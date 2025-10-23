La suerte vuelve a Montilla: primer premio de la Lotería Nacional

La suerte ha vuelto a sonreír esta noche a Montilla. El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, celebrado este jueves, 23 de octubre, ha dejado parte de su fortuna en la localidad de la Campiña Sur. En concreto, parte del 83.552, agraciado con 300.000 euros al número, ha sido vendido en el estanco de la Avenida de Andalucía, ubicado justo frente al Centro de Salud, en la esquina con la calle Pepe Cobos.El establecimiento, que ya atesora una interesante trayectoria en el reparto de suerte, ha vendido parte del primer premio del Sorteo del Jueves número 85/25, que ha estado muy repartido por toda España, con ventas en ciudades como Roquetas de Mar, Jerez de la Frontera, Los Corrales de Buelna, Puigcerdà, Vecindario, Madrid, San Javier, Quart de Poblet o Zamora, entre otras.La Administración de Loterías número 19 de Córdoba, situada en la calle Ángel de Saavedra, en pleno centro de la capital, también figura entre los puntos de venta agraciados, pero el foco de la fortuna se ha posado, de nuevo, en Montilla. Y es que no es la primera vez que este estanco de la Avenida de Andalucía reparte suerte.En los últimos años, este punto de venta se ha convertido en un lugar casi emblemático para los aficionados montillanos a los juegos de azar. El pasado mes de mayo, la Bonoloto dejó allí un premio histórico:—exactamente 2.994.106,74 euros— para un único acertante de primera categoría.Además, en diciembre de 2023, este mismo estanco ya había vendido un décimo del número 88.979, agraciado con, dotado con 6.000 euros. La fortuna, por tanto, vuelve a encontrarse con una ciudad que, en los últimos años, ha acumulado una larga lista de premios repartidos por distintos establecimientos y administraciones de lotería emblemáticas.Por su parte, el segundo premio del sorteo de este jueves, que ha recaído en el 88.944 y dotado con 60.000 euros al número, se ha vendido también en distintas provincias españolas, aunque en esta ocasión ninguna de ellas ha sido Córdoba.