El Ayuntamiento abre la campaña deportiva de invierno con 1.800 plazas y nuevas actividades

El Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla ha abierto ya el proceso de renovaciones para la campaña de invierno, que comenzará oficialmente el próximo 1 de octubre con un programa extenso y variado de actividades dirigidas a todas las edades, que supone el arranque de una nueva temporada marcada por la diversidad de propuestas y por las, que contarán con una inversión de 535.053 euros y se ejecutarán en tres fases.El concejal de Deportes, Miguel Sánchez, explicó que hasta este próximo domingo, 14 de septiembre, se desarrolla el periodo de renovación destinado a las personas que ya contaban con plaza el curso pasado. Una vez finalizado este plazo, se podrán solicitar citas para nuevas inscripciones, que se formalizarán a partir del miércoles 17 de septiembre en las oficinas del SMD, que se encuentran instaladas, de forma provisional, en el Patio de los Naranjos del Polideportivo, como consecuencia de las obras de reforma en el Pabellón.En relación con la oferta municipal, Sánchez subrayó que el catálogo de actividades se extiende desde la natación en todas sus categorías —bebés, adultos y mayores de 65 años— hasta un amplio conjunto de programas en seco que incluyen tenis, pádel, yoga, pilates, multideporte, psicomotricidad, patinaje, aeróbic, gimnasia de mantenimiento y de compensación.Como novedad en la programación de este año, se incorpora la danza contemporánea. “Se trata de una apuesta firme por el deporte en Montilla, desde los más pequeños hasta los mayores, con una oferta que busca llegar a toda la ciudadanía”, señaló el edil.En total, el programa contempla cerca de 1.800 plazas, lo que confirma la magnitud de una propuesta diseñada para atraer a un público heterogéneo y mantener vivo el pulso deportivo del municipio durante los meses más fríos del año. La cifra refleja, además, un esfuerzo institucional por dar respuesta a la creciente demanda ciudadana y consolidar la práctica deportiva como un hábito de vida saludable y accesible.El desarrollo de esta campaña coincide con las obras de remodelación del Pabellón de Deportes, que continuarán durante el primer trimestre de la temporada. Estos trabajos incluyen la renovación del techo, del suelo y la instalación de un ascensor, con el objetivo de modernizar unas instalaciones muy utilizadas a lo largo del año.Mientras tanto, el Ayuntamiento de Montilla ha habilitado espacios alternativos para que los clubes locales puedan mantener sus entrenamientos y competiciones. Entre las soluciones adoptadas figuran el uso de la sala cubierta de El Molinillo, las pistas municipales anexas al Estadio Municipal "Miguel Navarro Polonio" y acuerdos con centros educativos de la ciudad.Uno de los ejemplos más significativos es la pista de baloncesto del propio complejo polideportivo, donde recientemente se sustituyeron los antiguos tableros de madera por otros de metacrilato homologados por la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB), lo que permitirá su utilización en entrenamientos y partidos de categorías inferiores durante el periodo que duren las obras.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación quiso agradecer la paciencia y la colaboración de usuarios y clubes durante esta etapa de transición. “Estas actuaciones supondrán una mejora importante para las instalaciones y, por tanto, para el conjunto del deporte montillano”, afirmó Miguel Sánchez.Un mensaje con el que trató de trasladar tranquilidad a quienes han visto alterada la rutina habitual de sus actividades, insistiendo en que los trabajos persiguen precisamente garantizar un futuro más sólido y cómodo para la práctica deportiva en Montilla.