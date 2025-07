La formación audiovisual vuelve a Montilla con la cuarta edición del Cinema Campus

Montilla acogerá la cuarta edición del, una propuesta que ha logrado consolidarse como una de las iniciativas más singulares en el panorama audiovisual andaluz. La cita, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre próximos, está impulsada por la asociación RECORD con el respaldo de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, y nace con un propósito ambicioso: llevar la formación audiovisual a pequeños y medianos municipios, en los que generar oportunidades reales de producción cinematográfica y fortalecer el tejido profesional del sector en la provincia.El Campus está dirigido a jóvenes guionistas y cineastas de entre 18 y 40 años que se encuentren desarrollando un proyecto de cortometraje. Solo seis propuestas serán seleccionadas para participar en un programa formativo intensivo que abordará todas las etapas necesarias para llevar una idea desde el papel hasta la pantalla. El plazo para presentar los proyectos finaliza el 8 de agosto a las 23:59 horas, y las bases completas ya están disponibles en laDurante dos fines de semana no consecutivos, los autores seleccionados asistirán a sesiones prácticas y teóricas centradas en áreas clave como la producción, la financiación, la elaboración de dossiers y estrategias de distribución."No se trata de una formación superficial, sino de una inmersión completa en el proceso creativo y técnico que conlleva la realización de un cortometraje", han detallado desde la asociación RECORD, para aclarar que la organización cubrirá los gastos de alojamiento y manutención durante las cuatro jornadas formativas, favoreciendo así la participación de jóvenes sin importar su situación económica.Además, el programa culminará con una jornada de puertas abiertas en la que se presentarán públicamente los seis guiones finalistas. En ese encuentro, un jurado seleccionará el proyecto ganador, que recibirá 1.500 euros brutos por el guion y verá su historia convertida en un cortometraje.La producción correrá a cargo de la empresa Kuántika Films, con un presupuesto de 8.000 euros (impuestos incluidos), y se llevará a cabo total o parcialmente en Montilla, reforzando así la implicación del municipio en el proceso. La obra contará además con 1.750 euros destinados a su distribución en festivales, una tarea que será gestionada por el sello Distribution with Glasses, especializado en posicionar cortos en circuitos profesionales.Una de las particularidades que hacen de Cinema Campus una experiencia diferente es que los propios participantes pueden formar parte del equipo técnico del rodaje del cortometraje ganador. Esta posibilidad no solo permite que continúen vinculados al proyecto, sino que abre un espacio real de profesionalización, colaboración y aprendizaje en condiciones de producción reales.Cinema Campus no es un simple taller ni un festival más. Es una herramienta de impacto local con vocación transformadora. Su desarrollo en entornos rurales responde a una visión clara: utilizar el cine como vehículo para reactivar la vida cultural, visibilizar zonas menos representadas y ofrecer alternativas profesionales al talento joven y desempleado.Y es que la iniciativa no surge de la nada. Detrás de su impulso está la asociación RECORD, nacida del trabajo colectivo de la Plataforma Cine & Audiovisual Cordobés (CAVC), un espacio que desde 2019 ha aglutinado a productores, realizadores, actores, actrices, técnicos y gestores culturales de toda la provincia.La propia asociación RECORD ha defendido desde su fundación la necesidad de establecer vínculos sólidos con las instituciones para proteger los intereses del sector, garantizar la legalidad en las contrataciones y poner en marcha planes formativos y ayudas específicas.Y Cinema Campus encarna estos principios: no solo ofrece formación, sino que garantiza una salida concreta, con producción real y distribución profesional. Es, en palabras de varios participantes de anteriores ediciones, “una lanzadera para los que empiezan, pero con herramientas de los que ya están dentro”.Desde su primera edición en Priego de Córdoba en 2022, el Campus ha recorrido distintos municipios de la provincia. La segunda edición se celebró en Dos Torres, y la tercera tendrá lugar en Montemayor en 2024. Cada año, un nuevo municipio se convierte en epicentro del talento emergente. En este 2025, Montilla asumirá ese rol, y no solo como sede, sino como colaboradora activa en la creación de un nuevo cortometraje.La llegada del Campus no solo tiene impacto cultural. También implica dinamización turística, retorno económico y proyección del entorno, ya que el rodaje posterior del cortometraje en Montilla implicará la movilización de recursos técnicos, humanos y promocionales. El cine, en este contexto, se convierte en motor y escaparate.En definitiva, la cuarta edición del Cinema Campus apuesta por consolidar un modelo que ya ha demostrado su eficacia: apoyar a quienes escriben y sueñan con contar historias, desde los márgenes, con rigor profesional y con los pies en la tierra. Montilla ya se prepara para abrir sus puertas al cine y convertirse, durante unas semanas, en un plató donde el futuro empieza con palabras escritas en un guion.