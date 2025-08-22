Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/08/2025
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/08/2025
Graduado/-a en Enfermería (Montilla)El Centro Residencial para Personas Mayores "San Juan de Dios", anexo a la iglesia de San Agustín de Montilla, ofrece una vacante de graduado o graduada en Enfermería para desempeñar funciones propias de la profesión centradas en la atención de personas mayores dependientes. El contrato es laboral indefinido a jornada parcial de 30 horas semanales, en horario de 15.00 a 21.00 horas, con salario de 1.300 euros mensuales y pagas extraordinarias prorrateadas. Se requiere titulación universitaria en Enfermería, ya sea grado o diplomatura. La ocupación corresponde al ámbito de enfermería geriátrica, con un único puesto disponible en este centro sociosanitario. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/08/2025
Técnicos superiores en Educacion Infantil (Montalbán)Se ofrecen en Montalbán de Córdoba dos vacantes para técnico superior en Educación Infantil, dirigida a profesionales con formación en Técnico Superior en Educación Infantil, Magisterio o Grado en Educación Infantil, así como formación en higiene alimentaria. Entre las funciones destacan diseñar, implantar o modificar planes de instrucción, programar actividades complementarias, evaluar el progreso de los alumnos, fomentar su desarrollo personal, supervisar en aulas y colaborar en higiene y alimentación. El contrato es laboral temporal, con una duración estimada de 365 días, jornada completa de 10.00 a 17.00 horas y un salario bruto mensual de 2.132 euros, con pagas extras prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 20/08/2025
Supervisor/-a para Centro Especial de Empleo (Córdoba)Un Centro Especial de Empleo de Córdoba incorpora a su plantilla un puesto de supervisor o supervisora, cuya labor consistirá en cubrir absentismos, supervisar equipos y centros de trabajo externos, controlar y realizar seguimiento de tareas, detectar necesidades de apoyo individual, favorecer la integración de nuevos trabajadores y asistir en procesos de incorporación. También deberá intervenir en posibles deterioros evolutivos y mantener las relaciones necesarias con los clientes. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario de mañana, tarde o noche según planificación, y un salario bruto mensual de 1.497 euros con pagas extras prorrateadas. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/08/2025
Mozo/-a de almacén (La Carlota)La empresa Vistalia Integración, S.L. busca incorporar en Aldea Quintana, en La Carlota, a un mozo o moza de almacén con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Entre las funciones asignadas figuran la recepción de mercancías, su almacenamiento y organización, la preparación de pedidos mediante picking, la carga y envío, así como el cumplimiento de normas de seguridad. Se valorará la experiencia en el manejo de carretilla. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa de 37,5 horas semanales de lunes a viernes, en horario de mañana y tarde, con salario bruto mensual de 1.400 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/08/2025
Electricistas (Córdoba)Se ofertan en Córdoba dos puestos de oficial de primera electricista para realizar instalaciones eléctricas en general y la resolución de incidencias relacionadas con el área. La contratación será bajo la modalidad de contrato laboral fijo discontinuo, con jornada completa y un horario establecido de 7.00 a 15.00 horas. La retribución económica corresponde a un salario bruto mensual de 1.815 euros, con pagas extraordinarias prorrateadas. La convocatoria contempla un total de dos vacantes para este puesto, orientado a profesionales con experiencia en trabajos de mantenimiento y reparación eléctrica en diferentes entornos, garantizando un servicio técnico especializado y de carácter permanente. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 19/08/2025
Electricistas (Cabra)Se busca en Cabra personal electricista para el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de instalaciones y equipos eléctricos en entornos industriales, comerciales o residenciales. Entre las funciones destacan la reparación de cuadros eléctricos, motores, sistemas de distribución y control, así como la detección de fallos y la aplicación de soluciones para minimizar inactividad. También se incluyen tareas de verificación de sistemas, sustitución de componentes, actualización de historiales y elaboración de informes técnicos, garantizando siempre el cumplimiento de normas de seguridad. Se requiere formación técnica en electricidad o electrónica y experiencia acreditada en mantenimiento eléctrico. El contrato es indefinido, a jornada completa, con horario de 7.00 a 15.00 horas y salario bruto mensual de 1.480 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/08/2025
Chóferes de asistencia en carretera (Lucena)Empresa de asistencia en carretera ofrece en Lucena dos puestos de trabajo para chófer, cuya labor consistirá en el traslado de vehículos accidentados o averiados. Se requiere título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente, así como carné de conducir C, CAP y tarjeta de tacógrafo digital, valorándose la experiencia previa como conductor o conductora de camión. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa de 8 horas diarias, con salario bruto mensual de 1.500 euros y pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para el 1 de septiembre, con desempeño en la zona asignada por la empresa. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 13/08/2025
Electricistas (Lucena)Se busca en Lucena personal electricista para labores de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en instalaciones y equipos eléctricos de carácter industrial, comercial o residencial. Entre las funciones destacan la reparación de cuadros eléctricos, motores, cableado y sistemas de control, así como la detección de fallos y la aplicación de soluciones para reducir tiempos de inactividad. El puesto incluye la verificación de sistemas, sustitución de componentes defectuosos, elaboración de informes técnicos y cumplimiento estricto de normas de seguridad. Se requiere formación en electricidad o electrónica y experiencia acreditada en mantenimiento eléctrico. Se ofrece contrato laboral temporal de 365 días, jornada completa en horario de 7.00 a 15.00 horas y salario bruto mensual de 1.480 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/08/2025
Profesor/-a de autoescuela (Doña Mencía)Autoescuela ubicada en Doña Mencía incorpora profesor o profesora para impartir clases prácticas del permiso de conducción de la clase B. El puesto requiere al menos seis meses de experiencia en la ocupación y título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. La persona seleccionada se encargará de la formación vial práctica, adaptando el aprendizaje a las necesidades del alumnado y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente. Se ofrece contrato laboral indefinido, a jornada completa, con horario a convenir y salario bruto mensual de 1.400 euros, con pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para el 1 de octubre. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/08/2025
Peones agrícolas (Almodóvar del Río)Finca agrícola ubicada en Almodóvar del Río incorpora peones agrícolas para labores de mantenimiento del riego y otras tareas propias del puesto. Se requiere contar con el título de Graduado en Educación Secundaria o equivalente. La persona seleccionada trabajará a jornada completa, en horario de 7.30 a 13.30 horas, desempeñando funciones que contribuirán al correcto funcionamiento y conservación de las instalaciones de riego y del entorno de cultivo. Se ofrece contrato laboral fijo discontinuo, con salario bruto mensual de 1.400 euros y pagas extras prorrateadas. La incorporación está prevista para el próximo 25 de agosto. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 12/08/2025
Electricistas (Aguilar de la Frontera)Seis puestos de electricista se ofertan en Aguilar de la Frontera para realizar labores de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo en instalaciones y equipos eléctricos industriales, comerciales o residenciales. Entre las responsabilidades destacan la reparación de cuadros eléctricos, motores, cableado y sistemas de control, el diagnóstico de fallos y la sustitución de componentes defectuosos, así como la verificación de sistemas y la elaboración de informes técnicos. Se requiere formación en electricidad, electrónica o afines, experiencia acreditada en mantenimiento eléctrico, conocimientos de seguridad y capacidad de diagnóstico. El contrato será laboral temporal, con duración de 365 días, jornada completa en horario de 7.00 a 15.00 horas y salario bruto mensual de 1.430 euros. Oferta disponible en este enlace.
FECHA PUBLICACIÓN OFERTA: 14/08/2025
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
