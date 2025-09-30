El club montillano RS Team "El Templo" logra pleno de victorias en Jabalquinto



FOTOGRAFÍA: CLUB EL TEMPLO

El Club Deportivo de Kick Boxing y K1 RS Team (El Templo) de Montilla se anotó este sábado tres victorias en la velada amateur disputada en el Complejo Deportivo de la Piscina Municipal de Jabalquinto, en Jaén. Los montillanos Jonathan Méndez (boxeo), Óscar Roldán (kick boxing) y Francisco Javier García (boxeo) subieron al cuadrilátero y lograron imponerse en sus respectivos combates, en una noche que dejó huella entre los aficionados.El club, presidido por Raúl Santiago Delgado, ha encontrado en poco más de un año de existencia una línea ascendente. Cinturón negro, juez regional Ring Sport por la Federación Andaluza de Kickboxing y Muaythai yfederativo por la misma entidad, Raúl Santiago Delgado ha construido un proyecto que se nutre de la perseverancia y del esfuerzo diario. De hecho, en este tiempo, sus luchadores han disputado ocho combates, con un balance de cinco victorias, un empate y dos derrotas por división a los puntos.La velada amateur de Jabalquinto también reservó un lugar destacado para la gran figura local, Fernando Martín Sánchez, conocido en el circuito como "El Tanque". El púgil jabalquinteño disputó el cinturón europeo H1MAX frente al rumano Daniel Danut, poniendo de nuevo a su localidad en el mapa de los grandes eventos de contacto.Nacido en 1993, Fernando Martín Sánchez se acercó al boxeo casi desde la cuna. La pasión familiar por este deporte le llevó a crecer sobre un tatami y a perfilar desde niño unas cualidades que con el tiempo le abrieron las puertas de la élite.Integrante del Club RR de Córdoba, Fernando Martín Sánchez ha sido dos veces campeón de España, dos veces campeón internacional y una vez campeón de Europa. Incluso rozó el título mundial. Hoy, además de competir a nivel internacional, dirige un gimnasio en la localidad jiennense de Mengíbar y organiza veladas de renombre que atraen a púgiles de todo el mundo.De esta manera, la cita en Jabalquinto unió la euforia de los debutantes montillanos con la solidez de una trayectoria consagrada como la de Fernando Martín Sánchez, dejando claro que el kickboxing y el K1 siguen sumando adeptos y escribiendo páginas de gloria dentro y fuera de los cuadriláteros.