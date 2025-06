Soledad Galán rinde homenaje a las mujeres de la posguerra en su nueva novela

La abogada y escritora montillana Soledad Galán Jordano presentará el próximo viernes 6 de junio su nueva novela,, en un acto que tendrá lugar a las 20.00 de la tarde en la Casa de las Aguas, sede de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. El evento contará con la participación de María José Ruiz López, artista montillana de reconocido prestigio y académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba, que ejercerá como presentadora de la obra.Editada por Caligrama Editorial,es mucho más que una novela ambientada en la posguerra española: es un ejercicio de memoria, una reivindicación literaria de todas aquellas mujeres que quedaron al margen de los libros de historia pero sostuvieron la vida con sus manos.A través de Alejandra, su protagonista, la autora traza un recorrido emocional e histórico por una época marcada por la pérdida, la miseria y la reconstrucción silenciosa. Con tan solo catorce años, Alejandra ve truncado su futuro académico cuando estalla la Guerra Civil. Su familia, represaliada por sus ideas políticas, lo pierde todo. Sin embargo, ella continúa adelante, entre ruinas y heridas, buscando sentido, trabajo y dignidad en un país roto.Y es queno solo narra una historia personal: recoge un coro de voces femeninas que, como Alejandra, resistieron en soledad. Mujeres anónimas que lucharon por sus familias en medio del hambre y la represión, que convirtieron la supervivencia en su bandera y el cuidado en su forma de militancia. De este modo, la novela pone el foco en esas vidas pequeñas, cotidianas, esenciales, que durante décadas fueron ignoradas o silenciadas por los relatos oficiales.Este es el tercer proyecto narrativo de Soledad Galán, aunque su vinculación con la palabra escrita viene de lejos. Natural de Montilla y licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba, ha compaginado su actividad profesional —como abogada, mediadora civil y mercantil, y experta en áreas tan diversas como el urbanismo jurídico, la documentoscopia o las políticas europeas— con una continua producción intelectual y creativa.No en vano, ha sido articulista en publicaciones de ámbito local –– y colaboradora en la revista jurídica, lo que pone de manifiesto su versatilidad y su compromiso con el análisis riguroso de la realidad y de todo lo que concierne al mundo del Derecho.En 2007 publicó, su primera novela, que fue presentada por el escritor montillano. Posteriormente, en 2023, dio a conocer, una obra también cargada de identidad local y memoria, ambientada en el ficticio municipio de Viñanueva del Valle y centrada en una colorida banda de romanos.Además de su trabajo narrativo, Galán ha sabido preservar y difundir el legado culinario de su familia a través del libro, donde recopila 180 recetas tradicionales de la cocina cordobesa. Ese espíritu de conservación de lo íntimo, de lo transmitido de generación en generación, se percibe también en su narrativa, en la que cada historia parece un rescate: un intento de dar nombre y rostro a quienes nunca lo tuvieron.La elección de María José Ruiz López para presentar esta obra añade un valor simbólico al acto. Ruiz no es solo una pintora reconocida internacionalmente, con exposiciones en Italia, Francia y Perú, o autora de obras presentes en enclaves tan singulares como la Mezquita Catedral de Córdoba o la Catedral de Toledo. Es también una artista con una profunda preocupación social, como lo demuestra su trayectoria y obras como, premiada por la Fundación Focus-Abengoa y centrada en la violencia de género, o, que continúa esa línea de compromiso.Su perfil multidisciplinar —licenciada en Derecho y en Bellas Artes, diplomada en Lengua y Cultura Italiana— le otorga una mirada especialmente sensible ante obras que, como, entrelazan historia, sufrimiento y esperanza.En este nuevo encuentro cultural que tendrá lugar en Montilla, ambas mujeres —escritora y presentadora— confluyen en un propósito común: rescatar, honrar y poner en valor las historias de quienes vivieron en la sombra. Mujeres valientes que tejieron con manos calladas el futuro de muchas familias, y cuyo recuerdo late ahora en las páginas de esta novela.De este modo, el público que acuda este próximo viernes a la Casa de las Aguas no solo se encontrará con una nueva obra literaria ideada en Montilla, sino con una invitación a mirar el pasado con otros ojos. A escuchar lo que nunca se dijo. A reconocer, por fin, a esas heroínas sin nombre que pueblan las historias de cada familia.