Toni Fusté y Roc Aguilera: Innovadores y Líderes en el Futuro de los Eventos a Través de Events

Innovación Tecnológica y Creatividad: La Fórmula de Éxito de Events

Un Legado Familiar y una Visión Global

Mirada hacia el Futuro: Sostenibilidad y Expansión Internacional

Sobre Events

La empresa líder en diseño y producción de eventos, continúa destacando en el sector gracias a la visión innovadora y liderazgo de. Desde que asumieron la dirección de la compañía en 2007, ambos han transformado este negocio familiar en un referente de creatividad, tecnología y excelencia, destacándose por su capacidad de ofrecer experiencias únicas e inolvidables en todos sus proyectos.Con más de 70 años de trayectoria,comenzó como un pequeño taller de radios y televisores fundado poren 1951. Hoy en día, bajo el liderazgo de Roc y Toni, la compañía se ha consolidado como una de las principales gestoras de eventos en España, con proyección internacional, especialmente conocida por su enfoque en la, lay lade cada evento.Una de las claves del éxito deha sido su compromiso con la. Bajo el liderazgo de, la empresa ha integrado herramientas de última generación como. Estas innovaciones han permitido a la empresa ofrecer eventos que no solo cumplen con las expectativas del cliente, sino que las, donde la tecnología y la creatividad trabajen de la mano. Sabemos que cada evento es una oportunidad para sorprender, para conectar emocionalmente con los asistentes y para llevar la experiencia a otro nivel”, afirma, directora creativa de Events.Por su parte,, director de operaciones, destaca la importancia de lade cada evento: “Cada evento, por más creativo que sea, debe estar perfectamente ejecutado. La tecnología nos da herramientas, pero lo que realmente hace la diferencia es cómo las usamos para garantizar la mejor experiencia para nuestros clientes.”La historia dese remonta a la década de 1950, cuandofundó. Con el tiempo, la empresa evolucionó y se diversificó, creando soluciones avanzadas de sonorización y producción técnica. A través de ladedio un paso más allá al expandir su alcance a la, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados en el mercado.Gracias a su, Events ha logrado gestionar con éxito todo tipo de eventos, desde, hasta, y. Esta capacidad de adaptarse a las necesidades de clientes de alto perfil ha consolidado a la empresa como un socio estratégico confiable para marcas y artistas internacionales.Con el futuro en mente,están comprometidos con lade la empresa, buscando mejorar la eficiencia de todos los procesos y la. Además, Events está incorporando iniciativas para hacer sus proyectos más, reduciendo el impacto ambiental de cada evento, desde la producción hasta la logística.“Estamos muy enfocados en la”, comenta. “Es fundamental que podamos crear eventos que no solo sean memorables para los asistentes, sino que también sean responsables con el entorno. La industria de los eventos tiene la oportunidad de liderar en este sentido, y en Events nos aseguramos de estar siempre a la vanguardia de esta transición.”A nivel internacional,sigue expandiéndose en mercados claves, con el objetivo de seguir ofreciendo experiencias de clase mundial a un público global.es una empresa líder en la creación y producción de eventos, con más de 70 años de experiencia en el sector. Con una visión innovadora y un equipo altamente capacitado, la compañía se especializa en la gestión integral de eventos personalizados, utilizando tecnología avanzada y creatividad para ofrecer experiencias únicas. Desde congresos y festivales hasta celebraciones privadas exclusivas, Events ha trabajado con algunas de las marcas más reconocidas del mundo.