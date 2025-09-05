Un pregón de Paca Salido abre la verbena popular de la asociación Gran Capitán



El Pregón del Barrio, pronunciado anoche por Paca Salido Rico, inauguró la tradicional verbena que cada mes de septiembre organiza la Asociación de Vecinos Gran Capitán en la Plaza de la Aurora, coincidiendo con los primeros compases de laUnos instantes antes, el acceso principal al Paseo de Las Mercedes había acogido la inauguración de un azulejo que Ángel Márquez, industrial montillano que regenta una empresa de recambio de neumáticos y de vaporizado de cisternas junto al Hotel Don Gonzalo, ha querido dedicar a la Barriada de El Gran Capitán, inspirado en el pregón que ofreció el pasado año, tituladoPor su parte, Paca Salido Rico supo trasladar al público a la esencia del Barrio de las Casas Nuevas, con un discurso que osciló entre la nostalgia y el cariño. Recordó con emoción la vida cotidiana de aquellos años, cuando las calles eran un hervidero de juegos, confidencias y complicidades entre vecinos, familiares y amigos. Entre lágrimas, anécdotas y sonrisas compartidas, Paca Salido hizo de su intervención un viaje íntimo que conectó con la memoria colectiva del barrio.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, quiso subrayar el valor de ese testimonio. “Paca nos ha recordado que este barrio no solo son calles y edificios, sino un espacio vivo que ha crecido con la entrega y el cariño de su gente. Montilla se reconoce en sus barrios, y en vecinos y vecinas como vosotros que mantenéis la esencia y la fuerza de nuestra ciudad”, afirmó durante su intervención.El acto contó con la presencia de la vendimiadora de honor de la Asociación de Vecinos Gran Capitán, Laura Pino Aguilar, y del vendimiador de honor, Rafael Hidalgo. También asistieron miembros de la Corporación municipal, el párroco Rafael Castro Flores, y el hermano mayor de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, José Luis Fernández Vela. A ellos se sumaron la vendimiadora mayor, Inmaculada Jiménez Rodríguez, el vendimiador mayor, Manuel Cardeñosa Carmona, yEn el transcurso de la velada se entregaron reconocimientos a doce vecinos y vecinas que han destacado por su compromiso y trayectoria: José Alcaide Falder, María del Carmen Carmona Cardeñosa, Francisco Delgado Merino, Miguel Jiménez López, Mariano Jiménez Gama, Rafael Jurado Espejo, José María López Beltrán, Antonio Lozano Pérez, Francisco Solano Pérez Cárdenas, Rocío Polo Hidalgo, Antonio Reyes Sánchez y Carmina Leiva Repiso.La programación de la Fiesta de la Vendimia continuará a lo largo de la jornada de hoy con actividades muy esperadas. Entre ellas, la puesta en marcha de la innovadora, que convertirá las centenariasen un escenario singular gracias a la dirección del dramaturgo montillano Juan Carlos Rubio. La experiencia, concebida como una visita teatralizada en formato de microteatro, ha agotado todas las localidades pese a ofrecer cuatro pases diarios para grupos de 25 personas y añadir un día adicional para tratar de atender toda la demanda que ha despertado.De igual modo, el Paseo de Las Mercedes se transformará desde las 19.30 hasta las 23.30 horas en un auténtico escaparate enológico con la primera edición del. La iniciativa reunirá 130 referencias de 24 bodegas y lagares de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, entre vinos, vinagres, vermús y destilados.Por un precio simbólico de dos euros, los asistentes recibirán un catavinos exclusivo con la imagen dey podrán recorrer estaciones temáticas dedicadas a finos, amontillados, olorosos, palos cortados, espumosos, vermuts y vinagres, cada una con información detallada mediante códigos QR.Entre las firmas participantes estarán, Bodegas Olivares, Bodega Rockera Cabriñana, Lagar de la Salud, Finca Buytron, Bodegas Galán Portero,, Lagar La Inglesa, Lagar Blanco, Lagar La Primilla,, Lagar Los Borbones, Lagar Cañada Navarro-Los Insensatos,, Bodegas Maillo, Bodegas Marenas, Miguel Castro Maillo, Bodegas Navarro, Bodegas Navisa,, Bodegas del Pino,y Sopla Levante.La, que cuenta con una trayectoria más que destacada en el mundo del vino —no en vano, fue designada—, será la encargada de dirigir esta original iniciativa, en la que “los asistentes podrán catar de manera ágil y a su ritmo, con una filosofía cuyo concepto puede asimilarse más a las citas rápidas: catar muchas referencias en un espacio concreto, en poco tiempo para enamorarte de aquellas que realmente te hagan vibrar”.De este modo, else convertirá, en palabras de Mara de Miguel, en “un escaparate donde todas las bodegas podrán mostrar también aquellas novedades y productos que elaboran y que son menos conocidos”. La actividad incluirá también charlas con productores: el viernes intervendrá Miguel Castro Maíllo; el sábado lo hará Miguel Herrador, de Bodegas Navarro; y, el domingo, cerrará Finca Buytron, cuya responsable hablará de sostenibilidad y enoturismo.El Túnel del Vino incluirá además charlas con productores locales: el viernes intervendrá Miguel Castro Maíllo; el sábado será el turno de Miguel Herrador, de Bodegas Navarro; y el domingo cerrará la programación Finca Buytron, que pondrá el acento en sostenibilidad y enoturismo.La jornada de hoy —cuya programación puede consultarse con detalle en la— se completa con la, organizada por Montilla Running en colaboración con el Servicio Municipal de Deportes, una exhibición ecuestre de doma vaquera y clásica, alta escuela y enganche promovida por el Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo, y la siempre esperada, que llenará de luz y tradición las calles montillanas.La música tampoco faltará en este viernes festivo. La Caseta de la Asociación de Vecinos Gran Capitán acogerá las actuaciones de Cuarteto Antídoto y de la cantante Carmen Rivas. Mientras tanto, en la Plaza de la Merced se darán cita los acordes de Corazón Oxidado, tributo a Fito, a las 22.30 horas, y del Grupo La Jaula, con versiones de los ochenta y noventa, a partir de las doce de la medianoche.Con este arranque, la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles vuelve a mostrar su capacidad para mezclar tradición y novedad, barrio y ciudad, cultura y vino, en un programa que sigue conquistando tanto a vecinos como a visitantes.