El desarrollo de la vendimia no logra frenar el aumento del paro en Montilla

El desarrollo de la vendimia en el marco Montilla-Moriles no ha logrado frenar el aumento del paro en Montilla. Así se desprende de los datos ofrecidos ayer por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que constata que el número de personas paradas registradas en la localidad pasó de las 1.321 de julio a las 1.349 de agosto, lo que supone un incremento del 2,11 por ciento en apenas un mes.El aumento ha afectado tanto a hombres como a mujeres. En el caso de los varones, se ha pasado de 440 a 451 desempleados, lo que equivale a una subida del 2,5 por ciento; mientras que en el caso de las féminas, el ascenso ha sido del 1,9 por ciento, al crecer de 881 a 898 paradas registradas.De este modo, un año más se constata la escasa incidencia que tiene en la evolución del paro el desarrollo de la vendimia en el marco Montilla-Moriles, una actividad que, tradicionalmente, reducía de manera significativa las cifras de paro por la contratación que impulsaba para poder desarrollar las labores de recolección en los viñedos, el duro trabajo en las paseras o el trasiego habitual en bodegas, lagares y cooperativas.Los datos de personas demandantes de empleo —un registro más amplio que incluye a quienes participan en cursos de formación y a quienes perciben el subsidio agrario— también reflejan un ligero descenso, pasando de 2.892 personas en julio a 2.828 en agosto, lo que supone un 0,22 por ciento menos. Por sexos, los hombres representan un 33,4 por ciento del total (944), frente al 66,6 por ciento que suponen las mujeres (1.884).Con todo, en términos interanuales, la variación del desempleo es positiva ya que, en agosto de 2024, Montilla contabilizaba 1.452 personas paradas registradas, por lo que la cifra actual de 1.349 representa un descenso del 7,09 por ciento respecto al año anterior. Este dato confirma que, a pesar de la subida mensual experimentada en agosto, el mercado laboral local mantiene un mejor comportamiento que hace doce meses.En el conjunto de la provincia, el paro aumentó en 529 personas respecto a julio, lo que representa un incremento del 1,02 por ciento. En comparación con agosto de 2024, la tasa interanual de desempleo se redujo en un 8,24 por ciento, con 4.706 parados menos que hace un año.A su vez, el 36,91 por ciento de los contratos firmados durante el pasado mes de agosto fueron indefinidos, mientras que el 63,09 por ciento fueron temporales. El desempleo subió en todos los sectores excepto en agricultura, donde se registraron 98 parados menos.En industria se incrementó en 103 personas, en construcción en 129, en servicios en 387 y en personas sin empleo anterior en ocho. Por sexos, la diferencia sigue siendo notable: hay 12.752 mujeres paradas más que hombres, aunque en el caso de los menores de 25 años, el paro femenino se redujo en 94 personas.Desde UGT Córdoba se ha denunciado que los datos del paro de agosto reflejan “la continuidad que, desde UGT Córdoba, venimos denunciando año tras año. No en vano, nos encontramos con datos muy similares en el aumento de estas cifras a las publicadas por el SEPE en el mismo mes de 2024”.El sindicato recordó que, aunque el incremento ha sido menor que en ejercicios anteriores, la tendencia se repite, “Si el paro en agosto de 2024 se elevó en 597 personas, en el presente año esta cifra se ha reducido levemente a las 529, un indicativo de estabilización de estas cifras, ya que si nos remontamos a 2023 el paro aumentó en 729 personas”, indicaron ayer desde UGT.En este análisis, la organización sindical hacía hincapié en que “existen una serie de parámetros coincidentes, como la elevación del aumento de estas cifras en sectores como la industria o la construcción, que evidencian este comportamiento por parte del empresariado, el abuso de los fijos discontinuos para evitar el alta de las personas trabajadoras durante todo el año, y aprovechando, precisamente para ello, los meses de menor producción o de cierre de las plantas de producción”.Además, UGT señaló ayer la estacionalidad como uno de los grandes problemas del mercado laboral cordobés. “No podemos olvidar, sin duda, el problema de la estacionalidad en el sector servicios, comercio y turismo, que cada año nos muestran cómo se prescinde de personas trabajadoras en temporada baja para aumentar las plantillas en la época en la que la demanda turística aumenta considerablemente en la provincia”, concluyeron.Por otro lado, desde Comisiones Obreras (CCOO) coincidieron en su diagnóstico sobre el carácter cíclico del desempleo en agosto. La secretaria de Empleo, Ana Belén Acaiña, afirmó que “se trata de un comportamiento esperado, porque agosto se repite como un mal mes para el empleo en Córdoba"."Lo hemos dicho muchas veces: nuestra economía sigue ciclos que se repiten una y otra vez, y quizá las altas temperaturas, que afectan a la actividad turística, explican en parte el descenso de contrataciones”, apuntó Acaiña, quien alertó de que este patrón “no solo se repite en agosto, sino que lo vemos a lo largo de todo el año”, y lo vinculó a la falta de diversificación e industrialización.La responsable sindical puso el foco en la situación de las mujeres. “Si hablamos de cómo agosto castiga al empleo, tenemos que hablar también de cómo Córdoba castiga a las mujeres trabajadoras. El paro femenino sigue creciendo año tras año, sin que nadie ponga remedio”.Según advirtió, “lejos de corregirse, la brecha laboral se agrava. Ni la estacionalidad, fruto de la falta de industrialización que siempre se promete y nunca llega, ni la desigualdad laboral de género pueden seguir considerándose problemas inevitables. Son problemas estructurales que requieren medidas urgentes y valientes”.Acaiña fue tajante al afirmar que “no es aceptable que, año tras año, se repitan los mismos datos sin que se implementen políticas de choque capaces de transformar la situación. Las mujeres cordobesas soportan la parte más dura de este desempleo enquistado, y la falta de acción política y empresarial convierte esta desigualdad en un problema de justicia social que no puede seguir ignorándose”.