La Plataforma en Defensa del Hospital de Montilla acudirá mañana a la movilización en Puente Genil

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla volvió a denunciar ayer los “incumplimientos reiterados” en la ampliación del Hospital Comarcal de La Retamosa por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla, además de confirmar su participación en la movilización ciudadana que tendrá lugar mañana en Puente Genil.Esta nueva protesta en la localidad de la Campiña Sur pondrá fin, de manera temporal, a las concentraciones ciudadanas que se vienen desarrollando en los municipios de la comarca y que, debido a las elevadas temperaturas, se retomarán nuevamente en septiembre.A través de sus portavoces, José Antonio Bellido y José María Cantos, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla volvió a expresar su “profunda preocupación” por la situación sanitaria en la comarca y pidió a la ciudadanía que "no baje la guardia" durante el verano.La decisión de interrumpir las concentraciones que se venían celebrando a las puertas del ambulatorio se debe, exclusivamente, a las altas temperaturas propias de esta época del año. No obstante, los portavoces quisieron dejar claro que “la lucha por una sanidad pública digna no se detiene” y, en ese sentido, animaron a la población a continuar respaldando la recogida de firmas para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, que pretende alcanzar las 40.000 rúbricas necesarias antes del 13 de septiembre.Esta ILP, bajo el nombre de, propone modificaciones legislativas para blindar la financiación del sistema público, limitar el papel de la sanidad concertada y establecer mecanismos de control ciudadano sobre las decisiones administrativas. Desde Mareas Blancas han denunciado que el modelo del Gobierno andaluz del Partido Popular “está empobreciendo la sanidad pública para favorecer intereses privados”.Por otro lado, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla animó a la ciudadanía a participar mañana en una gran manifestación en Puente Genil, que partirá a las 10.00 horas desde el Paseo del Romeral y recorrerá las principales avenidas hasta la Plaza de Ricardo Molina, pasando por la Avenida de Susana Benítez, Avenida Manuel Reina y la calle Industria. Con esta protesta comarcal, buscan "visibilizar el malestar existente entre usuarios, profesionales y colectivos sociales por el deterioro de la atención sanitaria en el sur de Córdoba".Uno de los motivos que ha generado mayor indignación es el. Sin embargo, la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella,y que están pendientes únicamente del equipamiento, valorado en 1,7 millones de euros.Sin embargo, esa versión ha sido puesta en entredicho por la Plataforma, que denuncia la falta de transparencia y cuestiona que la Junta de Andalucía no haya ofrecido un calendario claro para su apertura. Según Botella, el presupuesto inicial de 4,7 millones de euros fue incrementado en 677.000 euros por modificaciones solicitadas por la empresa adjudicataria.Por todo ello, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla ha hecho un llamamiento a los vecinos de Montilla y su entorno para que "no se resignen ante los recortes, presenten reclamaciones por escrito si sufren demoras o deficiencias en la atención sanitaria y trasladen cualquier caso grave" a los portavoces del colectivo. “La defensa de lo público no se toma vacaciones”, concluyeron.