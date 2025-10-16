El nuevo Plan de Ordenación Urbana marcará el futuro del desarrollo de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla ha dado esta mañana un paso decisivo para propiciar el desarrollo urbanístico del municipio con el inicio del proceso para la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbana (POU). Se trata de un documento estratégico que permitirá actualizar el modelo de desarrollo de la ciudad conforme a los retos contemporáneos y a los principios de sostenibilidad establecidos por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).La presentación ha tenido lugar en el edificio de Servicios Técnicos, junto a la estación de autobuses, donde el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, la primera teniente de alcalde, Lidia Bujalance, y la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, María del Carmen Granados, han explicado los objetivos de este nuevo instrumento de planificación.Durante la rueda de prensa, los representantes municipales han coincidido en subrayar que "el nuevo POU será una herramienta esencial para definir el crecimiento equilibrado, eficiente y sostenible de Montilla en los próximos años".En ese sentido Rafael Llamas, ha afirmado que “actualmente tenemos un documento que está imposibilitando que iniciativas empresariales puedan desarrollarse en nuestro municipio. Por tanto, es el momento de tomar medidas, y este equipo de gobierno tiene la responsabilidad de favorecer no solo el desarrollo económico, sino también el desarrollo social y medioambiental dentro del nuevo paradigma que estamos viviendo”.En ese sentido, el primer edil montillano ha destacado que el nuevo Plan de Ordenación Urbana “debe ofrecer las mejores condiciones para que la iniciativa emprendedora pueda desarrollarse, generando oportunidades de crecimiento y empleo para Montilla”.Además, Rafael Llamas ha añadido que ahora “toca sentarse con los agentes sociales y económicos, poner sobre la mesa las demandas que ya nos han trasladado y formalizar un documento que impulse verdaderamente el desarrollo económico y social del municipio”.Por su parte, la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha recordado que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado parcialmente en 2012 y revisado en 2017 y 2020, “no responde a las necesidades urbanísticas actuales de Montilla”. En palabras de Granados, el nuevo POU “permitirá definir un modelo de ciudad más eficiente, equilibrado y sostenible, adaptado a los desafíos presentes y futuros”.La teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha querido resaltar la importancia de la participación ciudadana en todo este proceso. Según ha señalado, “el nuevo Plan se construirá con la colaboración de todos los agentes sociales, económicos y vecinales de Montilla”.Con estas palabras, Lidia Bujalance ha puesto el acento en la voluntad del equipo de gobierno que encabeza Rafael Llamas de "abrir el debate urbanístico a toda la ciudadanía, apostando por un modelo inclusivo y participativo", como el que se llevó a cabo este pasado martes con motivo delEste nuevo impulso urbanístico se enmarca en la aprobación, por parte de la Corporación municipal, en el pleno celebrado el 2 de julio del pasado año, del inicio del expediente de contratación del servicio de asistencia técnica para la redacción del POU. Con esta decisión, el Ayuntamiento marcó el punto de partida de un proceso que definirá la hoja de ruta del desarrollo urbanístico de Montilla para los próximos años.El propósito final, según se ha expuesto en la comparecencia celebrada esta mañana, es "dotar Montilla de un instrumento moderno que combine crecimiento económico, bienestar social y respeto al entorno". Con este proyecto, el equipo de gobierno reafirma su compromiso con una planificación urbana responsable, participativa y sostenible, orientada a favorecer la inversión, el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos.