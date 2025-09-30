Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir. Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección.
Elecricista (Córdoba)Se oferta un puesto de oficial electricista en Córdoba para trabajar en una empresa de obras e instalaciones. Las funciones principales incluyen la instalación y mantenimiento de sistemas eléctricos de media y baja tensión, diagnóstico y reparación de fallos eléctricos, montaje de cuadros, canalizaciones y cableado, así como la lectura e interpretación de planos. De manera puntual, se podrán realizar tareas de apoyo en albañilería. Se requiere formación técnica en electricidad, experiencia mínima de dos años en trabajos de media y baja tensión, conocimientos de la normativa vigente y permiso de conducir B. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, horario de 7:00 a 15:00 horas y salario mensual de 1.560 euros. Oferta disponible en este enlace.
Terapeuta ocupacional (Palma del Río)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional en Palma del Río con contrato laboral indefinido y jornada parcial. Entre las funciones a desempeñar se encuentran la valoración de las capacidades y limitaciones de las personas usuarias en el ámbito sensorial, social y psicológico, la prevención de discapacidades, la elaboración y evaluación de programas de rehabilitación individualizados, así como el entrenamiento y la reeducación en actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. También se requiere la adaptación del entorno mediante programas de eliminación de barreras arquitectónicas y el asesoramiento a familias y profesionales. El horario será de mañanas o tardes, con tres días de trabajo a la semana y un salario de 627 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Terapeuta ocupacional (Córdoba)Se oferta un puesto de terapeuta ocupacional en Córdoba con contrato laboral temporal de 330 días de duración. La jornada será parcial, con un total de 30 horas semanales distribuidas de lunes a viernes, en turno de mañana y algunas tardes. Las funciones principales incluyen el desempeño de las tareas propias de la terapia ocupacional, además de la ayuda en el transporte de usuarios. Para optar al puesto es imprescindible acreditar la formación requerida en el ámbito de terapia y rehabilitación, así como disponer del permiso de conducir tipo B. Se ofrece un salario bruto mensual de 950 euros, con posibilidad de ampliar a jornada completa. Oferta disponible en este enlace.
Enfermeros (Palma del Río)Se ofertan tres puestos de enfermero o enfermera en Palma del Río con contrato laboral indefinido. La jornada podrá ser completa o parcial, con un puesto al 100 por ciento, otro al 85 por ciento y otro al 60 por ciento, con salarios proporcionales. Las funciones incluyen vigilar y atender las necesidades generales, humanas y sanitarias de los usuarios, preparar y administrar medicamentos según prescripción facultativa, controlar constantes vitales, colaborar con personal médico y de fisioterapia, ordenar y registrar historias clínicas y atender a pacientes encamados, incluidos cambios posturales y suministro de alimentos o medicamentos por sonda. El horario será de mañanas o tardes y el salario completo asciende a 1.568 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Chapista-pintor de vehículos (La Carlota)Se oferta un puesto de chapista pintor de vehículos en La Carlota con contrato laboral indefinido y jornada completa. Las principales funciones consisten en realizar reparaciones de chapa y pintura en automóviles, dentro de un horario de 08:00 a 16:00 horas. La empresa, de carácter pequeño y estable, busca incorporar a un profesional con capacidad de trabajo en equipo y compromiso con la organización. El puesto cuenta con un salario bruto mensual de 1.600 euros y las pagas extras están prorrateadas. La vacante está dirigida a personas con experiencia en el oficio que deseen integrarse en un entorno laboral consolidado. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a con discapacidad (Lucena)Se oferta un puesto de cocinero o cocinera con discapacidad en Lucena para trabajar en el propio centro. Entre las funciones asignadas se encuentran la preparación de la comida diaria según la planificación nutricional establecida, la elaboración de menús respetando las normas de higiene y seguridad alimentaria, la gestión del stock de alimentos y de los pedidos, así como la supervisión de la limpieza en cocina y zonas anexas. También se colaborará con el equipo técnico y educativo para adaptar menús a necesidades específicas y se controlará la recepción y almacenamiento de productos. Se ofrece contrato temporal de 90 días, a jornada completa, con horario de mañanas o tardes y salario de 1.382 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Manicuristas (Córdoba)Se oferta un puesto de manicurista en Córdoba con contrato laboral indefinido y jornada parcial de tres horas diarias. Entre las funciones se incluyen la captación de nuevos clientes mediante publicidad en mano, el control de agenda, la limpieza, corte y limado de uñas y cutículas, la aplicación de esmaltes y tratamientos para la salud de manos y uñas, así como el diseño y colocación de uñas postizas acrílicas o de gel y su posterior decoración. También se contempla el desvío de clientes hacia otros servicios estéticos como depilación láser o eliminación de tatuajes. El horario será de 10:30 a 13:30 o de 17:00 a 20:00 y el salario asciende a 550 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Técnico de mantenimiento (El Carpio)Se oferta un puesto de técnico o técnica de mantenimiento de equipos electromecánicos e instalaciones con discapacidad en El Carpio. Se requiere formación profesional de grado medio o superior, preferiblemente en mecánica, así como tres años de experiencia en mantenimiento industrial. Son necesarios conocimientos en mecánica avanzada, hidráulica o neumática, capacidad para interpretar planos técnicos y cumplimiento estricto de la normativa de seguridad laboral. Entre las funciones destacan el diagnóstico y reparación de averías, la ejecución de tareas preventivas y correctivas, el análisis de fallos y la mejora continua de procesos. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, con un salario de 2.167 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Auxiliares de ayuda a domicilio (Córdoba)Atende Servicios Integrados busca auxiliares de ayuda a domicilio para Córdoba capital, con contrato de interinidad y jornada parcial de 30 horas semanales. Las funciones incluyen aseo en cama o ducha, higiene personal, manejo de grúa, movilizaciones, cambios posturales y de pañal, apoyo en la alimentación, limpieza y acompañamiento dentro y fuera del domicilio. Se valorará formación en cuidados auxiliares de enfermería, atención a personas en situación de dependencia, certificados de profesionalidad en atención sociosanitaria o cursos relacionados con geriatría y ayuda a domicilio. El horario será de mañana y/o tarde, incluyendo fines de semana y festivos. La retribución establecida asciende a 1.200 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Monitor/-a estimulacion del lenguaje (La Carlota)Se oferta un puesto de monitor o monitora de estimulación del lenguaje en La Carlota, con contrato laboral fijo discontinuo y jornada parcial de cuatro horas semanales. Las tareas asignadas incluyen fomentar el desarrollo del lenguaje oral mediante actividades lúdicas y significativas, mejorar la capacidad de expresión verbal, la comprensión auditiva y la comunicación efectiva, así como despertar la creatividad y la imaginación a través del uso del lenguaje. También se deberá promover la escucha activa y el respeto a los turnos de palabra, enriqueciendo el vocabulario y favoreciendo la correcta estructuración gramatical según la edad. El horario será los lunes y miércoles de 16:00 a 18:00, con una retribución mensual de 141 euros. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
