La Asociación Pedro Ximénez celebrará este sábado el Gran Día de Convivencia Vecinal

La Asociación de Vecinos "Pedro Ximénez" celebrará este próximo sábado el Gran Día de Convivencia Vecinal, un evento que reunirá a vecinos y asociaciones en torno a una jornada festiva con actividades desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la noche. La iniciativa cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y de la Asociación Juvenil Remonta.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, destacó la importancia de esta cita “como un espacio de encuentro, reconocimiento e identidad de barrio, donde los vecinos y vecinas reivindican su lugar en la ciudad y ponen en valor el trabajo asociativo que caracteriza a Pedro Ximénez”.En efecto, el Gran Día de Convivencia Vecinal nace con el propósito de abrir un espacio común en el que la Barriada de Pedro Ximénez se reconozca a sí misma y refuerce la identidad de una zona muy marcada por el dinamismo de sus colectivos y de sus propios vecinos.Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegará a primera hora de la mañana. A las 10:30 horas tendrá lugar la designación oficial de la actual Plaza de las 88 Viviendas con el nombre de, un gesto que pretende vincular este espacio urbano con la memoria de una de las sagas familiares más queridas de la Barriada de Pedro Ximénez.Tal y como destacó la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU), Rosa Rodríguez, “Montilla tenía una deuda con Rafael Pérez Tejada, un referente de coherencia, altruismo y compromiso con su barrio, cuya memoria merece ser reconocida”.Tras este homenaje, que, la programación continuará en el Paseo de Cervantes con un abanico de actividades pensadas para todos los públicos. De este modo, habrá visitas guiadas al Convento de Santa Clara —a las 11:00 y 12:30 horas— que permitirán acercarse al patrimonio local.Al mismo tiempo, distintos colectivos desplegarán talleres y exhibiciones. La Fundación Somos Naturaleza, Dejan Huella, Hapkido Montilla, M2 Centro Deportivo y el Club Deportivo Salesiano de Ajedrez ofrecerán propuestas tan diversas como un semillero, una pasarela de adopción, un taller de baile o un torneo de ajedrez. Todas las actividadesEl espíritu comunitario se reflejará también en los stands informativos y en las actividades impulsadas por asociaciones locales. Entre ellas estarán la Asociación Cultural y Deportiva (Acude), la Asociación de Personas con Capacidades Diferentes de Montilla (Amfimo), la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) El Sabio Andaluz del CEIP Beato Juan de Ávila y la AMPA Cristóbal Bautista de Morales del IES Emilio Canalejo Olmeda.Todas estas entidades instalarán en la Plaza Rafael Pérez Tejada 'El Niño Ríos' un castillo hinchable para los más pequeños, ofrecerán bebidas y comida en una barra, además de promover una exhibición de petanca y hasta una tómbola benéfica, combinando entretenimiento con solidaridad.La jornada culminará con la música en directo, a partir de las 21:00 horas, en el Paseo de Cervantes. El ambiente festivo se trasladará hasta allí gracias a la actuación de DJ Álex y del grupo Pirámide. El servicio de bar acompañará a quienes quieran prolongar la convivencia hasta la medianoche, convirtiendo la cita en un punto de encuentro intergeneracional.Desde la organización se ha querido remarcar el carácter participativo de la jornada, que aspira a consolidarse como una cita anual. La intención es que, a partir del próximo año, esta convivencia vecinal coincida con el 28 de febrero, Día de Andalucía, lo que reforzaría aún más el carácter simbólico de este evento.El Ayuntamiento de Montilla animó a la ciudadanía a sumarse a esta propuesta. “Un día para unirnos, compartir y celebrar nuestro barrio”, concluyó el alcalde de Montilla, quien insistió en el valor que supone mantener viva la identidad de la Barriada de Pedro Ximénez y el espíritu asociativo que define esta zona de la localidad.