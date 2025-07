SATSE reclama un equipo de cuidados paliativos con base en el Hospital Comarcal de Montilla

El Sindicato Profesional de Enfermería SATSE ha reclamado a la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Sur de Córdoba la creación urgente de un equipo de cuidados paliativos con sede en el Hospital Comarcal de Montilla, ante la creciente demanda asistencial no cubierta en la comarca de la Campiña Sur.En la actualidad, todo el macroárea Sanitaria Sur de Córdoba —que abarca más de 250.000 habitantes repartidos en 28 municipios, aldeas y núcleos rurales— depende de un único equipo de cuidados paliativos, ubicado en el Hospital Infanta Margarita de Cabra.Este equipo está formado únicamente por un médico, dos enfermeras y una psicóloga, lo que, según SATSE, resulta "insuficiente" para atender dignamente a pacientes en fase terminal o avanzada, especialmente en territorios como la Campiña Sur, donde residen más de 90.000 personas y el envejecimiento poblacional avanza sin freno."Es imposible llegar a todo con tan poco", han alertado desde el sindicato, que defiende que la comarca de la Campiña cuente con su propio equipo, asentado en el Hospital Comarcal de La Retamosa. El objetivo es garantizar una atención más próxima, más equitativa y, sobre todo, más humana para quienes se enfrentan a los momentos más frágiles de la vida.SATSE ha insistido en que "los cuidados paliativos no son un lujo, sino una respuesta profesional y científica a las necesidades físicas, emocionales y sociales de quienes viven sus últimos días". Control del dolor, apoyo psicológico, manejo de síntomas complejos, acompañamiento a las familias... "No se trata solo de curar, sino de cuidar hasta el final", resaltan desde la organización.La propuesta contempla la creación de un segundo equipo de Cuidados Paliativos para la macroárea sanitaria, que estaría compuesto por una enfermera, un médico y una psicóloga. Este nuevo equipo se ubicaría en Montilla y contaría con los recursos técnicos y logísticos necesarios —como un vehículo para desplazamientos domiciliarios— para atender a los municipios de la Campiña Sur de forma directa y eficaz.Además, el sindicato ha recordado que esta no es una demanda nueva. En 2013, ya promovió mociones en los ayuntamientos de la zona, todas aprobadas por unanimidad. En estos años, ha seguido defendiendo que el acceso a unos cuidados paliativos dignos debe estar garantizado por ley, tal y como recoge el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de Andalucía. También la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo de Europa han instado a integrar los cuidados paliativos en los sistemas sanitarios públicos, para asegurar una atención justa y universal.A juicio de SATSE, "existen fundamentos legales, científicos y morales más que suficientes para responder a esta carencia estructural". Y es que la realidad supera las estadísticas: "detrás de cada número hay una persona que sufre, una familia que necesita consuelo y unos profesionales que no pueden dar más de sí".Por todo ello, el Sindicato de Enfermería ha confiado en que la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Sur de Córdoba, así como la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, atiendan esta petición de forma prioritaria. "Ya no caben más excusas", han manifestado desde la organización, a la vez que recuerdan que "se trata de garantizar el derecho a una muerte digna, sin distancias, sin esperas y sin desigualdades".