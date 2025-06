Mamparas de oficina, la mejor solución para despachos y salas de reuniones

Las mamparas de oficina han transformado la manera en que se diseñan los entornos de trabajo, permitiendo crear despachos, salas de reuniones o zonas compartidas sin necesidad de realizar obras. Su flexibilidad y la posibilidad de personalizarlas hasta el último detalle han convertido los diferentes tipos de mamparas de oficina en una de las soluciones más demandadas por empresas, centros de formación y negocios que buscan combinar funcionalidad, estética y eficiencia.Fabricadas con distintos materiales —desde el vidrio laminar hasta paneles de aglomerado recubiertos con melamina—, las mamparas divisorias permiten adaptar cualquier espacio a las necesidades reales de cada organización. Su principal ventaja es que no requieren intervenciones invasivas como ocurre con los tabiques de pladur, lo que agiliza los tiempos de instalación y reduce los costes. Además, al ser estructuras registrables, ofrecen un acceso sencillo al cableado y otros elementos técnicos ocultos.En ese sentido, Instalaciones Torrejón, con sede en Madrid y servicio en toda España, ha apostado por un catálogo amplio de soluciones que se adaptan tanto a oficinas modernas como a instalaciones industriales o espacios educativos. “Somos fabricantes y eso nos permite ajustar el diseño, los acabados y el presupuesto a las ideas que tenga en mente cada cliente”, han subrayado desde la compañía.Las mamparas de vidrio han sido una de las opciones más demandadas por aquellas empresas que buscan amplitud visual sin renunciar al aislamiento acústico. De este modo, las firmas interesadas en instalar una mampara de oficina de cristal con insonorización , encuentran un referente en la serie IT-MASTER, por ejemplo, cuenta con cristales laminados de hasta 8+8 mm de grosor, con butiral de color a elegir, lo que garantiza una mayor resistencia a impactos y una notable reducción del ruido. Es una opción ideal para salas donde se requiere privacidad sin perder luminosidad ni elegancia.Por otro lado, las mamparas de madera —fabricadas con planchas de 16 mm de grosor y recubiertas con melamina— ofrecen una atmósfera más cálida y acogedora. Cuando se complementan con lana de roca entre los tableros, mejoran significativamente tanto el aislamiento térmico como el acústico. Son especialmente útiles en entornos donde el confort ambiental es clave.El acabado estético no es un detalle menor. Según han explicado desde Instalaciones Torrejón, los clientes pueden elegir entre tonos madera que van desde un pino claro hasta un cerezo oscuro, o bien apostar por colores más atrevidos como el rojo, el verde ecológico o el blanco puro. “Sabemos que una oficina debe guardar su estética incluso cuando se acomete una reforma de ampliación, y por eso ofrecemos soluciones completamente personalizadas”, han asegurado desde la empresa, que recomiendan siempre instalar una mampara de oficina con las máximas prestaciones para, de este modo, garantizar el mejor resultado posible.En función de las necesidades, el catálogo de mamparas incluye desde modelos básicos como la IT-50 —más económica y pensada para talleres o naves industriales— hasta versiones de alto rendimiento como la IT-CONCEPT, orientada a espacios donde la acústica juega un papel esencial. Por todo ello, a la hora de rediseñar una oficina, ya no hace falta levantar muros. Bastan unas buenas mamparas para transformar un espacio abierto en un entorno ordenado, eficiente y visualmente atractivo.