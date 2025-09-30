El PP de Montilla denuncia la "falta de apoyo" del Gobierno a los viticultores afectados por el mildiu

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

El Partido Popular (PP) de Montilla ha denunciado esta tarde la "falta de apoyo" del Gobierno de España a los agricultores del marco Montilla-Moriles, afectados por las graves pérdidas que el mildiu ha ocasionado en los viñedos de la comarca.La portavoz del Grupo Municipal del PP, María José Tejada, ha criticado que el, "presentado como un logro por el alcalde de Montilla", no haya supuesto ningún avance concreto. En palabras de Tejada, “ni el ministro recibe al alcalde ni se plantean soluciones inmediatas: vuelve con las manos vacías mientras los viticultores siguen esperando respuestas de urgencia”.La dirigente popular ha lamentado, además, que ese mismo día el ministro de Agricultura, Luis Planas, se encontrara en Córdoba donde, según señaló, “perfectamente podría haberse reunido con los alcaldes y alcaldesas de la Denominación de Origen e interesarse por un problema que amenaza el presente y el futuro de muchas familias”.En la misma línea, la vicesecretaria de Agricultura del PP de Montilla, Charo Jiménez, ha defendido que las medidas anunciadas desde el Ministerio, como los seguros agrarios o las fórmulas de financiación, no resuelven el problema inmediato. “Los seguros agrarios o las fórmulas de financiación anunciadas no resuelven la urgencia del problema, y solo suponen mayor endeudamiento para los agricultores”, ha destacado.Jiménez ha lamentado, asimismo, la falta de sensibilidad de los ministros Luis Planas y María Jesús Montero, lo que, a su juicio, “evidencia la nula voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de atender una situación dramática para cientos de familias. Los agricultores del marco Montilla-Moriles no necesitan fotos ni excusas, necesitan ayudas reales y urgentes”.El Partido Popular de Montilla ha recordado que el marco Montilla-Moriles es un motor económico, social y cultural de la provincia, y que la inacción del Gobierno central “está poniendo en riesgo el presente y el futuro de muchas explotaciones vitivinícolas”, en palabras de María José Tejada.Finalmente, la formación popular ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo en todas las instituciones los intereses del sector agrícola de la comarca y de reclamar las medidas que merece ante los daños ocasionados por el mildiu. “No vamos a permitir que el Gobierno siga castigando al campo andaluz con su indiferencia y su falta de compromiso”, ha concluido Charo Jiménez.