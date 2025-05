Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (7)

AURELIANO SÁINZ

Una serie de cuatro capítulos que recientemente ha tenido un gran éxito ha sido la británica, de gran calidad cinematográfica, que ha llamado la atención sobre los adolescentes y su relación con el mundo de los móviles y de las redes sociales. Algunos que la han visto consideran que en la historia narrada se ha sido demasiado alarmista, puesto que el protagonista, un chico de trece años, acaba acuchillando a una compañera, autora de mensajes que él consideraba humillantes.Se ha debatido mucho sobre la serie, mayoritariamente respaldándola. De todos modos, se puede analizar desde distintas perspectivas. En mi caso, quisiera comenzar esta nueva entrega de selección de aforismos hablando de la vergüenza, puesto que es un sentimiento innato en el ser humano, tal como podemos comprobarlo en los niños pequeños.Este sentimiento, a medida que crecemos, se va haciendo cada vez más complejo. Comienza a estar ligado a la idea de la propia imagen y muy relacionado con el juicio ajeno, algo que pesa mucho en los adolescentes. Es por lo que el ofendido puede sentirse víctima de una fuerte humillación, especialmente si tiene poca capacidad de contrarrestar la ofensa, que suele ser habitual cuando se trata del acoso a través de los móviles.Una vez que quería partir de la serie, necesitaba una fotografía de portada que tuviera alguna relación con este tema. La respuesta la encontré cuando vi a un grupo de estudiantes de mi Facultad que estaban charlando tranquilamente en las traseras del edificio. Tras acercarme a ellos, y preguntarles si podía fotografiarlos, les expliqué la razón para hacerla. A todos les pareció bien. Es más, la mayoría había visto la serie, por lo que entendieron perfectamente el sentido de lo que pretendía.Así pues, comenzaré estos cinco aforismos con uno de José Antonio Marina, ya que me sirven para hacer un breve recorrido por cuestiones ligadas a la vergüenza, la humillación, el miedo y el odio en este mundo digital en el que ahora nos movemos.1.Más que talento, yo llamaría la desfachatez u osadía para ridiculizar. Bien es cierto que José Antonio Marina se refiere a quienes tienen algún tipo de poder sobre otros. Pensemos en ese sorprendente personaje llamado Donald Trump que no tiene ningún pudor en decir, por ejemplo, que hay presidentes de otros países o magnates de las nuevas tecnologías que ahora “le besan el culo” o aparecer disfrazado de Papa en los momentos en los que se está eligiendo a la máxima jerarquía de la Iglesia católica.Pero en el actual mundo digital se le ha dado a cualquiera la posibilidad de ridiculizar y humillar sin que encuentre verdaderamente obstáculos, pues las plataformas se niegan a ejercer un verdadero control sobre lo que se difunde en sus redes.2.He extraído esta frase, con cierto deje de ironía, de Castilla del Pino de su libroporque es frecuente que muchos que contemplan o tengan noticias de agresiones “se laven las manos”, como si no tuvieran nada que decir o hacer con respecto a estos comportamientos que, de algún modo, observan en un momento determinado. “Tú no te metas en problemas”, parece ser el lema con el que se actúa, a fin de cuentas, una frase muy extendida que sirve para que nadie se comprometa.3.Tomo este segundo aforismo del eminente psiquiatra porque resulta sorprendente leerla en la actualidad, en el mundo digital en el que ahora nos movemos, ya que los mensajes de odio funcionan ahora a la velocidad de la luz en las redes sociales. Esto es indicio de lo que ha cambiado la sociedad en las dos últimas décadas, puesto que eso que dice Castilla del Pino lo escribió cuando apenas se intuía el nuevo mundo que estaba asomando.4.Con esta frase, Franz Kafka comienza. Ya sabemos el mundo burocrático y absurdo que describe el genial escritor checo, dando lugar a que utilicemos la palabra "kafkiano" cono sinónimo de "surrealista". Pero ese mundo no ha desaparecido; quizás se haya ampliado, en el sentido de que ahora hay un sentimiento difuso de que cualquiera puede ser utilizado o, peor aún, difamado, puesto que nuestros datos y gran parte de nuestra privacidad están en manos de las grandes corporaciones digitales.5.Traigo esta frase de Voltaire, puesto que, en ocasiones, el odio puede estar fundamentado en creencias religiosas. Es lo que sucede con el actual Gobierno israelí que se encuentra en pleno exterminio del pueblo palestino y sin que nadie le pare los pies, por lo que no está de más recordar que en el Antiguo Testamento se encuentra justificado el genocidio. Si entramos, por ejemplo, en el Libro Primero de Samuel (, editorial Desclée de Brouwer, página 317) podemos leer cómo se incita a la matanza total de los amalecitas:15.1 Samuel dijo a Saúl: «Yahveh me ha enviado para consagrarte rey sobre el pueblo de Israel. Escucha, pues, las palabras de Yahveh: 2 Esto dice Yahveh Sebaot: He decidido castigar lo que Amalec hizo a Israel, cortándole el camino cuando subía de Egipto. 3 Ahora, vete y castiga a Amalec, consagrándole al anatema todo lo que posee, no tengas compasión de él, mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos.»Si he traído este párrafo de la Biblia es para que se comprenda que los judíos ultraortodoxos y los sionistas que forman el actual Gobierno de Israel no tienen ningún problema en masacrar al pueblo palestino, pues piensan, como un día cantara Bob Dylan, “Con Dios de nuestro lado”.