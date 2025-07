Manuel Bellido se suma al homenaje a José María Martín Carpena en el 25.º aniversario de su asesinato

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Manuel Bellido Mora intervino ayer en el emotivo homenaje que tuvo lugar en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga con motivo del vigésimo quinto aniversario del asesinato del concejal José María Martín Carpena a manos de la banda terrorista ETA. La participación del periodista montillano, que fue elegido por la organización para intervenir en nombre de sus compañeros de profesión en este acto, aportó una mirada cercana y reflexiva a una ceremonia marcada por el recuerdo, la dignidad y la memoria.El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presidió el acto junto a miembros de la Corporación Municipal, en un espacio repleto de emociones contenidas y rostros visiblemente conmovidos. Asistieron familiares y antiguos compañeros del edil asesinado, además de representantes institucionales como el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado; el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas; el presidente de CIVILIS, Antonio Fuertes, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quien intervino a través de un mensaje en vídeo.La ceremonia arrancó con un minuto de silencio que envolvió la sala en un clima de respeto absoluto. Poco después, se sucedieron las intervenciones que recordaron la figura de Martín Carpena, un servidor público entregado a su ciudad que fue asesinado la noche del 15 de julio del año 2000 frente a su domicilio, cuando se disponía a acudir al Pregón de la Biznaga acompañado de su mujer y su hija de 17 años. Nunca recibió amenazas, y por tanto, no contaba con escolta.Entre los momentos más destacados del acto figuró la intervención de Manuel Bellido Mora. El veterano comunicador, colaborador de, ha dedicado más de cuatro décadas al periodismo comprometido con la cultura, el cine y la actualidad social. Su presencia en el acto estaba más que justificada, especialmente después de que el Ateneo de Málaga le entregara el pasado mes de junio una de susY es que Manuel Bellido no solo ha sido una de las voces más influyentes de Canal Sur Televisión, sino también un firme defensor de la memoria democrática y del relato de los hechos desde la cercanía, tal y como demuestra ahora con su sección. A lo largo de su carrera ha sido testigo de momentos históricos en Andalucía y ha ejercido como cronista de su tiempo con una mirada sensible, capaz de poner rostro humano a los datos y los hechos.El homenaje a Martín Carpena también sirvió para recordar la labor política del edil asesinado en el Ayuntamiento de la Costa del Sol, así como el profundo impacto social que dejó su muerte. La capilla ardiente instalada al día siguiente de su asesinato y el funeral en la Catedral de Málaga, al que asistieron numerosas autoridades como José María Aznar o Manuel Chaves, reflejan la dimensión que alcanzó aquel atentado en la conciencia colectiva.Detenidos tres meses después en Sevilla tras otro crimen, los etarras Igor Solana y Harriet Iragi fueron condenados en 2001 a treinta años de prisión. Desde entonces, el nombre de Martín Carpena permanece vivo en el Palacio de Deportes de Málaga que hoy lleva su nombre y en un busto instalado en el Parque de Huelin, como símbolos de una herida que, aunque cicatrizada, no ha sido olvidada. De hecho, ayer, veinticinco años después, Málaga, la ciudad por la que entregó su vida, volvió a decir que no olvida. Y lo hizo con palabras, con silencios y con gestos que, como los de Manuel Bellido Mora, siguen sembrando memoria y justicia frente al olvido.