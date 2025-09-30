La montillana Elena Rueda se sube al escenario del Teatro Coliseum con 'Cenicienta, el musical'

El intenso camino de Elena Rueda

El gran estreno de la temporada

Montilla estará presente, a partir de este próximo viernes en, la gran producción que se estrena en el Teatro Coliseum de Madrid. Y es que la actriz, cantante y bailarina Elena Rueda, que atesora una dilatada y exitosa trayectoria en musicales de enorme relevancia, formará parte del ensamble y, además, serádel personaje de Gabrielle, una de las hermanastras de la protagonista.“No puedo estar más contenta de estar rodeada de este equipo tan maravilloso y volver a casa otro año más”, reconocía la propia artista montillana en, a la vez que agradecía a todo el equipo de Stage Entertainment la confianza depositada en ella.Madrid será la primera ciudad europea en levantar el telón de esta nueva versión del clásico de Rodgers & Hammerstein, con libreto actualizado de Douglas Carter Beane y dirección y coreografía de Anthony Van Laast. La producción, de la mano de Stage Entertainment, promete ser el gran acontecimiento teatral de la temporada en la Gran Vía madrileña.Y es que no se trata de una adaptación más, sino de una relectura que combina la magia de siempre con un aire contemporáneo, en el que la justicia social, la autonomía y la esperanza se entrelazan con la partitura inolvidable de Richard Rodgers.Porque, aunque la historia de Cenicienta es universal, esta versión —que se dio a conocer en Broadway en 2013– aporta nuevas capas de lectura. La protagonista ya no es solo la muchacha que aguarda un rescate, sino una heroína activa que toma las riendas de su destino.Por su parte, Gabrielle, la hermanastra a la que Elena Rueda dará vida comoen caso de que la actriz principal no pueda, tampoco es un mero personaje secundario: en esta adaptación se muestra bondadosa y teme enfrentarse a su madrastra, lo que añade matices y humanidad a la trama.El espectáculo combina grandes números de danza y canciones icónicas, como el romántico valso la balada, con escenas de humor y hasta guiños políticos. Tal y como ha explicado Anthony Van Laast, “se trata de una puesta en escena espectacular, con mucha danza, mucho canto y mucha comedia”.El público, por tanto, encontrará enlo esperado —el hada madrina, el baile, el zapato de cristal—, pero también lo inesperado: una protagonista que inspira al príncipe a desafiar las injusticias del reino y una historia que dialoga con la sociedad actual.Para Elena Rueda, este estreno representa una recompensa al esfuerzo de toda una vida entregada a las artes escénicas. Nacida en Montilla, se graduó en Artes Escénicas y Danza Clásica en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga (ESAEM).Con apenas 19 años de edad ya lograba debutar en el Teatre Apolo de Barcelona con el musical. Poco después se adentraba en la obra de Agatha Christiey en la serie, de Televisión Española.Embajadora deldel Ayuntamiento de Montilla, su nombre comenzó a sonar con fuerza en el Teatro del Soho de Málaga, donde participó en, bajo la dirección de Antonio Banderas y Bayoork Lee.Aquella producción, que rescataba un clásico del teatro musical, supuso uno de los grandes hitos de su carrera. Más tarde llegaron otros títulos de peso en la escena española:—donde compartió escenario con otro talento montillano, Pablo Raya— y en, también en el Teatre Apolo.Rueda ha trabajado en dos temporadas del Starlite Festival como bailarina y cantante, y ha participado en giras de tributos a clásicos como. Esa versatilidad le ha permitido pasar con naturalidad de la danza clásica —su primer amor artístico— al jazz, al tap o al estilo contemporáneo, siempre con un dominio técnico que se refleja en escena.Pero no es en absoluto casualidad que haya llegado hasta aquí. Detrás de cada papel hay años de formación y disciplina. Ha estudiado canto con Julia Möller, Omar Antxundia o Lluís Frigola; ha trabajado el métodocon Helen Rowson; se ha formado en danza clásica con la gran bailarina rusa Valentina Letova, siguiendo el exigente método. Y, por si fuera poco, ha completado su preparación en interpretación ante la cámara en Central de Cine y Eòlia, conactoral de Xenia Reguant y Thais Curiá, además de haber cursado un Máster de Doblaje en 35mm.La propia artista montillana lo resume con sencillez: “Siempre me digo a mí misma que el que llega a algo en mi profesión es el que resiste. Es una carrera de fondo donde el esfuerzo, el sacrificio y la pasión no te pueden faltar. Yo amo estar en el escenario, amo compartir mi arte con el público y no me imagino haciendo otra cosa”.El montaje deen el Coliseum no solo representa un nuevo paso en la trayectoria de la artista montillana. También marca un antes y un después en la escena madrileña. La producción cuenta con una de las orquestas más grandes jamás reunidas para un musical en Madrid, lo que permitirá recrear el sonido de Broadway de los años cincuenta. Según Xavier Torras, supervisor musical, “es una manera, no solo de disfrutar del directo, sino de oír cómo sonaba el Broadway original”.La escenografía, diseñada por Carla Janssen, y el vestuario, a cargo de Yaiza Pinillos, se suman a la iluminación de Howard Harrison y al diseño sonoro de Poti Martín para dar vida a un espectáculo que combina tradición y modernidad. Y todo ello bajo la dirección de Anthony Van Laast, coreógrafo internacional con títulos comoen su currículum.Stage Entertainment España, responsable de éxitos como, ha apostado fuerte por este estreno. En palabras de Alejandro de los Santos, director residente y adaptador, el reto ha sido “redescubrir algo que creemos que ya conocemos, pero que en realidad es mucho más profundo y actual”.Para Elena Rueda, participar enes también un regreso emocional. Después de trabajar en Barcelona, Málaga y otros escenarios, volver a la Gran Vía supone reencontrarse con lo que ella misma llama su “casa teatral”. Rodeada de un elenco internacional y de un equipo creativo de primer nivel, la artista montillana vuelve a pisar uno de los escenarios más emblemáticos de España con la misma ilusión con la que empezó de niña en Montilla, soñando entre ensayos y canciones.El público podrá comprobarlo a partir de este viernes 3 de octubre, cuando el telón del Coliseum se alce para descubrir una historia conocida como nunca antes había sido contada. Y allí, entre valses, hechizos y sueños cumplidos, estará también Elena Rueda, compartiendo su arte con ese público que tanto la inspira.