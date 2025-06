El consumo de casino online crece en España: las cifras que lo confirman

Crecimiento continuo

¿Qué segmentos mueven más dinero?

El impacto del marketing

Jugadores activos

Fiscalidad

Es un habitual cada año desde que la industria se ha posicionado como un referente del ocio online. Durante el primer trimestre se conocen los datos de los juegos de azar en Internet durante el ejercicio anterior; y los resultados de 2024 evidencian un continuo crecimiento. A través de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), su informe anual centra su análisis exclusivamente en el juego online de operadores privados con licencia estatal. A continuación vamos a desgranar los aspectos destacados.El dato más relevante del informe de 2024 es el volumen total de cantidades jugadas en las plataformas de casino , pues sube hasta los 35.092 millones de euros. Esto supone un incremento del 10% respecto a 2023 y más del 87% respecto a 2019. Esta tendencia ascendente ha sido constante en los últimos cinco años, lo que evidencia una consolidación del juego online como una de las formas más extendidas de ocio digital en España.Que en solo un lustro las cantidades invertidas por parte de los usuarios en este modelo de entretenimiento se hayan prácticamente doblado es una noticia muy reveladora de la actual situación del sector. El acceso a Smarpthones de alta calidad, el 5G y las mejoras en la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones en España son factores que impulsan este crecimiento., por los 1,5 que había a finales de la anterior década, lo que resulta clave para entender este crecimiento. En cualquier caso, también se ha producido un incremento del dinero que cada español destina a esta actividad.Por tipo de juego, los casinos online lideran este ranking con. Dentro de la oferta de modalidades de casino, destacan los slots, que mueven más de la mitad de las inversiones en este tipo de juego: un total de 11.395M. Esta cifra supone un 17,5% más que el año anterior.El creciente interés por las apuestas deportivas es una evidencia, fruto, en buena medida, de las mejoras en las telecomunicaciones. Hoy en día, un ciudadano residente en España tiene a su alcance muchas herramientas para ver partidos de la Copa Libertadores, por ejemplo. Las facilidades para consumir eventos deportivos se convierten en un elemento clave para entender este proceso. Incluso las divisiones inferiores tienen sus propios canales de vídeo para que aficionados de todo el mundo puedan seguir sus partidos.Respecto al póquer, en este caso influyen las plataformas de retransmisiones en streaming, pues cada vez hay más consumidores pasivos. Es decir, aquellos que no juegan, pero que sí que visualizan otras partidas. De forma indirecta, el juego se beneficia, pues hay más audiencia y, por lo tanto, mayores premios para los participantes.El gasto en marketing es otro de los indicadores que se utilizan para medir la salud de la industria de los casinos en línea. En 2024,, lo que significa un incremento brutal, de un 30%, respecto periodo anterior. ¿Cómo se destinan estas inversiones en marketing? Una de las ventajas de ser una actividad puramente digital es que resulta más fácil detectar a dónde se dirigen las inversiones. La mitad del capital se destinó a bonos liberados, que es una estrategia consistente en ofrecer incentivos económicos directos al jugador.Como hemos indicado previamente, el número de jugadores activos en España está creciendo. Además, en la comparación entre los dos últimos periodos se ha producido un fuerte aumento, pues lassuponen un aumento de casi el 22% en comparación con el año anterior., lo que muestra no sólo un aumento en la base de usuarios sino una mayor frecuencia en el uso de estas plataformas. Este crecimiento apunta a una normalización del juego online como forma de entretenimiento.Por otro lado, hablamos de cómo el Estado se beneficia de esta actividad. La recaudación obtenida en concepto de las Actividades de Juego en 2024 fue de, una cifra que es relativamente baja si se tiene en cuenta el dinero invertido por los usuarios (35.000M). El motivo es que la estructura del juego gira en torno a un alto RTP (Porcentaje de Retorno al Jugador), que se sitúa por encima del 90%. Es decir, nueve de cada diez euros gastados son devueltos al usuario, a través de los resultados que se producen en las partidas jugadas.Los datos de 2024 confirman que el juego online no solo crece, sino que lo hace en un entorno regulatorio claramente favorable, que promueve su expansión. Las expectativas para años venideros son, además, muy optimistas. Tanto operadores como usuarios disfrutan de un entorno muy plausible para la actividad, bajo el paraguas de la DGOJ que la regula por medio de un sistema de licencias y asienta las bases de su regulación.