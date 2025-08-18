Transmite confianza a primera vista

Arcos Club de Fútbol 0-3 Montilla Club de Fútbol

Arcos Club de Fútbol: Michael, Curro, Calvo, Calderón, Reyes, Luisma, Macías, José Mari, Porrúa, Adri y Antonio Juan. También jugaron: Paco, Salva, Raúl, Isra y Piñero.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Soto, Antonio Pino, Moslero, José Carraña, Gorka, Tena, Bermejo, Lara y Rubén Jurado. También jugaron: Rafa Martínez, Cordón, Pedro Crespín, Tiago, Amara, Abraham Nelson y Rafa Alcaide.

Goles: 0-1 Antonio Pino (m. 10); 0-2 Pedro Crespín (m. 47); 0-3 Antonio Pino (m. 53).

Árbitro: Adrián Bazán Muñoz (Cádiz). Amonestó por parte local a Macías y Luisma. Expulso por roja directa (m. 55) a Calderón. En el bando visitante amonestó a Tena.

Incidencias: Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Andalucía, disputado en el Estadio Antonio Gallardo de Arcos de la Frontera, ante unos 300 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol comenzó ayer con paso firme su presencia en la Copa Andalucía, obteniendo un merecido triunfo por cero tantos a tres ante el Arcos Club de Fútbol. Con una notable firmeza defensiva, alta efectividad en ataque y una intensidad en la presión muy destacable, los hombres de Isaac Cuesta mostraron la importancia dada al encuentro desde el inicio. La afición desplazada disfrutó de una victoria que hace a los montillanos entrar en los cuartos de final de la competición copera.La contienda comenzó con un Montilla dominador del esférico y que quiso llevar el partido a su ideal de juego con prontitud. En uno de los primeros acercamientos al área arcense, Rubén Jurado sufrió un fuerte golpe en su tobillo, debiendo ser sustituido por Pedro Crespín. Dicho contratiempo no amedrentó a los montillanos, obteniendo el cero a uno pocos instantes después.Un balón suelto en la frontal lo interceptó Antonio Pino, realizando el atacante un disparo seco que rozó en un defensa y terminó colándose en la meta local. Corría el minuto 10 de juego. El tanto impulsó aún más a los vinícolas, que tuvieron varias opciones en ataque en los minutos posteriores. La más destacada sería una jugada personal de Antonio Pino que finalizó en un pase medido a José Carraña, realizando el mediocentro una vaselina ante la salida del portero que se estrelló en el larguero.Pese al dominio, el Arcos Club de Fútbol no perdió la cara al encuentro buscando en acciones aisladas inquietar a la defensa auriverde. Aún así, la retaguardia visitante se mostró segura, evitando cualquier atisbo de peligro. Pasado el ecuador del primer acto, un remate de Pedro Crespín provocó una gran estirada del guardameta local, evitando el tanto vinícola.Sería el propio Pedro Crespín el que tendría una nueva opción a los 37 minutos de partido, en una internada al área que provocó un disparo al palo por parte del ariete. Ya en el tiempo de descuento, la recompensa a su constancia llegó con el cero a dos.Antonio Pino buscó la llegada de José Carraña, éste colocó el esférico en el área chica y Pedro Crespín solo tuvo que empujar la pelota al fondo de la red. Un tanto muy celebrado por la parroquia vinícola y que dejaba muy a favor el encuentro. Sin tiempo para más, se llegaba al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Montilla puso la directa y en una de las primeras acciones, Antonio Pino robó el cuero a la salida de balón de la defensa local y con una sutil vaselina, sorprendió al cancerbero arcense para establecer el cero a tres en el marcador.Con el partido prácticamente sentenciado y la expulsión de Calderón por roja directa al derribar a Pedro Crespín cuando se predisponía a encarar al guardameta en el mano a mano, permitió al técnico local dar minutos a todos sus hombres de refresco.Estas sustituciones mantuvieron la excepcional predisposición del equipo sobre el terreno de juego, mostrando el fondo de armario de un Montilla que dejó pasar los minutos y mantuvo alejado a su rival del área, salvo varios lanzamientos lejanos que no acaecieron dificultades para la meta foránea. Alcanzados los noventa minutos reglamentarios, el colegiado decretó el pitido final.La próxima cita para el conjunto vinícola será este miércoles, ante el Atlético Palma del Río, en la ida de los cuartos de final de esta Copa Andalucía. El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Montilla, sin hora confirmada por el momento.