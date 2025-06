Manhattan School abre el plazo de inscripción para sus cursos intensivos de verano

acaba de abrir el plazo de inscripción para sus cursos intensivos de verano con una apuesta firme por la excelencia académica en la enseñanza del inglés. A escasos metros de la oficina del BBVA, en pleno corazón de la Avenida de Andalucía de Montilla, esta innovadora escuela ha vuelto a dar un paso adelante con una propuesta que ya es un clásico en la ciudad: sus intensivos estivales que arrancan este próximo mes de julio, dirigidos a alumnos de todas las edades que aspiran a alcanzar los niveles B1, B2 o C1 en apenas dos meses.Avalada por años de experiencia y por una trayectoria que la ha situado como uno de los centros examinadores con mayor índice de aprobados de la provincia, Manhattan School ha convertido su metodología en una verdadera garantía de éxito. Y lo han vuelto a repetir, sin medias tintas: “Si un alumno no consigue su objetivo durante el curso intensivo, podrá repetirlo sin coste alguno”. Y es que detrás de esa confianza no hay promesas vacías, sino un método de trabajo sólido, testado y dirigido por profesionales con un perfil altamente cualificado.La esencia de Manhattan School reside en su enfoque personalizado. No se trata solo de impartir clases, sino de crear experiencias de aprendizaje. Para lograrlo, la escuela organiza grupos muy reducidos, ajustados estrictamente al nivel de cada estudiante, y con un seguimiento individualizado. Este sistema permite aprovechar cada minuto de clase al máximo, algo que se vuelve fundamental cuando se cuenta con apenas dos meses para avanzar un nivel completo de inglés.“Los cursos intensivos de verano tienen una demanda creciente porque muchas personas necesitan acreditar su nivel en un tiempo récord, ya sea por motivos laborales, académicos o personales”, reconocieron desde el centro. Por eso, además de preparar para los exámenes deo la, el equipo docente trabaja habilidades prácticas y reales para que el alumnado gane fluidez y seguridad al comunicarse en inglés.El profesorado es otro de los pilares sobre los que se construye la identidad de esta academia montillana. Nativos y bilingües, todos cuentan con doble titulación y formación específica en enseñanza de Idiomas, Pedagogía y Psicología. Esta formación se traduce en un trato cercano, adaptado a las necesidades del alumnado. Y lo que es más importante: saben cómo motivar a quienes tienen enfrente, algo imprescindible en cualquier proceso de aprendizaje.Por otro lado, y en paralelo al inicio de estos cursos intensivos, Manhattan School ha abierto también el periodo de matriculación para el curso 2025/2026, dirigido al alumnado de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. Las clases darán comienzo en septiembre, pero muchas familias han comenzado ya a asegurar su plaza, especialmente por la buena reputación de la escuela y sus extraordinarios resultados.A lo largo del año, el centro complementa su propuesta educativa con actividades que refuerzan la cultura anglosajona y fomentan una verdadera inmersión lingüística. Así, que volvió a reunir a buena parte del alumnado más joven en un ambiente lúdico donde el inglés era el idioma protagonista. “No solo enseñamos gramática o vocabulario: acercamos a nuestros estudiantes a una forma de vida”, indican los responsables de la escuela.En ese sentido, Manhattan School ha logrado que sus cursos sean algo más que una formación académica. Para los más pequeños, las clases se convierten en espacios de juego, de imaginación y de aprendizaje significativo., debates, canciones, proyectos colaborativos o juegos educativos conviven en aulas amplias, luminosas y equipadas con las últimas tecnologías. “Nos apoyamos en pantallas interactivas y materiales actualizados para mantener siempre vivo el interés del alumnado”, explican desde el centro montillano.De igual modo, el ambiente familiar que se respira en la escuela —gracias a los grupos reducidos y a un trato personalizado— permite que cada niño avance a su ritmo, con seguridad, sin sentirse perdido. “En la enseñanza de idiomas, la confianza del estudiante lo es todo”, insisten los responsables de la escuela.Por eso no sorprende que Manhattan School, con sedes en Montilla y Aguilar de la Frontera, se haya consolidado como una de las escuelas de inglés más punteras de la provincia de Córdoba. A su programa académico riguroso se suma una infraestructura moderna, con aulas que invitan al aprendizaje, y un equipo profesional que ha hecho del compromiso con la enseñanza su sello personal.En definitiva, los intensivos de verano no son una excepción, sino una prolongación natural de ese compromiso. Una forma eficaz, dinámica y cercana de aprender inglés en tiempo récord. Y con una promesa clara: enseñar no solo un idioma, sino una forma de pensar y comunicarse en el mundo.Para obtener más información de Manhattan School, sobre sus actividades, sus grupos o sus horarios, puede visitarse la webo su. También puede llamarse al teléfono 620 402 292 y preguntar cualquier duda sin ningún tipo de compromiso.