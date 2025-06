Festival de goles del Club Deportivo Apedem para levantar la Copa Diputación

C.D. Apedem 6 -- 0 C.D. Los Califas Balompié

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, Jesús David Polo Álvarez, Jesús David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Alejandro Arroyo Rodríguez, Eduardo Rueda Pérez, Alejandro De la Cruz Benavides, Eduardo Castilla Criado, Pablo Llamas Salamanca y Javier Mesa Cañero.

Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, Jesús David Polo Álvarez, Jesús David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Alejandro Arroyo Rodríguez, Eduardo Rueda Pérez, Alejandro De la Cruz Benavides, Eduardo Castilla Criado, Pablo Llamas Salamanca y Javier Mesa Cañero.

Club Deportivo Los Califas Balompié: Miguel Arroyo Carbonero, Miguel Pleguezuelos Arjona, Alberto Bermejo Melgar, Juan José Flores Urbano, Javier Aguilar Morales, Álvaro Sánchez Urbano, Antonio Ángel López Machuca, Enrique Marín Jurado, Francisco José Biedma Carrera, José Manuel Villalba López y Rubén Navarro Camargo.

Miguel Arroyo Carbonero, Miguel Pleguezuelos Arjona, Alberto Bermejo Melgar, Juan José Flores Urbano, Javier Aguilar Morales, Álvaro Sánchez Urbano, Antonio Ángel López Machuca, Enrique Marín Jurado, Francisco José Biedma Carrera, José Manuel Villalba López y Rubén Navarro Camargo.



Sustituciones: en el Club Deportivo Apedem ingresaron José Antonio Rambla Jurado (min. 13), Felipe Montero Salas (min. 57), José Antonio López Llamas (min. 58), Juan Antonio Ruz Panadero (min. 68) y Samir Benesnouci Jurado (min. 85). Por parte del Club Deportivo Los Califas Balompié, se produjeron los ingresos de Juan Luis Cabanillas Fernández (min. 41), Alejandro Bermejo Melgar (min. 46), José Tomás Bergillos Montoro (min. 60), Eladio Muñoz de la Fuente (min. 72) y Pablo Sevilla Moreno (min. 78).

en el Club Deportivo Apedem ingresaron José Antonio Rambla Jurado (min. 13), Felipe Montero Salas (min. 57), José Antonio López Llamas (min. 58), Juan Antonio Ruz Panadero (min. 68) y Samir Benesnouci Jurado (min. 85). Por parte del Club Deportivo Los Califas Balompié, se produjeron los ingresos de Juan Luis Cabanillas Fernández (min. 41), Alejandro Bermejo Melgar (min. 46), José Tomás Bergillos Montoro (min. 60), Eladio Muñoz de la Fuente (min. 72) y Pablo Sevilla Moreno (min. 78).

Goles: 1-0 Ezequiel Salado Sánchez (min. 2); 2-0 Antonio Manuel Romero López (min. 60); 3-0 Juan Alejandro Arroyo Rodríguez (min. 67); 4-0 Juan Alejandro Arroyo Rodríguez (min. 80); 5-0 Juan Alejandro Arroyo Rodríguez (min. 85) y 6-0 Eduardo Castilla Criado (min. 89).

Ezequiel Salado Sánchez (min. 2); Antonio Manuel Romero López (min. 60); Juan Alejandro Arroyo Rodríguez (min. 67); Juan Alejandro Arroyo Rodríguez (min. 80); Juan Alejandro Arroyo Rodríguez (min. 85) y Eduardo Castilla Criado (min. 89).

Árbitro: Víctor Expósito Márquez. Asistido en las bandas por Daniel Muñoz Serrano y Adrián Casado Gaviño.

Víctor Expósito Márquez. Asistido en las bandas por Daniel Muñoz Serrano y Adrián Casado Gaviño.



Amonestaciones: por parte del Club Deportivo Apedem vieron tarjeta amarilla Jesús David Urbano Jiménez (min. 7), Juan Antonio Ruz Panadero (min. 68) y Eduardo Rueda Pérez (min. 85). En el Club Deportivo Los Califas Balompié, el único amonestado fue el guardameta Miguel Arroyo Carbonero, que recibió una tarjeta amarilla en el minuto 75.

por parte del Club Deportivo Apedem vieron tarjeta amarilla Jesús David Urbano Jiménez (min. 7), Juan Antonio Ruz Panadero (min. 68) y Eduardo Rueda Pérez (min. 85). En el Club Deportivo Los Califas Balompié, el único amonestado fue el guardameta Miguel Arroyo Carbonero, que recibió una tarjeta amarilla en el minuto 75.

Incidencias: el encuentro se celebró en el Nuevo Estadio San Bartolomé de la localidad de Espejo.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem levantó ayer con autoridad una nueva Copa Diputación, tras imponerse de manera incontestable al Club Deportivo Los Califas Balompié en un partido que quedará en la memoria de la afición montillana por su contundencia y brillantez.Con este título, el conjunto dirigido por Chechu Polonio cierra una temporada redonda, sumando suy acariciando además el ascenso a Primera Andaluza, del que le separa tan solo un punto.El duelo, disputado en Espejo, no tardó en teñirse de amarillo. Apenas habían transcurrido dos minutos cuando una mano dentro del área del equipo cordobés obligó al colegiado Víctor Expósito Márquez a señalar penalti. Ezequiel Salado asumió la responsabilidad desde los once metros y no perdonó. Un arranque fulgurante que evidenció las intenciones de un Apedem hambriento de títulos.Pese al golpe temprano, Los Califas reaccionaron. En el minuto 16, Enrique Marín fue derribado dentro del área montillana y el árbitro volvió a señalar la pena máxima. Sin embargo, el destino quiso lo contrario: el delantero cordobés ejecutó un disparo centrado que fue detenido por Carlos Repiso, en una parada que comenzaría a inclinar definitivamente la balanza.El conjunto cordobés tuvo una nueva oportunidad cinco minutos después con un cabezazo a la salida de un córner que pasó cerca del marco auriverde. Pero a partir de ahí, el partido perdió ritmo y se fue al descanso sin más sobresaltos, con una ligera ventaja en el marcador y mucha historia aún por escribirse.Fue en la segunda mitad donde el Club Deportivo Apedem desplegó su mejor versión. Con un dominio absoluto del juego, los de Chechu Polonio no permitieron a su rival acercarse con peligro, salvo alguna tímida acción a balón parado. En el minuto 60, Edu Castilla tejió una jugada precisa que culminó Antonio Manuel Romero, alias, batiendo por bajo al guardameta Miguel Arroyo para firmar el 2-0.Ese tanto fue el principio del fin para el conjunto califal, que se desmoronó mientras el Apedem se crecía. Tan solo siete minutos después, el pontanense Juan Alejandro Arroyo, más conocido como, se sumó al festín tras recibir un pase de Javi Ruz dentro del área. Era el tercero, y todavía quedaba espacio para más.El cuarto gol llegó en el minuto 80 y volvió a llevar la firma de Loki. Esta vez fue el juvenil Samir quien filtró un pase en profundidad perfecto que el delantero transformó con un disparo cruzado, ajustado al palo izquierdo. Y, por si quedaba alguna duda, Loki culminó su noche mágica poco después con un remate de cabeza, tras un centro preciso del siempre inspirado Álex de la Cruz, firmando así su segundode la temporada: uno en liga, otro en copa.Con el marcador completamente volcado del lado vinícola, aún hubo tiempo para un último destello. En el 89, Edu Castilla cerró la goleada con un disparo raso desde la frontal tras una falta directa, colocando el definitivo 6-0 que rubricaba una actuación para enmarcar.La contundencia del Club Deportivo Apedem en la segunda mitad fue demoledora. Cada llegada se tradujo en gol, mientras que Los Califas apenas inquietaron la portería defendida por Rambla. Dos años después de su último título copero en Palma del Río, el equipo de Montilla vuelve a tocar el cielo provincial. Y lo hace con un doblete histórico, que confirma el excelente momento de un grupo que ha sabido construir desde el trabajo, la ilusión y el talento.