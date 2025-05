Montilla se sube a la bicicleta del enoturismo con Patios de Bodega

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla ha abierto las puertas de sualdurante el primer fin de semana de. Coordinado por el, este evento apuesta con decisión por la, articulando unen el que el vino se conjuga con la, lay laen un entorno único: el de los patios de las bodegas y lagares que dan alma al, junto a lala firma, participan en esta nueva edición, quediseñadas para atraer tanto a expertos como a neófitos del mundo del vino. La innovación ha sido ladesde el inicio. El viernes por la noche, lase convertía en el escenario de un, un estreno que mezcló la informalidad gastronómica con la autenticidad del vino de laAyer fue el turno de, una de las propuestas más originales de esta edición. Se trata de una experiencia que combina lacon el conocimiento del patrimonio vinícola de Montilla, sobre una bicicleta colectiva que traslada a los participantes entre tres bodegas emblemáticas:. Todo ello guiado por la enóloga, reconocida comoy creadora de esta propuesta a través de su empresa de experiencias turísticasPara la impulsora de la, esta actividad resultó “para crear comunidad en torno al enoturismo”. Mara de Miguel no ocultaba suante el estreno de la iniciativa. Su papel comopermitió a los participantes no solo degustar los vinos de las tres bodegas que recorrieron sino, también,que dan sentido a cada copa.El concejal de Turismo y Promoción de Ciudad,, destacó el valor estratégico de propuestas como lapara propiciar el. Para el edil,"forma parte de lade impulsar un, sostenible e innovador, que fortalece el posicionamiento de Montilla comonacional”.Para Lapsley, el impacto de estas acciones. “Apoyar a nuestras bodegas, productores y emprendedores es una. Con iniciativas comodemostramos que, atraer nuevos públicos ypara un territorio quepara seguir creciendo como un destino turístico”, señaló.La jornada dominical completó este primer fin de semana decon la llegada deldesde Córdoba, un recorrido enoturístico que ha hecho parada en: Cañada Navarro, La Primilla,, Maillo y Cabriñana. El trayecto ha ofrecido a los visitantes unade laque define lade la DOP Montilla-Moriles.Como colofón del recorrido, else sumó a la propuesta con una visita a su patio,. Este espacio, gestionado por ladesde hace veinticinco años, se ha consolidado comoSu propuesta incluye un paseo entre olivares, la explicación del proceso actual de obtención dely una muestra de antiguos sistemas de elaboración, todo ello envuelto en una narrativa en la que se implican los propietarios de la almazara, que reivindican así ely su cultivo.Tanto lacomo elrepetirán el próximo fin de semana, en un festival quecon visitas guiadas, catas especiales y maridajes en todos los enclaves abiertos al público.se reafirma así como la, con la diferencia de que, en esta ciudad,