córdoba consigue unir equilibrio defensivo con un ataque más fluido, seguirá subiendo posiciones en LaLiga Hypermotion y podrá soñar con objetivos más ambiciosos.
