La Fundación Somos Naturaleza y Bioterra llevan los huertos a las aulas de Fernán Núñez

Fernán Núñez ha culminado el curso escolar 2024/2025 sembrando futuro en sus aulas gracias al proyecto, una iniciativa promovida por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento y desarrollada junto a lay la Asociación Bioterra Andalucía. El programa, que ha implicado a más de 760 escolares de Infantil y Primaria, ha conseguido transformar la rutina educativa en una experiencia vivencial en contacto directo con la tierra, las estaciones y los sabores.Desde septiembre del pasado año, los centros educativos CEIP Fernando Miranda y CEIP Álvaro Cecilia han contado con el acompañamiento técnico y pedagógico de la Fundación Somos Naturaleza, así como con el respaldo de la Asociación Bioterra Andalucía, que ha actuado como puente con la comunidad escolar.El resultado ha sido la creación y adecuación de cinco huertos escolares —dos rediseñados y tres de nueva instalación—, convertidos en auténticas aulas vivas al aire libre, equipadas con soluciones ecológicas y materiales reutilizados.Estos espacios han servido de escenario para que niños y niñas de entre 3 y 12 años se adentraran en el ciclo de vida de las plantas, exploraran la biodiversidad del huerto y descubrieran el valor del trabajo colectivo. Lo han hecho sembrando y trasplantando, pero también jugando, observando con lupa, preguntando y probando —muchas veces por primera vez— alimentos como las remolachas, la romanescu o los rábanos. En sus manos han crecido guisantes, lechugas, habas, fresas, zanahorias, cebollas o puerros, y con cada cosecha también se han cultivado la cooperación, el respeto por la naturaleza y la conciencia alimentaria.“Este proyecto demuestra que los huertos escolares no son solo espacios de cultivo, sino auténticos motores de transformación educativa y social”, ha afirmado María Luisa López Miranda, responsable de la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Fernán Núñez. En esa línea, el Consistorio ha valorado la iniciativa como una pieza clave dentro de su estrategia local de sostenibilidad.A lo largo del curso se han llevado a cabo 56 jornadas de trabajo y más de 189 sesiones educativas presenciales, todas adaptadas a los distintos niveles del alumnado. El diseño metodológico ha incluido la creación de material didáctico, propuestas para el aprendizaje vivencial incluso durante el invierno y herramientas prácticas como calendarios bimestrales para el profesorado. Gracias a un sistema rotativo, los grupos han podido participar de forma periódica, integrando de manera progresiva los huertos en la vida escolar.“Queremos que los huertos no solo den frutos, sino que sirvan como herramienta educativa para aprender de forma vivencial los contenidos del currículo escolar”, ha destacado Elena Mancera, técnica de Medio Ambiente y Educación de la Fundación Somos Naturaleza y responsable del proyecto en Fernán Núñez. En ese sentido, la experiencia ha permitido observar, por ejemplo, procesos naturales como la metamorfosis de mariposas, vivida en directo por los alumnos.La Asociación Bioterra Andalucía ha sido un pilar fundamental para el éxito del proyecto, al conocer de cerca la realidad social y educativa del municipio. Su labor ha facilitado una coordinación sensible y eficaz entre centros, Ayuntamiento y equipo técnico, adaptando la intervención a las particularidades de cada escuela. Además, el profesorado ha mostrado una colaboración activa, permitiendo que las actividades se integraran en el horario lectivo sin alterar el funcionamiento habitual de las clases.Entre los logros destacados figuran la implicación creciente del alumnado, la experimentación con nuevas variedades hortícolas, el trabajo en equipos mixtos y el fortalecimiento del vínculo con la naturaleza. Más allá de sembrar hortalizas, el proyecto ha conseguido germinar una actitud más consciente hacia el entorno, los alimentos y la salud, demostrando que también se puede aprender con las manos en la tierra y el corazón abierto a la vida que brota.Este proyecto se alinea con la misión de la Fundación Somos Naturaleza, que. Según su presidente, el empresario montillano José Ríos Márquez, la entidad “aspira a ser motor de cambio de hábitos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente”, así como “agente acelerador y dinamizador de emprendimientos sociales sostenibles”.