La LXX Fiesta de la Vendimia ya tiene a sus Vendimiadores Mayores

Los jóvenes montillanos Inmaculada Jiménez Rodríguez y Manuel Cardeñosa Carmona fueron elegidos anoche Vendimiadores Mayores de la septuagésima edición de la Fiesta de la Vendimia, en un sorteo celebrado en el patio de la Casa del Inca. El acto estuvo presidido por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto al hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de las Viñas, José Luis Vela, y el secretario del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, Enrique Garrido.El sorteo contó con la participación de varias parejas de jóvenes propuestos por distintas asociaciones vecinales, un gesto que subraya la esencia popular y participativa de una fiesta que es emblema cultural de la ciudad. En esta ocasión, la Asociación de Vecinos "El Centro" presentó a la pareja formada por Inmaculada Jiménez Rodríguez y Manuel Cardeñosa Carmona, quienes finalmente resultaron seleccionados para representar a Montilla en esta celebración declarada "De Interés Turístico Nacional".A sus 20 años, Inmaculada Jiménez compagina los estudios de Educación Primaria en el Centro de Magisterio "Sagrado Corazón" de la capital cordobesa con el Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores, en la especialidad de Violín. Para ella, este nombramiento supone mucho más que una distinción: “Tras varios años teniendo la propuesta encima de la mesa, ha sido el año de dar un paso adelante y lo afronto con ganas e ilusión por representar a nuestra tierra”, confesó antes de la celebración del sorteo.Por su parte, Manuel Cardeñosa acaba de concluir el Bachillerato de Ciencias Sociales en el IES Emilio Canalejo Olmeda a sus 18 años de edad. Vinculado a la Fiesta de la Vendimia desde su infancia, expresó con entusiasmo lo que significa para él una tradición que lleva viviendo desde pequeño. "Es un orgullo seguir formando parte de ella, ahora como Vendimiador Mayor”, afirmó.Desde la Asociación de Vecinos "El Centro", entidad promotora de la candidatura de ambos jóvenes, se destacó que esta elección “sigue la senda de quienes nos representaron en ediciones anteriores” y resaltaron que ambos jóvenes asumen “el honor y la responsabilidad de participar en una celebración que es pilar fundamental de nuestra cultura”.Junto a ellos, formarán parte de la Corte de Damas y Caballeros el resto de participantes que presentaron los colectivos y asociaciones vecinales que quisieron formar parte de este sorteo: María Carmona Gil y Gonzalo Ortiz Urbano, propuestos por la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora Virgen de las Viñas.De igual modo, representarán a Montilla durante la LXX Fiesta de la Vendimia las parejas formadas por Laura Pino Aguilar y Rafael Hidalgo Contreras, en representación de la Asociación de Vecinos "Gran Capitán"; Carmen María Gómez Córdoba y Patricio Gómez García, de la Asociación de Vecinos "La Silera"; y Victoria Cantillo Raigón y Manuel Cantillo Algaba, por la Asociación de Vecinos "Cerrillo San José".La Vendimiadora Mayor y su Corte de Damas lucirán el atuendo tradicional que forma parte del alma de esta fiesta desde el año 2004, cuando la diseñadora montillana Carmen Rueda, por encargo de la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas, se embarcó en la tarea de confeccionar un traje inspirado en el cuadro, un lienzo que Eloísa Garnelo Aparicio presentó oficialmente en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1892.Los vestidos, que sustituyeron a los típicos trajes de flamenca que se habían venido utilizando hasta entonces, incorporan detalles bordados con hojas de parra y racimos, y se han consolidado como un símbolo visual de la Fiesta de la Vendimia.Declarada de Interés Turístico, la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles es mucho más que un evento: es historia, tradición y orgullo colectivo. Su origen se remonta a la antigua Feria Real de Belén, autorizada en 1816 por el Rey Fernando VII, y hoy sigue siendo el escaparate que muestra al mundo la cultura del vino, la hospitalidad y la identidad de una tierra que vive la recolección de la uva como una celebración única.