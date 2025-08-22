Bofetada al corazón

Montilla Club de Fútbol 0 -- 4 Atlético Palma del Río

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Pedro Crespín, José Carraña, Tena, Tiago, Alberto Bermejo y Ángel Lara. También jugaron Cordón, Moslero, José Manuel, Amara, Abraham Nelson y Rafa Alcaide.

Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Pedro Crespín, José Carraña, Tena, Tiago, Alberto Bermejo y Ángel Lara. También jugaron Cordón, Moslero, José Manuel, Amara, Abraham Nelson y Rafa Alcaide.

Atlético Palma del Río: Gonzalo, Fran Cruz, Farfán, Sergio León, Marcos, Fran Cano, Rafa, Manuel Pablo, Nacho, Abraham y Manuel. También jugaron: Fran Rodríguez, Mateo, Fran Arjona, Denis, Pablo y José Luis

Gonzalo, Fran Cruz, Farfán, Sergio León, Marcos, Fran Cano, Rafa, Manuel Pablo, Nacho, Abraham y Manuel. También jugaron: Fran Rodríguez, Mateo, Fran Arjona, Denis, Pablo y José Luis

Goles: 0-1 Manuel Pablo (m. 3); 0-2 Marcos (m. 28); 0-3 Marcos (m. 46); 0-4 Fran Arjona (m. 74).

Manuel Pablo (m. 3); Marcos (m. 28); Marcos (m. 46); Fran Arjona (m. 74).

Árbitro: Jesús Cobos Rodríguez (Córdoba). Amonestó por parte local a José Carraña, Alfonso Carraña y al técnico Isaac Cuesta. Expulsó por doble amarilla a Ángel Lara (m. 45) y al segundo entrenador, David Aguayo, por roja directa (m. 60). Por parte visitante, los amonestados serían Farfán, Marcos y Fran Arjona.

Jesús Cobos Rodríguez (Córdoba). Amonestó por parte local a José Carraña, Alfonso Carraña y al técnico Isaac Cuesta. Expulsó por doble amarilla a Ángel Lara (m. 45) y al segundo entrenador, David Aguayo, por roja directa (m. 60). Por parte visitante, los amonestados serían Farfán, Marcos y Fran Arjona.

Incidencias: Partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Andalucía, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 450 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

Jarro de agua fría para el Montilla Club de Fútbol en la ida de los cuartos de final de la Copa Andalucía. Ante su público y con la máxima ilusión puesta en una competición que trae muy buenos recuerdos a la entidad, el cuadro auriverde sucumbió por un contundente cero a cuatro ante el Atlético Palma del Río.Los de Fran Sedano, con un juego vertical y con las ideas claras desde el pitido inicial, noquearon a un Montilla que movió el esférico y tuvo mayor posesión que su rival, pero sin contundencia en los metros finales; todo lo contrario que los palmeños, con una efectividad casi plena en sus acercamientos.El encuentro comenzó con varios cambios en el once titular auriverde. Rafa Martínez, Fran González, Pedro Crespín y Tiago se incorporaban al esquema inicial vinícola con respecto al. Sin tiempo prácticamente para asentarse los equipos sobre el terreno de juego, el Atlético Palma del Río tomó la iniciativa con el cero a uno.Una jugada desde el costado del área concluyó con un disparo sobre la meta local que blocó el cancerbero, cayendo el rechace en los pies de Manuel Pablo, que anotó por bajo. Corría el minuto 3 de juego. El Montilla quiso reaccionar al mazazo inicial, realizando varias jugadas ofensivas. La acción más destacada llegaría a los 20 minutos, en una jugada ensayada que culminó Alberto Bermejo con un lanzamiento a las manos del portero palmeño.Cuando mejor estaba el Montilla, el Palma del Río volvió a golpear con un nuevo gol. Un balón a la espalda de la defensa permitió a Sergio León plantarse en el mano a mano ante Rafa Martínez que, en primera instancia, salvó la situación, aunque el esférico quedó suelto y Marcos, desde atrás, conectó un certero golpeo que se coló cerca del palo, poniendo el cero a dos en el marcador.El plantel visitante mostraba una pegada excepcional, mientras que el Montilla era un querer y no poder. Pese a hilvanar acciones combinativas y merodear el área palmeña, la firmeza defensiva de los de Fran Sedano, unida a las imprecisiones locales, hicieron el resto para llegar al descanso con la doble ventaja foránea.Instantes previos a la conclusión del primer acto, una falta de Ángel Lara y un posterior encontronazo entre el jugador local y su rival desembocó en la expulsión por doble amarilla del defensa vinícola. Con el encuentro cuesta arriba para los montillanos, los contendientes se marcharon al vestuario.Tras el descanso, el cuadro visitante sentenció el partido. En la primera acción, Marcos se coló entre la defensa local y, con un disparo certero, batió a Rafa Martínez: era el cero a tres. La losa era ya demasiado pesada y ni los cambios realizados desde el banquillo ni el orgullo pudieron revertir una situación tan delicada.Fran Arjona, en el minuto 74, consiguió el cero a cuatro, en un buen remate con la testa tras un centro desde el costado derecho. De ahí al final, el Atlético Palma del Río gestionó el paso de los minutos y alejó al Montilla de su área, realizando incluso varios contragolpes que, por suerte para los intereses vinícolas, no culminaron en gol.Los montillanos lo intentaron hasta el final. No obstante, la diferencia en el marcador y la inferioridad numérica hicieron mella ante un rival experimentado. La vuelta de la eliminatoria tendrá lugar este próximo domingo, a las 20.30 de la tarde, en el Estadio "Sergio León" de Palma del Río.