Los XXXI Premios Mezquita coronan a la Cooperativa La Aurora

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La trigésimo primera edición del Concurso Ibérico de Vinos () coronó anoche a lade Montilla, que conquistó el Premio Especial del Aula del Vino de Córdoba gracias a su aclamadoy sumar, además, dos distinciones Gran Mezquita de Oro y catorce medallas entre oros, platas y un bronce.El Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba, acogió anoche la entrega de premios de la trigésimo primera convocatoria de uno de los certámenes más prestigiosos de la Península Ibérica, a la que concurrieron más de 200 muestras procedentes de España y Portugal, evaluadas por un jurado compuesto por 25 expertos, entre los que destacaban enólogos, sumilleres, periodistas especializados y profesionales independientes del mundo del vino.Y fue precisamente ese proceso riguroso, a través de una cata ciega, el que dio aún más valor al reconocimiento recibido por Bodegas La Aurora. El jurado quedó impresionado por la personalidad del, un vino de licor que no sigue las modas, sino que bebe de una tradición renovada.Elaborado a partir de uvas de la variedad autóctona Pedro Ximénez, su perfil aromático se construye mediante una delicada maceración con extractos naturales de plantas aromáticas. Este vermut de color rojo profundo no presenta crianza, lo que permite que conserven toda su frescura los matices herbales que lo caracterizan.Con sus 15 grados de alcohol, destaca por un equilibrio que no siempre es fácil de lograr en este tipo de elaboraciones: dulzor envolvente, sutil amargor en el retrogusto, y una elegancia especiada que remite al clavo, la canela o la artemisa. Un vino para el aperitivo pero, también, una declaración de intenciones sobre la versatilidad de la uva Pedro Ximénez en manos expertas.La gesta de La Aurora no se limitó a ese galardón. También conquistó dos premios Gran Mezquita de Oro, el máximo galardón del certamen. Uno de ellos fue para el, una joya enológica que condensa la esencia del sol de la Campiña Sur Cordobesa. Y es que este vino dulce natural, amparado por la DOP Montilla-Moriles, procede exclusivamente de uvas de la variedad Pedro Ximénez, que previamente han sido asoleadas en la pasera que la firma montillana instala cada año junto a la Avenida de Europa.El resultado es un vino de un color caoba oscuro casi opaco, con una densidad que acaricia el cristal y una riqueza sensorial que parece no tener fin: notas a higos secos, pasas, dátiles, caramelo, regaliz, café y cacao se entrelazan con la noble madera de sus botas de roble americano, donde ha reposado durante más de treinta años. "Cada sorbo es un viaje por el tiempo, un homenaje a la paciencia y al arte de criar vino sin prisas", sostiene la nota de cata.El otro Gran Mezquita de Oro fue para el, un vino blanco que lleva el alma del fino a otro nivel. Elaborado también a partir de uvas Pedro Ximénez, este amontillado ha seguido el sistema de criaderas y soleras durante dos décadas: primero, una crianza biológica bajo velo de flor durante al menos doce años y, después, una crianza oxidativa de ocho más.De este modo surge un vino complejo y seco, de 17,5 grados naturales, con una nariz envolvente en el que conviven la salinidad del velo de flor con las notas tostadas, avellanadas y de maderas nobles propias de su envejecimiento. En boca, es largo, seco y vibrante, con una acidez equilibrada que limpia el paladar y lo prepara para una nueva copa. Un vino de conversación, de sobremesa lenta y mirada atenta.Asimismo, el jurado del XXI Concurso Ibérico de Vinos "Premios Mezquita", promovido por el Aula del Vino de Córdoba, ha concedido a la Cooperativa La Aurora, además de cuatro medallas de plata y una de bronce, nueve medallas de oro gracias al"Queremos dar las gracias a la organización de este concurso, con Manuel María López Alejandre a su cabeza, así como a las entidades que lo han apoyado y a todo el jurado por los premios que han recibido nuestros vinos", afirmó el presidente de la entidad, Antonio López Pérez-Barquero.El máximo responsable de la Cooperativa Nuestra Señora de la Aurora quiso compartir los galardones recibidos anoche con "nuestros socios, trabajadores e integrantes del Consejo Rector, ya que, sin ellos, estos logros no hubieran sido posibles".El Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita, promovido por el Aula del Vino de Córdoba, se ha consolidado tras 31 años de historia como uno de los más respetados de España. Cada edición reafirma el compromiso de esta entidad sin ánimo de lucro por divulgar la cultura del vino y del aceite de oliva virgen extra, resaltando la calidad de los productos elaborados en España y Portugal.La trayectoria de La Aurora no se mide solo en medallas y reconocimientos. Se mide en historia, en tradición y en compromiso con el municipio que la vio nacer. Fundada en 1963 tras una asamblea en la antigua bodega de Mesa, la cooperativa nació del esfuerzo colectivo de agricultores montillanos agrupados en la Sociedad Mancomunada Vitivinícola.Durante sus primeros años, sin instalaciones propias, sus socios llegaron a arrendar decenas de pequeñas bodegas e incluso transportaban el mosto hasta Montemayor para no perder la vendimia. Hoy, más de seis décadas después, La Aurora no solo cría y comercializa vinos y vinagres con DOP Montilla-Moriles, sino también aceite de oliva virgen extra amparado por la DOP Aceite de Lucena.