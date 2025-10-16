Cara y cruz para el Club Baloncesto Montilla

Adeba Azul 63 -- 59 C.B. Montilla Avatel

Club Baloncesto Montilla Avatel: Teresa Delgado (6), María Lara (7), Marta García (9), María Arroyo, María Luque, Ithaisa Luque (4), Ana Raya (2), Aurora Arroyo, Nazaret Luque, Sole Ruiz (22), Isa Casado y Juana López (9).

Teresa Delgado (6), María Lara (7), Marta García (9), María Arroyo, María Luque, Ithaisa Luque (4), Ana Raya (2), Aurora Arroyo, Nazaret Luque, Sole Ruiz (22), Isa Casado y Juana López (9).

Adeba Azul: Carmen Ballesteros (9), Lucía Fuentes, Ana del Pino, Paloma Alba (6), Magdalena Delgado (3), Ana Gavilán (1), Carmen Villar (9), Andrea del Río (6), Clara Cuadro (7), Carolina Aguilera, Carmen Zafra (20), Nuria Serrano (2).

Carmen Ballesteros (9), Lucía Fuentes, Ana del Pino, Paloma Alba (6), Magdalena Delgado (3), Ana Gavilán (1), Carmen Villar (9), Andrea del Río (6), Clara Cuadro (7), Carolina Aguilera, Carmen Zafra (20), Nuria Serrano (2).

Parciales: 17-26; 16-11; 16-8; 14-14.

Promesas Pozoblanco 55 -- 76 C.B. Montilla Come & Pizza

Fundación Promesas Pozoblanco: Jesús García (2), Marco Antonio Moreno (11), Francisco Moreno (2), Ricardo Zambrano (11), Francisco Ranchal (4), Pedro García, José Tintorero, Rafael García (5), Juanpe Rico (3), Pablo Salado (7), Pablo García (5), Daniel Bueno (5).

Jesús García (2), Marco Antonio Moreno (11), Francisco Moreno (2), Ricardo Zambrano (11), Francisco Ranchal (4), Pedro García, José Tintorero, Rafael García (5), Juanpe Rico (3), Pablo Salado (7), Pablo García (5), Daniel Bueno (5).

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Guillermo Salido (2), Jorge Delgado (2), Víctor Vega (2), Javi Sánchez (3), Víctor Vega (4), Miguel Bellido (2), Edu Merino (16), Omar Jiménez (10), Rafa Sánchez (3), Alejandro Herrador, Rodrigo Prieto (2), Mario Carmona (4), Javi Delgado (20).

Guillermo Salido (2), Jorge Delgado (2), Víctor Vega (2), Javi Sánchez (3), Víctor Vega (4), Miguel Bellido (2), Edu Merino (16), Omar Jiménez (10), Rafa Sánchez (3), Alejandro Herrador, Rodrigo Prieto (2), Mario Carmona (4), Javi Delgado (20).

Parciales: 10-12; 11-21; 21-24; 13-19.



FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

La segunda jornada liguera para las dos primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla dejaron distintas sensaciones. Por parte del equipo sénior femenino, el cuadro de Agus Leiva volvió a caer derrotado, cediendo por cuatro puntos de diferencia ante el plantel de Adeba Azul. En lo que respecta al equipo masculino, los montillanos se reponían de lay obtenían un merecido triunfo en tierras vallesanas ante la Fundación Promesas Pozoblanco.El Avatel Montilla rozó la victoria en su visita a Córdoba, cayendo en un encuentro intenso y muy equilibrado, en el que las montillanas dominaron en el arranque, aunque no pudieran mantener la ventaja en la segunda mitad. El partido comenzó con un excelente primer cuarto de las visitantes, muy acertadas en ataque y con gran ritmo ofensivo. Su buena circulación de balón y acierto exterior les permitió cerrar los primeros diez minutos con una clara ventaja (17-26).Sin embargo, Adeba Azul reaccionó en el segundo período, ajustando su defensa y logrando frenar el juego rápido montillano. Las locales se llevaron el parcial (16-11), reduciendo diferencias al descanso (33-37). El tercer cuarto fue el punto de inflexión del choque. Las cordobesas dominaron el rebote y castigaron las pérdidas visitantes, firmando un parcial de 16-8 que les permitió dar la vuelta al marcador (49-45).En el último tramo, ambos equipos ofrecieron un final muy igualado (14-14), con alternancia en el marcador y máxima intensidad. Pese al esfuerzo y la buena imagen, el Avatel Montilla no logró culminar la remontada y el triunfo se quedó en Córdoba (63-59).Los chicos de David Gómez estrenaban su casillero de victorias con un importante triunfo fuera de casa. Con más de veinte puntos de diferencia, los montillanos impusieron su ritmo de juego y eficacia en la anotación para ir gestando una victoria trabajada de principio a fin.El primer cuarto sería igualado, con alternativas en el marcador hasta la parte final, momento en el que varias acciones ofensivas favorecieron a los visitantes para acabar con una ventaja mínima. El segundo acto se inició con sensaciones muy parecidas, viéndose dos equipos con clara vocación ofensiva. Llegados al ecuador del segundo período, un parcial de 0-8 a favor de los montillanos amplió la ventaja para un Club Baloncesto Montilla aplicado en defensa e intenso en las transiciones.Tras el paso por vestuarios, los errores en ambos contendientes se convirtieron en la dinámica general. El porcentaje de acierto disminuyó en los primeros compases, observándose pérdidas de balón y errores en la definición sobre la canasta. Sin embargo, esta situación fue esporádica y los dígitos en el electrónico irían en aumento, destacando los números desde el tiro libre por parte montillana, aspecto que contribuyó a un marcador de 42-57 al finalizar el tercer cuarto.En el período definitivo, los pozoalbenses buscaron la reacción, siendo ésta contrarrestada por anotaciones desde la zona interior por parte de un Club Baloncesto Montilla que gestionó el resultado hasta el resultado final de 55-76.