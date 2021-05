Embajadores #Remontamos (20) - Elena Rueda Alcaide

AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La actriz y bailarina montillana Elena Rueda Alcaide, una joven promesa del mundo del espectáculo que puede presumir de haber compartido escenario junto a Antonio Banderas, además de participar en musicales de éxito a nivel nacional, es la nueva embajadora en el, una iniciativa del Ayuntamiento de Montilla.Estudió principalmente el Grado de Artes Escénicas y el Grado Profesional de Danza Clásica en la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, aunque ha seguido formándose en danza, canto e interpretación en diferentes escuelas de Madrid y Barcelona. Su desarrollo profesional generalmente se centra en musicales, aunque también en, donde actúa como bailarina y cantante.Uno de sus mayores logros fue actuar en el musical de Antonio Banderas,, en Málaga. A los 19 años comenzó otra andadura fascinante en el musical deen el Teatre Apolo de Barcelona, y seguidamente en la obra de teatrode Agatha Christie. También ha llegado a participar en la serie de televisión, de TVE.Desde pequeñita, Rueda ha sentido que ser artista era su pasión, siendo sus padres un gran apoyo en este despertar. Como valores principales en la profesión nos comenta que “siempre me digo a mi misma que el que llega a algo en mi profesión es el que resiste. Es una carrera de fondo donde el esfuerzo, el sacrificio y la pasión no te pueden faltar. Yo amo estar en el escenario, amo compartir mi arte con el público y no me imagino haciendo otra cosa”.Relata que las consecuencias de la pandemia en el sector cultural han sido especialmente duras ya que muchos teatros han tenido que cerrar y el ocio nocturno también, espacios donde generalmente desarrolla su labor. Aún así es optimista, “poco a poco va remontando y ya cada vez hay más teatros abiertos y la gente está deseando volver a ir al teatro”.Su futuro profesional lo enlaza a los musicales, “me encantaría ser protagonista de algún musical”, a seguir con su carrera de cantante y poder siempre vivir de este, su gran sueño.Más información: Elena Rueda Alcaide