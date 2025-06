Una hidratación deficiente genera cólicos nefríticos y biliares y agrava los problemas de próstata

¿Cuánta agua debemos beber?

Una hidratación deficiente en los meses de verano y en episodios de calor a lo largo del año, puede hacer que aumenten los casos de cólicos nefríticos y biliares y también que se incrementen los problemas de próstata en los hombres, según ha señalado el doctor, especialista del servicio de Urgencias delEl doctor Garriguet ha explicado que “mucha gente no sabe que más del 60% de nuestro cuerpo es agua y en verano perdemos mucho más líquido del que imaginamos”. El calor, la sudoración y el aumento de actividad física hacen que nuestro cuerpo necesite más hidratación, “pero muchas veces no lo notamos hasta que es demasiado tarde”.Cuando no bebemos suficiente agua, la concentración de algunas sustancias (como urea, creatinina, ácido úrico y sodio, entre otras) aumenta, lo que puede desencadenar una sobrecarga en los riñones. Esto puede agravar diversas patologías como la gota, los cálculos renales y la insuficiencia renal y, además, favorece trastornos urinarios, digestivos y neurológicos, especialmente en personas mayores.“Los servicios de Urgencias notamos un incremento de casos relacionados con cólicos nefríticos, ya que la falta de hidratación hace que la orina esté más concentrada, facilitando la formación de cálculos renales o el movimiento doloroso de los ya existentes”, ha afirmado el doctor Garriguet, que ha recordado que el dolor de un cólico nefrítico es de los más intensos que se pueden experimentar.También aumentan los casos de cólicos biliares, aunque su relación es menos directa que con los cólicos nefríticos, una deshidratación severa puede afectar al funcionamiento general del sistema digestivo, incluyendo la bilis y, en personas con alguna patología digestiva, podría influir en la aparición de molestias.Asimismo, una deshidratación importante puede agravar en los hombres los síntomas de problemas de próstata ya existentes, dificultando la micción y aumentando el riesgo de infecciones urinarias, lo que puede requerir una atención médica urgente.El doctor Garriguet ha indicado que, al ingerir menos agua, la orina está más concentrada y aumenta el riesgo de cálculos renales y biliares. Además, distintos estudios confirman que el déficit de agua en los meses de calor está directamente relacionado con el aumento de estos episodios dolorosos y potencialmente graves.En personas mayores, es fundamental vigilar su hidratación, ha insistido, ya que no sienten en muchas ocasiones sensación de sed y es preciso estar vigilantes para que beban agua y evitar así que se agraven problemas de salud crónicos que tengan o que surjan otros como síntomas urinarios.Es recomendable beber, como regla general, aunque no hay una cantidad única para todas las personas, entre 2 y 2,5 litros de agua al día, cantidad que debe aumentar si se practica ejercicio o si las temperaturas son muy elevadas, como ocurre en Córdoba.Lo más aconsejable es, según el doctor Garriguet, beber regularmente sin esperar a tener sed, ya que la sed es un signo de que el cuerpo está empezando a deshidratarse, y llevar una botella de agua siempre consigo, lo que facilitará recordar la necesidad de beber y la ingesta de líquido. Además, es esencial consumir en verano frutas y verduras con alto contenido en agua como la sandía, el melón, el pepino y la lechuga, y evitar el alcohol y las bebidas azucaradas, pues pueden contribuir a la deshidratación.Si se realiza actividad física, es imprescindible aumentar la ingesta de líquidos y si se toman medicamentos hay que prestar atención a la hidratación. Así, “un simple hábito como beber agua puede marcar una gran diferencia y ayudarnos a disfrutar del verano sin visitas inesperadas a urgencias”, ha concluido el doctor Garriguet.