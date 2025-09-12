Rafael Soto | Genocidios y discusiones bizantinas

Occidente nunca ha sido un ejemplo de dignidad. Sin embargo, en ocasiones ha ofrecido algún rayo de esperanza en medio de una maraña de hipocresías. La reacción europea contra Rusia pareció demostrar que Europa no era tan débil como parecía y que estaba dispuesta a defender su territorio y sus valores. Sin embargo, cada vez es más evidente que solo buscaba salvar el pellejo y hacerse con las propiedades rusas en el extranjero.Israel ha sido una prueba para nuestra supuesta dignidad y alineación con los valores de los Derechos Humanos. De nuevo, Occidente ha demostrado su hipocresía y su incapacidad de ofrecer un futuro a la Humanidad basado en el Derecho Internacional.España ha sido de los pocos países en posicionarse contra Israel. Quizá, más por motivaciones propagandísticas y por lógicas internas que por solidaridad. En cualquier caso, el hecho es que el Gobierno español se ha posicionado de manera decidida contra la masacre de Gaza, y es de agradecer.Puede tener razón el que considere hipócrita denunciar lo que ocurre en Palestina mientras que ignoramos los horrores de Sudán y otros países africanos. África y, en especial, el África subsahariana es un pozo oscuro en nuestro imaginario, no tan lejano de los ambientes frondosos e irrespirables que describiera Joseph Conrad. Allí siempre hay guerras, dictadores y, no se nos olvide, empresas europeas. Si queremos hacer un acto de conciencia, quizá también deberíamos revisar la agenda informativa con respecto a estos países.Pero volvamos a nuestro tema. Me ha sorprendido un debate en el seno de la Unión Europea sobre si los crímenes de Gaza pueden considerarse un genocidio. Una duda extraña que, en realidad, encierra una de estas “discusiones bizantinas” que no llevan a ninguna parte. Puede que lo que ocurra en Gaza no sea un genocidio en el sentido estricto de la palabra, no lo sé. Pero no deja de ser una masacre de civiles que incluye a las personas más vulnerables e inocentes de la sociedad.Vivimos momentos de oscuridad como civilización. Situaciones que parecían imposibles, del pasado, vuelven a estar de actualidad. Por su parte, las acciones de Israel nos brindan la oportunidad de redimirnos y posicionarnos como sociedad.Es cierto: la Unión Europea no puede permitirse ponerse en contra de un aliado como Israel. Pero, desde luego, tampoco puede permitirse este acto de indolencia e hipocresía que es ignorar o, peor, criticar sin actos reales lo que, sin duda, es un crimen de lesa humanidad.