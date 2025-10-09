Doble derrota del Club Baloncesto Montilla

C.B. Montilla Avatel 34 -- 61 Cordobasket

Club Baloncesto Montilla Avatel: Teresa Delgado, María Lara (2), María Arroyo, Nazaret Luque (2), Ithaisa Luque (10), Laura Delgado (3), Aurora Arroyo, Marta García, María Luque (8), Sole Ruiz (2), Isa Casado, Juana López (8).

Teresa Delgado, María Lara (2), María Arroyo, Nazaret Luque (2), Ithaisa Luque (10), Laura Delgado (3), Aurora Arroyo, Marta García, María Luque (8), Sole Ruiz (2), Isa Casado, Juana López (8).

Cordobasket: Laura Ferrer (5), Alba Rumbao (5), Marta Lopera (9), Jimena Cobo (5), Lucía Criado (4), Ariana da Rocha-Pacos (1), Ana Herreros (8), Martina Pardo (4), Lourdes Jiménez (7), Violeta Mora (3), Elena Bustillo (4), Gema Repiso (6).

Laura Ferrer (5), Alba Rumbao (5), Marta Lopera (9), Jimena Cobo (5), Lucía Criado (4), Ariana da Rocha-Pacos (1), Ana Herreros (8), Martina Pardo (4), Lourdes Jiménez (7), Violeta Mora (3), Elena Bustillo (4), Gema Repiso (6).

Parciales: 4-18; 10-12; 6-15; 14-16.

C.B. Montilla Come & Pizza 50 -- 89 Ciudad de Córdoba

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Samu Navarro (2), Víctor Vega (2), Dani Delgado, Miguel Bellido, Edu Merino (9), Daniel Delgado (5), Omar Jiménez (13), Rafa Sánchez, Alejandro Herrador, Agus Mora (9), Rodrigo Prieto (4), Mario Carmona (4).

Samu Navarro (2), Víctor Vega (2), Dani Delgado, Miguel Bellido, Edu Merino (9), Daniel Delgado (5), Omar Jiménez (13), Rafa Sánchez, Alejandro Herrador, Agus Mora (9), Rodrigo Prieto (4), Mario Carmona (4).

Ciudad de Córdoba: Rafa Pérez, Sergi Gómez (5), Antonio David Cabrera, Pablo Jesús Cabrera (5), José López (10), Javi Luque (4), Mateo Mayor (5), Juanma Porras (30), Antonio Martínez (8), Pablo Ruiz (2), Rafa Luque (13), Gonzalo Moreno (7).

Rafa Pérez, Sergi Gómez (5), Antonio David Cabrera, Pablo Jesús Cabrera (5), José López (10), Javi Luque (4), Mateo Mayor (5), Juanma Porras (30), Antonio Martínez (8), Pablo Ruiz (2), Rafa Luque (13), Gonzalo Moreno (7).

Parciales: 9-23; 19-17; 11-27; 11-22.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

Comenzó la competición liguera para los dos primeros conjuntos del Club Baloncesto Montilla, cediendo ambos planteles en su estreno. Por parte del equipo sénior femenino, el cuadro de Agus Leiva se vio superado por un Cordobasket muy intenso desde el inicio, factor determinante para mantener las distancias en el marcador hasta el final. A pesar de la reacción montillana, el cuadro capitalino supo gestionar la ventaja en todo momento.En lo que respecta al equipo masculino, una segunda mitad de partido con escasez de acierto en el ataque y una defensa menos efectiva provocó una ventaja insalvable ante un Ciudad de Córdoba que fraguó su victoria en la constancia y regularidad a lo largo de los cuarenta minutos.El arranque de la contienda fue muy complicado para las locales, que no lograron encontrar su ritmo ni acierto en ataque. El primer cuarto, con un parcial de 4-18, marcó una diferencia difícil de remontar. En el segundo período, las montillanas lograron asentarse un poco más en el partido, equilibrando el juego y mejorando su intensidad defensiva (10-12), aunque el resultado al descanso seguía siendo claramente favorable para Cordobasket.Tras el paso por vestuarios, el equipo mostró una mejor versión: más concentración, mejor circulación de balón y una defensa más sólida. A pesar de que los parciales siguieron siendo favorables al conjunto visitante (6-15 y 14-16), las sensaciones fueron mucho más positivas. Las jugadoras vinícolas pelearon cada balón y demostraron carácter, dejando claro que tienen mucho margen de mejora y que el trabajo semanal debe dar sus frutos.El encuentro tuvo un inicio de alternativas en ambas zonas. Tras esa fase, el cuadro visitante aumentó sus prestaciones hasta alcanzar una ventaja de catorce puntos al finalizar el primer período. En un arreón local, varias canastas consecutivas en los primeros minutos del segundo cuarto acortaron las distancias, no obstante, el acierto desde el perímetro mantuvo la ventaja foránea en doce puntos, haciendo estéril la reacción.Tras el descanso, una serie de pérdidas de balón y posteriores anotaciones del cuadro capitalino dejaron prácticamente sentenciada la contienda. Lo intentaron los montillanos en varias fases, pero ni la intensidad defensiva ni la producción ofensiva eran lo suficientemente destacables para voltear el electrónico. Los dieciocho puntos de diferencia eran una losa muy pesada para un Club Baloncesto Montilla que tenía solo diez minutos para la heroica.Un parcial de 0-6 para los visitantes en los primeros instantes del último cuarto disiparon cualquier atisbo de remontada. De ahí al final, el encuentro decayó en intensidad y con anotaciones en ambas canastas, el encuentro se cerró con una diferencia de 39 puntos a favor del cuadro visitante.