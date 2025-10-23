Fallece en Valencia el actor y director montillano Rafael Contreras Raya

El actor y director montillano Rafael Contreras Raya ha fallecido esta tarde en su domicilio de la pedanía valenciana de Benimámet a los 72 años de edad, dejando tras de sí una extensa trayectoria artística marcada por su pasión por el teatro, el doblaje y la interpretación. Su voz, inconfundible para muchos espectadores valencianos, acompañó durante décadas a algunos de los personajes más emblemáticos del cine y la televisión.Nacido en Montilla en el mes de noviembre de 1952, Rafael Contreras se licenció en 1976 en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia. Desde sus primeros pasos sobre los escenarios, mostró una sensibilidad especial para el arte dramático, que lo llevó a desarrollar una carrera polifacética y profundamente comprometida con la escena valenciana. Comenzó a trabajar en 1977 y, apenas una década después, se incorporó a los estudios Tabalet, pioneros en las sesiones de doblaje en valenciano, donde llegaría a alcanzar el puesto de director artístico.Durante su carrera, Contreras se convirtió en una referencia del doblaje en la Comunitat Valenciana. Fue la voz habitual de Woody Allen en valenciano, dando vida a personajes inolvidables en películas comoTambién dobló a actores de la talla de Mickey Rooney y Jerry Lewis, y participó en el doblaje de producciones tan diversas como. Su labor contribuyó, de forma decisiva, a consolidar el doblaje en valenciano como una disciplina artística reconocida y respetada.Además de su faceta como actor de doblaje, Rafael Contreras trabajó intensamente en el teatro y colaboró con varios grupos de Montilla. A lo largo de su vida interpretó obras de autores como Bertolt Brecht, Dario Fo, William Shakespeare o Anton Chéjov, en montajes comoEn el ámbito audiovisual, participó en producciones cinematográficas como, de Carlos Pérez Ferre, y, de Antoni P. Canet. También formó parte de series de televisión emitidas en Televisión Española y Radiotelevisión Valenciana, comoSu inquietud creativa lo llevó igualmente a la dramaturgia. Entre sus obras destacan, escrita junto a Ramón Moreno, y las adaptaciones teatrales dede Robert Louis Stevenson, publicadas tanto en versión castellana como valenciana. En los últimos años, continuó escribiendo piezas breves como, donde exploraba con humor y sensibilidad las relaciones humanas en la era digital.A lo largo de su carrera, recibió varios reconocimientos que pusieron en valor su aportación al mundo de la interpretación. En 2001 fue galardonado con elal Mejor Actor de Doblaje, y en 2012 recibió el prestigiosoque concede la, entidad de la que fue miembro activo durante años.Con su fallecimiento, Montilla y el mundo del arte valenciano pierde a una de sus voces más queridas y a un creador que dedicó toda su vida a la interpretación y la palabra. Su legado, presente en cada escena, en cada doblaje y en cada texto que firmó, seguirá resonando como eco de una vocación profundamente humana y artística. El equipo humano que conformase une al dolor que ha provocado su pérdida entre familiares, amigos y personas vinculadas a la cultura.