La Ruta Nocturna de Farolillos de Melón volverá a iluminar la noche de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con la, ha organizado una nueva edición de la Ruta Nocturna de Farolillos de Melón, una cita entrañable que une tradición, cultura y convivencia intergeneracional bajo el mágico resplandor de los farolillos.Esta actividad, que se celebrará este próximo viernes, 5 de septiembre, arrancará a las 21:30 de la noche desde el Paseo de Las Mercedes y recorrerá las calles del Barrio de las Casas Nuevas hasta alcanzar la Plaza de La Merced, epicentro de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, donde se prevé la llegada alrededor de las 22:30 horas.La iniciativa, fruto del trabajo conjunto entre la Delegación de Servicios Sociales y Acude, persigue algo más que un simple paseo nocturno. El propósito es fortalecer los vínculos entre generaciones, promover la actividad física y, sobre todo, mantener vivas costumbres que forman parte del ADN montillano.Y es que los protagonistas serán los farolillos, elaborados en los hogares de los propios participantes a partir de melones vaciados, con dibujos que evocan símbolos tradicionales como el sol, la luna, las estrellas o la conocida escalera. Un guiño a la memoria colectiva que, iluminado en la oscuridad, crea un paisaje difícil de olvidar.Desde el Consistorio se ha subrayado que esta propuesta encaja con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, la Agenda Urbana de Montilla y la Ley Andaluza de Servicios Sociales, utilizándose como herramienta para fomentar la inclusión social y el envejecimiento activo.Además, se trata de un recorrido accesible, de apenas kilómetro y medio de distancia y baja dificultad, diseñado para que puedan disfrutarlo juntos abuelos y nietos, padres e hijos; en definitiva, familias enteras compartiendo una experiencia única.Por su parte, la asociación Acude, que desde su reciente constitución viene colaborando estrechamente en la organización de actividades sociales y comunitarias en Montilla, aporta su experiencia y compromiso para que esta cita sea, un año más, un espacio de encuentro entre generaciones.En este contexto, el Ayuntamiento de Montilla ha animado a toda la ciudadanía a sumarse a la actividad y ha recordado que la celebración coincide con la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, lo que añade un componente festivo y simbólico a la noche. Como cada año, la luz de los farolillos transformará las calles en un escenario lleno de color y emoción, donde tradición y futuro caminarán juntos.