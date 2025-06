Las salidas más cercanas para el Córdoba en la 25-26

Fuera de Andalucía: Albacete y Leganés

Andalucía volverá a ser la región más representada en la Segunda División 25-26. Ningún equipo andaluz ha sido capaz de subir a la máxima categoría, a la vez que no se contabilizan descensos; por lo que la región sureña contará con un total de cinco representantes en la categoría de plata de nuestro fútbol. Esta condición tiene una ventaja para el Córdoba y su afición: desplazamientos más cercanos, lo que facilita los viajes a los jugadores, así como la afluencia de aficionados lejos del Nuevo Arcángel.Málaga será la salida más cercana para el conjunto cordobesista. Pese a que las casas de apuestas deportivas situaban al equipo de La Rosaleda con opciones de pelear por la zona alta, la realidad ha sido bien diferentes; y los blanquiazules lograron la permanencia en la antepenúltima jornada del campeonato. Por lo tanto, habrá duelo entre estas dos capitales de provincia. Un total de 165 kilómetros las separan. Los duelos entre estos dos equipos son, de hecho, una gran fiesta, ya que existe un buen ambiente entre las aficiones.Otra parada en la Segunda División de la próxima temporada será, cuyo equipo era un firme candidato al ascenso que se quedó fuera del playoff. De la mano de, el club de Los Cármenes se ha marcado el objetivo de regresar a lo más alto del fútbol español. El trayecto aquí se alarga hasta las dos horas. Si el Córdoba mantiene la buena línea mostrada en la anterior campaña, este partido puede enmarcarse en la zona alta.Entre los representantes andaluces también estará el Almería, que disputó las semifinales del playoff de ascenso. Perdió frente al Oviedo y se despidió así de una temporada marcada por la irregularidad. El club almeriense es uno de los más poderosos económicamente de la categoría y no hay duda que tratará de pelear por lograr subir a Primera. La salida a los Juegos Mediterráneos es una de las más complicadas de la temporada.Más cerca, incluso, está la visita al Cádiz; otro candidato al ascenso. Los cadistas han estado recientemente en la máxima categoría, si bien su pasado curso fue muy irregular. El trayecto en coche hasta el Nuevo Mirandilla se sitúa en unas 2 horas y media.Ely los descensos del Eldense y Cartagena a Primera RFEF han dejado fuera del mapa tres desplazamientos asequibles para la afición cordobesista. Por lo tanto, el Albacete se sitúa como la ciudad no andaluza más cercana. Poco menos de cuatro horas hay entre ambas ciudades, una distancia asumible, especialmente si el partido se disputa en horario de sábado. Aficionados en general del fútbol cordobés suelen desplazarse a tierras manchegas.A una distancia similar se sitúa. El club de Butarque descendió y deja un viaje relativamente corto (no más de 4 horas). Los otros dos descendidos son Real Valladolid y Las Palmas, rivales que no invitan a que se produzca una salida masiva de aficionados. En cualquier caso, la afición cordobesista es muy fiel y es habitual ver, por mucha distancia que haya, camisetas verdiblancas en las gradas.