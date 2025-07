Preocupación entre los vecinos de la calle Murillo tras el segundo incendio en un mes

Vecinos de la calle Murillo –una vía que discurre paralela a la Avenida de Andalucía y que conecta la calle Pepe Cobos, frente al Centro de Salud, con la Ronda de Curtidores– han expresado su preocupación por los dos incendios que, en apenas un mes, se han registrado a escasos metros de sus viviendas, en una zona de pastos situada entre las calles Ronda de Curtidores, Los Majuelos y Murillo, muy próxima al Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".El último fuego,poco después de las 20.15 horas, provocó "momentos de auténtica alarma" entre algunos vecinos que temieron que las llamas pudieran alcanzar sus viviendas como consecuencia de los efectos del viento.Una densa columna de humo, visible desde distintos puntos de la ciudad, alertó a los vecinos, varios de los cuales decidieron llamar de inmediato al Teléfono 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, que movilizó, de inmediato, dos camiones del Parque de Bomberos de Montilla, apoyados por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local.Las llamas, avivadas por el viento, cobraron fuerza con rapidez y se aproximaron "peligrosamente" a la parte trasera de las viviendas situadas en la parte más baja de la calle Murillo. El nerviosismo se hizo palpable entre algunos residentes que, tan solo unas semanas atrás, el pasado 31 de mayo,prácticamente en esta misma zona, rodeada de vegetación seca y maleza, lo que aumenta notablemente el riesgo de fuego en esta época del año."Esto no puede volver a pasar", han advertido varios residentes que han expresado asu preocupación por lo sucedido. La cercanía del fuego a sus hogares y la repetición de estos episodios han llevado a varios vecinos a exigir al Ayuntamiento de Montilla que tome "las medidas necesarias" para garantizar la seguridad en el entorno.Además del riesgo directo para las viviendas, el fuego también alcanzó una finca de olivos cercana, lo que ha reavivado el debate sobre el estado de abandono que presentan algunos solares o parcelas sin urbanizar en esta zona del casco urbano. Para varios de los vecinos afectados, la acumulación de pastos secos y de residuos vegetales representa un "cóctel perfecto" para que las llamas vuelvan a aparecer en cualquier momento. "Hasta que no pase algo grave, nadie se va a mover", lamentan.La preocupación ciudadana ha coincidido, además, con lapor parte del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, en el que se instaba a los propietarios de terrenos sin edificar a acometer tareas de limpieza y desinfección antes del pasado 1 de junio, precisamente para prevenir situaciones como la vivida esta semana."Estos terrenos pueden provocar situaciones de grave riesgo para la salud y la seguridad de las personas por la proliferación en ellos de plagas y por suponer un peligro de incendio", advertía el primer edil en su Bando de Alcaldía. Sin embargo, para los residentes de la calle Murillo, "estas advertencias llegan tarde", por lo que han reiterado su llamamiento a que "se actúe con urgencia, ya que no hay que esperar a un tercer incendio para ver soluciones".