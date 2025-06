María Jesús Botella sostiene que la obra de ampliación del Hospital de Montilla ya "ha concluido"

Mejoras en el Centro de Salud

La delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella, afirmó ayer que la obra de ampliación del Hospital Comarcal de Montilla ya "ha concluido" y que la Administración autonómica "ya está en disposición de hacer el acta de recepción de la ampliación del centro".Estas declaraciones, que tuvieron lugar durante una visita institucional al Centro de Salud de Montilla con motivo de unas obras de mantenimiento valoradas en más de 102.000 euros, buscan calmar las crecientes críticas que, desde distintos frentes, se han venido vertiendo en las últimas semanas por el notable retraso en la ejecución del proyecto.Y es querespecto al calendario inicialmente previsto por la Consejería de Salud y Consumo. Los trabajos de ampliación del hospital, adjudicados a la empresa Construcciones Sánchez Domínguez (Sando) y financiados con más de cuatro millones de euros de fondos públicos, comenzaron el 16 de octubre de 2023 con una previsión de duración de doce meses. Sin embargo, varias fases del proyecto permanecen inacabadas.El presupuesto original, que ascendía a 4.766.000 euros, fue modificado posteriormente a petición de la empresa constructora para incluir partidas no contempladas en el proyecto inicial. Estas modificaciones elevaron la inversión en 677.000 euros, tal y como desveló ayer la responsable provincial de Salud.Según explicó Botella, también se produjo un retraso entre la primera fase de urbanización y la de ampliación propiamente dicha, algo que, a su juicio, es "habitual" en obras de esta envergadura. "Los posibles retrasos en este proyecto corresponden a los normales en una obra de la envergadura de la del Hospital de Montilla", señaló.Asimismo, la delegada explicó que, aunque la obra física ha finalizado, la puesta en marcha del nuevo espacio se producirá cuando esté completamente equipado. "La puesta en uso de la ampliación del centro se hará cuando esté equipado con su mobiliario y el equipamiento sanitario, cuyo coste asciende a 1,7 millones de euros", detalló.Sin embargo, este discurso institucional choca frontalmente con la visión que ofrecen sindicatos, plataformas ciudadanas y partidos de la oposición, que acusan a la Junta de Andalucía de "falta de transparencia" y de "incumplimientos reiterados".La pasada semana, durante unadel Hospital Comarcal de La Retamosa, varios representantes sindicales denunciaron que espacios clave del proyecto "ni siquiera han comenzado a construirse". Entre ellos, mencionaron el área de Endoscopias, Radiología, el gimnasio de rehabilitación o las consultas de Traumatología. "Tampoco se ha actuado sobre la Unidad de Cuidados Intensivos ni sobre el área quirúrgica", lamentaron.El malestar se agudiza por una cuestión estructural que viene de lejos: la baja dotación de camas. "Ni siquiera se ha aumentado el número de camas hospitalarias", denunciaron las plataformas, que recordaron que este centro presenta "la ratio más baja del país en camas por habitante". La frase más repetida en las pancartas y declaraciones fue una: “La sensación general es de abandono”.En esa misma línea se expresó el Sindicato de Enfermería (SATSE), que lleva meses advirtiendo del déficit estructural del centro. “El Hospital Comarcal de Montilla es el que dispone de la ratio más baja del Estado en cuanto a número de camas por habitante”, denunció el sindicato, que apeló al "sentido común" y a la "responsabilidad" del Gobierno autonómico.La crítica no solo proviene del ámbito sanitario. También el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha sido especialmente duro con la gestión de la Junta en este asunto. "No se ha aumentado el número de camas, mientras nos preguntamos a dónde va el dinero público", denunció el regidor, quien calificó las actuaciones como un "simple lavado de cara".Llamas puso sobre la mesa una comparativa que no pasó desapercibida: el presupuesto del Servicio Andaluz de Salud ha pasado de 9.000 millones de euros en 2018 a más de 14.000 millones en la actualidad. Aun así, aseguró, no se perciben mejoras proporcionales en infraestructuras clave como el hospital montillano.Desde Izquierda Unida (IU), la crítica ha sido igual de contundente. La portavoz municipal, Rosa Rodríguez, recordó el impacto que tuvo en su día la apertura del centro hospitalario, allá por 2004. “Significó para las personas que habitamos este pueblo y toda la comarca una importante mejora de vida”, afirmó la edil montillana, al tiempo que recordó que, gracias al hospital, muchas familias evitaron desplazamientos constantes a Córdoba.Más contundente fue María Luisa Rodas, también de IU, quien advirtió que “el desmantelamiento de nuestro hospital busca convertirlo en un ambulatorio grande”. Rodas pidió que no se cierre la Unidad de Cuidados Intensivos y que se incremente el número de camas. A su juicio, la UCI del hospital “ha sido premiada en varias ocasiones” y debe conservarse como un servicio esencial.Frente a todas estas críticas, María Jesús Botella defendió la política sanitaria del Gobierno andaluz. En relación con la situación laboral de los profesionales, señaló que “antes de la llegada del Gobierno de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía, el 60 por ciento de los profesionales estaban en precario, sin plaza en propiedad, cuando ahora el objetivo de la Junta es concluir esta legislatura con el 90 por ciento de la plantilla con plaza en propiedad”.Además, hizo hincapié en la mejora de las condiciones laborales a través de los concursos de traslado, que “facilitan el movimiento de los sanitarios buscando la legítima aspiración de promoción profesional y desarrollo de un proyecto vital”.En cuanto a las listas de espera, otro de los temas que más preocupación genera entre los pacientes, Botella recalcó que se está trabajando para “acortar los tiempos de demora, teniendo en cuenta que existen procedimientos quirúrgicos con plazo garantizado que mejoran los tiempos de respuesta, además de otras intervenciones y patologías urgentes y no demorables”.Por último, quiso dejar claro que ante las dificultades, “la Junta actúa y los resuelve”, reafirmando el compromiso del Ejecutivo autonómico con la sanidad pública andaluza mediante “un presupuesto de 15.000 millones para toda la comunidad autónoma en materia sanitaria”.La delegada de Salud y Consumo visitó ayer el Centro de Salud de Montilla con motivo de las obras de mantenimiento que se están llevando a cabo en su interior gracias a una inversión de más de 102.000 euros. En este sentido, María Jesús Botella se refirió a la pintura interior del centro, con un presupuesto de 48.204 euros; a la reforma de la climatización, con 48.258 euros; así como a los trabajos de pintura, reforma y climatización en la consulta de Odontología.La delegada apuntó, igualmente, a la ampliación de la cartera de servicios en Atención Primaria, con la incorporación de la cirugía menor ambulatoria y las infiltraciones. Este último servicio lleva seis meses en funcionamiento y atiende a unos cuarenta pacientes al mes. En personas jóvenes, aborda patologías como hombros dolorosos, fascitis plantar, dolor de codos y enfermedades artrósicas, lo que ha contribuido a reducir las derivaciones y los costes farmacológicos.Por su parte, la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Montilla consolida la consulta de Cirugía Menor Ambulatoria, que presta servicio a toda la Zona Básica de Salud (ZBS). El centro de salud ha realizado más de doscientas intervenciones de este tipo en los primeros meses del año, incrementando anualmente su actividad desde 2020 y reduciendo a una media de quince días el tiempo de espera. Para ello, dispone de dos enfermeros con formación específica y de una sala equipada con el material necesario para estas intervenciones.En el Centro de Salud de Montilla trabajan actualmente quince médicos de familia y tres pediatras, y cuenta con un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) integrado por cinco profesionales. Durante 2025, ha asignado 93.343 citas y ha efectuado, entre enero y mayo, un total de 5.114 derivaciones a hospitales.