Sensación dispar para el Club Baloncesto Montilla

C.B. Montilla Avatel 101 -- 34 C.B. Cabra

Club Baloncesto Montilla Avatel: Teresa Delgado (6), Ana Raya (12), Estefanía Parra (8), Nazaret Luque (5), Ithaisa Luque (4), Laura Delgado (7), Aurora Arroyo (12), Marta García (12), María Luque (5), Sole Ruiz (21), Isa Casado (9).

Club Baloncesto Cabra GP Servicios Educativos: Julia Pastro (4), Eugenia Garrido (9), Lucia Güeto (7), Amalia Muñoz (4), Martina Torralbo, Celia Zamudio (2), Araceli Moreno (4), Amalia Bravo (2), Carmen López (2).

Parciales: 24-9; 23-12; 25-7; 29-6.

Baloncesto Encinarejo 71 -- 61 C.B. Montilla Come & Pizza

Unión Deportiva Baloncesto Encinarejo: José Antonio Torres (7), Fran Toledano, Carlos León (12), Ángel Pimentel (2), Juanca Tinahones (3), Álvaro Padilla (2), Sergio Zafra (5), Joaquín Jaume (11), Álex Rubio (9), Luis Regueiro (6), Chema Ortega (4), Álvaro Martín (10).

Club Baloncesto Montilla Come & Pizza: Guillermo Salido, Javi Sánchez (2), Víctor Vega (10), Dani Delgado (3), Miguel Bellido, Edu Merino (8), Omar Jiménez, Agus Mora (9), Mario Carmona (7), Javi Delgado (2).

Parciales: 11-10; 12-18; 26-15; 22-18.



FOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB BALONCESTO MONTILLA

La tercera jornada liguera para las dos primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla concluyó con el primer triunfo del equipo Sénior Femenino y una ajustada derrota para el cuadro masculino. Por parte del plantel de Agus Leiva, un encuentro dominado de principio a fin se tradujo en una amplia ventaja que sirve para inaugurar el casillero de victorias. En lo que respecta al conjunto comandado por David Gómez, los montillanos irían de más a menos en la contienda, siendo clave un mal tercer cuarto que complicó las opciones vinícolas.El Avatel Montilla se impuso con autoridad al cuadro egabrense ante su afición, resarciéndose así de un inicio liguero poco favorable para los intereses montillanos. Desde el salto inicial, las locales marcaron el ritmo del encuentro gracias a una defensa asfixiante y un juego veloz, aspectos que hicieron cada vez mayor las diferencias entre sendos contendientes.Con el triunfo parcial en cada uno de los períodos disputados, las montillanas mostraron un gran acierto en las parcelas ofensiva y defensiva, superando la veintena de puntos en todos los cuartos y solo cediendo 34 puntos en contra durante todo el choque. Además de ello, la velocidad en las transiciones, la buena lectura defensiva y la presión intensa permitieron a las locales recuperar muchos balones y anotar con facilidad al contraataque.Finalmente, otro de los aspectos destacables fue la anotación por parte de todas las jugadoras convocadas para el encuentro, situación que favoreció el gran trabajo colectivo y la unión necesaria para superar el mal arranque liguero. La próxima cita para las montillanas será ante el Club Baloncesto Virgen del Carmen.No termina de arrancar el cuadro de David Gómez en este inicio liguero. Los montillanos caían derrotados en su visita a Encinarejo, equipo llamado a pelear por el título y que aprovechó un tercer cuarto poco acertado de los montillanos para tomar una ventaja que ya no serían capaces de contrarrestar los visitantes.Los dos primeros períodos destacaron por la alta intensidad defensiva y ritmo alto de juego marcado por sendos contendientes. La alternancia en el marcador fue la tónica general, observándose más errores que aciertos en la producción ofensiva y sin una construcción en el juego que permitiera a alguno de los equipos tomar ventaja. Varios parciales favorables a los montillanos en la parte final del segundo cuarto hizo posible llegar al descanso con una diferencia de +5 para el cuadro visitante.Por desgracia para los intereses vinícolas, la segunda mitad visualizó un alzamiento en el acierto exterior de Encinarejo que, unido a varios errores en la finalización sobre canasta de los montillanos, permitieron a los locales dar la vuelta al marcador y alcanzar el último acto por delante en el electrónico. En un final de partido más dinámico que productivo, las pérdidas de balón y el bajo porcentaje de acierto en el tiro libre lastraron al conjunto foráneo, cediendo finalmente por diez puntos de diferencia.