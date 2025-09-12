Manhattan School abre el último período de matrículas para el curso escolar 2025/2026

, la innovadora academia de idiomas situada en el número 21 de la Avenida de Andalucía de Montilla, frente a la oficina del BBVA, ha abierto el último período de matrículas para el curso escolar 2025/2026, que empezará este próximo lunes, 15 de septiembre.De este modo, el centro oferta la posibilidad de inscribirse en alguno de sus grupos para alumnos y alumnas a partir de 3 años de edad, adaptados a cada etapa formativa. A su vez, la academia cuenta con grupos específicos para personas adultas.A su excelencia académica, avalada por los extraordinarios resultados obtenidos por todas las personas que han pasado por sus aulas en la última década, se suman sus confortables instalaciones, con iluminación natural y dotadas de la última tecnología en pantallas interactivasde alta gama, sin olvidar los mejores recursos educativos del mercado a disposición del alumnado.Todo ello posiciona a Manhattan School como una de las escuelas de inglés más punteras de la provincia de Córdoba, con una metodología innovadora implantada por profesionales del ámbito educativo en formación reglada. Un sistema que lleva funcionando con excelentes resultados desde hace casi tres lustros en las localidades de Montilla y de Aguilar de la Frontera, donde han formado a centenares de alumnos y alumnas.Entre sus principales referencias cabe destacar su profesorado nativo en lengua inglesa y bilingüe, con dobles titulaciones en Filología Inglesa y Magisterio, que hacen que su programa educativo sea altamente eficaz y que se diferencie de las demás ofertas que puede haber en Montilla.Un profesorado altamente especializado en la enseñanza de niños, adolescentes y adultos, que comprende la psicología infantil y utiliza métodos pedagógicos específicos para adaptarse a las necesidades específicas de cada niño y niña en las diferentes etapas de su desarrollo."En Manhattan School, el aprendizaje se convierte en un juego emocionante", subrayan desde la academia, para recordar que su alumnado participa en actividades interactivas que fomentan su curiosidad y creatividad. "Los juegos, la música, las historias y las representaciones participativas se utilizan para que el proceso de aprendizaje sea divertido y atractivo", resaltan.Además de preparar para los exámenes deo la, el equipo docente de Manhattan Schooltrabaja habilidades prácticas y reales para que el alumnado gane fluidez y seguridad al comunicarse en inglés.Para obtener más información de Manhattan School, sobre sus actividades, sus grupos o sus horarios, puede visitarse la webo su. También puede llamarse al teléfono 620 402 292 y preguntar cualquier duda sin ningún tipo de compromiso.