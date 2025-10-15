15 opiniones en foros que demuestran lo que nunca debes hacer con el tarot

15 opiniones en foros sobre los usos errados del tarot

1. Nunca hagas preguntas fatalistas

2. El tarot no puede ser tu única guía

3. Evita leer el tarot por ti mismo sin preparación

4. No te obsesiones con el tarot de “sí” o “no”

5. Evita consultar el tarot cuando estés molesto

6. Las cartas “negativas” pueden confundirte

7. No las uses para entrometerte en la vida de otros

8. Nunca emplees el tarot para manipular

9. No olvides que es una guía para tu autodescubrimiento

10. Las lecturas de tarot jamás se comparan

11. ¡Las cartas hay que cuidarlas!

12. No llegues sin preguntas claras

13. Evita a los falsos tarotistas

14. No es una herramienta de venganza

15. ¡El tarot no sustituye la medicina!

El tarot es una ayuda valiosa ¡Úsala con responsabilidad!

El tarot es magia, intuición, sabiduría y simbolismo. Al usarlo de manera correcta es una puerta para explorar lo desconocido. Pero, ¿qué sucede cuando abusamos de su poder? Lasson claras y dejan ver las consecuencias de abordar el mundo espiritual de forma equivocada.Una de las cosas más importantes antes de solicitar una lectura de cartas es tener la seguridad de que estás en manos profesionales. Una tarotista y vidente experta comopodrá guiarte realmente en el uso del tarot como herramienta para tu autodescubrimiento y crecimiento personal.¿Quieres saber? ¿Qué cosas nunca deberías hacer ni esperar del tarot? Sigue leyendo y descúbrelo.A continuación, te dejamos una recopilación deLa idea es que conozcas, por testimonios de otras personas, las consecuencias del manejo irresponsable de una lectura. Al final verás por qué es tan importante que solo busques a gente profesional y confiable para tu consulta.“Después de la pérdida de mi esposo no dejaba de pensar en lo frágil que es la vida. Esos pensamientos me deprimieron y estaba en un estado de alerta constante.En mi desesperación recurrí a las cartas y a gente equivocada y poco profesional. Quería preguntar cuándo mis familiares partirían de este mundo y lo único que conseguí fue desencadenar más miedos.Luego, comprendí que el dolor es parte de la vida y acudí a las cartas con la esperanza de que me ayudarán a sanar.Cuando consulten al tarot, háganlo de forma positiva. No se gana nada siendo fatalistas”.“Hace unos meses perdí mi empleo y no sabía por qué. Estaba desesperada intentando entender en qué había fallado. Recurrí a las cartas en varias oportunidades y pregunté qué debía hacer para recuperarlo.Me enfoqué tanto en querer que las cartas me dijeran cómo volver a mi antiguo puesto, que no noté que a mi alrededor había mejores oportunidades.Entendí que el tarot es una guía que debe ir acompañado de un trabajo espiritual. Hoy, tengo un trabajo soñado, un mejor salario y acudo a las cartas con responsabilidad”.“Siempre he sentido curiosidad por descubrir el futuro, pero no quería pagarle a una tarotista. Así que, intenté leer las cartas por mi cuenta, siguiendo instrucciones que encontré en YouTube.Cometí un gran error, porque empecé a experimentar la sensación de que alguien me veía, sentía debilidad, dolores de cabeza e insomnio.. Ella me dijo que me había cargado de energías negativas. Paloma me recomendó un hechizo de limpieza, seguí sus consejos y hoy me siento liberada y con una gran conexión espiritual”.“No me gusta dar, pero creo necesario contar mi historia para crear conciencia sobre el uso de las cartas.Una amiga me recomendó una página web para hacerle preguntas al tarot de “sí” o “no”, la verdad sentí que era una gran ayuda. Sin embargo, con el tiempo me obsesioné y caí en un punto en que no podía hacer nada sin antes hacer este tipo de consultas rápidas y nada profesionales.Me di cuenta a tiempo y busqué ayuda con una vidente experta.y lo hago de forma responsable”.“Había leído en opiniones de foros que es un error leer las cartas del tarot cuando tu estado de ánimo es negativo, pero obvié el consejo.e inconformidad con la vida.Puedo decir que es verdad que las energías con las que te acercas al tarot influyen en la lectura. No obtuve una visión clara de la situación, ni consejos que pudieran ayudarme.Luego, una tarotista profesional,espiritual para calmarme. Lo hice y a la semana, cuando regresé centrada en mi bienestar, el tarot me dio los mejores consejos para salvar mi relación”.“Hola, les contaré lo que me pasó en una lectura informal del tarot. La primera carta que puse sobre la mesa no me gustó. Sentí miedo y pasaron por mi mente pensamientos negativos.Dejé eso así hasta que. Ella me explicó que no hay cartas malas, sino malas interpretaciones. Pueden indicar una oportunidad de renacimiento personal y que por eso es importante recibir ayuda experta.Seguí sus consejos y he solucionado mis problemas, ¡confíen!”.“Lo que me pasó con el tarot me apena, pero lo dejaré enpara que otras personas no cometan mi mismo error.Yo sentía mucha curiosidad por descubrir los problemas de una amiga que era muy introvertida. Quería ayudarla a exteriorizar las cosas que no la dejaban evolucionar y busqué ayuda con una tarotista. Agendé una tirada de cartas y empecé a preguntar por mi amiga.La vidente descubrió quepara conocer su futuro y me pidió que no lo hiciera más. Me explicó que era un error y que solo mi amiga tenía en sus manos el poder para dejar que las cartas mostrarán su destino”.“Dicen que en la guerra y el amor todo se vale, pero no siempre es así, porque si usas el tarot para manipular los sentimientos del corazón, te arrepentirás. Aquí les cuento mi experiencia:Cuando mi ex me abandonó, estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperarlo. Vi un anuncio de un amarre de amor y decidí probar. Por mala suerte caí en manos de un falso tarotista que me hizo perder tiempo y dinero.¡Mi pareja nunca volvió!. Ella me explicó que en los rituales anteriores habían intentado manipular las decisiones de esa persona que tanto amaba y el daño ahora era irreparable, él fue alejado para siempre de mí.Paloma me ayudó a superarlo y ahora estoy con el verdadero amor de mi vida”.“El tarot es una herramienta auténtica para ver el futuro. Pero si se usa de forma irresponsable, el resultado no es confiable. Les quiero contar lo que me pasó para que ustedes eviten caer en el mismo error.Siempre he recurrido a las cartas para encontrar respuestas y conectar con mi yo interno, pero hace unos meses solo me enfocaba en predecir el futuro. Solo quería respuestas rápidas, una tras otra. Olvidé queComencé a sentir que las respuestas de las lecturas eran mecánicas. Entonces, me centré en aprender más y en enfocarme en su uso correcto y respetuoso. Aprendí la lección y las cartas volvieron a recuperar su magia”.“Tuve la oportunidad de que la famosa videnteme leyera las cartas y quiero compartir en este foro una perspectiva que ella me explicó y que todos merecemos saber: Nunca puedes comparar las lecturas del tarot, porque. Las cartas se interpretan a través de nuestras energías, fe, creencias y la manera en que conectamos con el universo.Entonces, la próxima vez que tengas una sesión de cartomancia, recuerda que nunca más tendrás una igual, ¡vive y aprovecha cada lectura!”.“Hola, soy una joven tarotista en formación y siempre doysobre los consejos que recibo. Hoy les comparto un aprendizaje que me dio la reconocida videntesobre el uso de las cartas:El mazo de cartas es la principal herramienta de un tarotista para ver el futuro. Así que, debes cuidarlo y usarlo con responsabilidad. Las cartas absorben la energía de quien las lee y, por lo tanto, debes mantenerlas contigo y nunca dejar que otra persona las use.Si como yo estás comenzando en este camino de la magia, sigue el consejo que Paloma me dio. ¡Lo apreciaré el resto de mi carrera infinitamente!”.“Hola, escribo pocas opiniones en foros, pero recientemente tuve una experiencia con las cartas del tarot que me gustaría compartir:Hacía tiempo que quería una lectura de cartas, pero no me atrevía. Cuando me decidí, estaba tan emocionada que no sabía qué preguntar. Hice preguntas genéricas y la lectura no fue lo que esperaba.Una amiga me sugirió que repitiera mi experiencia, pero que esta vez acudiera a. Paloma me recomendó que preparara mis preguntas y que fueran claras. ¡No pudo estar mejor!. De verdad, estar en manos de una vidente destacada y ser clara en mis preguntas hicieron la diferencia”.“Quiero compartir una desagradable experiencia que viví con un falso tarotista. Llegué a un supuesto vidente buscando un consejo para mejorar la relación con mi pareja y terminé estafado.Me prometió resultados inmediatos, pagué por lecturas de cartas en la que no recibí respuestas concretas. Además, me presionaba para que le pagara por rituales mágicos.Cuando me di cuenta de que era un estafador ya le había entregado mucho dinero.que usan el tarot para sacar provecho económico”.“Voy a utilizar este espacio del foro para contarles lo que hizo mi exnovio como venganza contra mí. Después de cortar la relación con él, todo me salía mal, siempre me sentía enferma, los caminos se me cerraban y yo no entendía por qué.Acudí a una tarotista profesional y. Realizamos una limpieza espiritual y después de varias sesiones me liberé de las malas energías.Todo lo que ese hombre me hizo se le devolvió y ahora está solo, sin trabajo y deprimido. Él acudió a un supuesto tarotista que utilizó la magia para fines oscuros”.“El tarot siempre ha significado mucho para mí, porque las cartas me ayudan a conectar con mi yo interior, reflexionar y encontrar respuestas.Sin embargo, les quiero compartir que. Hace poco atravesé problemas físicos y aunque con las cartas encontré tranquilidad, consuelo y me ayudaron a mantenerme positiva, fue mi médico de cabecera quien me proporcionó el tratamiento necesario para mi recuperación.Recomiendo usar el tarot con respeto.”.Te mostramos, para solicitar consejos y orientación en tu vida.. Fortalece el autoconocimiento y se convierte en una guía para afrontar tu existencia, desde una perspectiva positiva y consciente.Si quieres sacar el mayor provecho a una lectura de tarot, recuerda no incurrir en malas prácticas con las cartas.